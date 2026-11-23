رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران و رعدوبرق در برخی مناطق شمالی کشور طی روز چهارشنبه و کاهش محسوس دما در نوار شمالی، شمال غرب و شمال شرق کشور از روز پنجشنبه خبر داد و گفت: دریای خزر نیز طی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه موّاج خواهد بود.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: امروز دوشنبه در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال استان‌های قزوین، البرز و تهران، افزایش ابر و بارش پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: سه‌شنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود. طی این روز در شمال غرب و سواحل دریای خزر افزایش نسبی دما و در برخی مناطق شمال شرق کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا چهارشنبه در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، همچنین در برخی مناطق آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان اظهار کرد: پنجشنبه در مازندران، گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات شمال شرق تهران بارش پیش‌بینی می‌شود. طی این روز در نوار شمالی، شمال غرب و شمال شرق کاهش محسوس دما رخ می‌دهد.

به گفته وی جمعه در اغلب مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام خواهیم داشت. دوشنبه در شمال غرب، نوار شمالی و استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز و برخی مناطق شرق و شمال شرق؛ سه‌شنبه در برخی مناطق شمال غرب؛ چهارشنبه در شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر و برخی مناطق شمال شرق و شرق؛ و پنجشنبه در شرق کشور، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: همچنین طی روز چهارشنبه در برخی مناطق شمال غرب وزش باد بسیار شدید رخ می‌دهد. دریای خزر امروز و طی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه مواج است.

ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (سوم آذرماه) صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها غبار محلی از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل ۱۴ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (چهارم آذرماه) صاف تا کمی ابری در شب افزایش باد گاهی وزش باد شدید از با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی فردا و پس فردا اهواز و بندرعباس با دمای ۳۰ و ۳۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۲- و ۳- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.