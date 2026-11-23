جوان آنلاین: در عرصه واقعیت باید تقویت و توانمندسازی را هدف قرار داده و در حوزه رسانه نیز با شناسایی افراد مستعد، شبکه‌سازی، توانمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، جایگاه برتر خود را تثبیت و تقویت کنیم.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین عصر دیروز در اختتامیه جام رسانه امید، با تأکید بر اینکه بقا و ارتقای هر ملتی در گرو تولید قدرت عینی و ذهنی است، اظهار داشت: هر ملتی که از نظر توانایی‌های عینی و همچنین از نظر روحی و ذهنی قوی‌تر باشد، تأثیرگذاری بیشتری در نظم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت. این روندی است که در طول تاریخ وجود داشته است، اما صاحبان قدرت، ثروت، زور و تزویر همواره تلاش کرده‌اند از ابزار‌های مختلف برای افزایش قدرت خود استفاده کنند. همان‌طور که سلاح بیشتر می‌تواند به افزایش قدرت منجر شود، رسانه بیشتر نیز قدرت ذهنی بیشتری تولید می‌کند و می‌تواند به قدرت عینی ضریب بدهد. تا جایی که برخی صراحتاً اعلام کردند با توسعه رسانه و ارتقای فناوری‌های رسانه‌ای، هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم، کاری خواهند کرد که رسانه به ابزاری برای واقعیت‌سازی تبدیل شود. به این معنا که رسانه بتواند واقعیت را بسازد، حتی اگر آن واقعیت در جهان بیرونی وجود نداشته باشد یا حقیقت نداشته باشد. آنها صراحتاً گفته‌اند که می‌خواهند از رسانه چنین ابزاری بسازند و حتی تصویر کودکی را که مورد جنایت قرار گرفته است، تغییر دهند.

طائب با اشاره به ناکامی قدرت نظامی امریکا و اسرائیل در برابر مقاومت ایران تصریح کرد: همان‌طور که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خود را به‌ترتیب قدرت اول و چهارم نظامی جهان معرفی می‌کنند، قدرت نظامی آنها نتوانست به اهداف موردنظرشان برسد و ملتی در برابر آنها مقاومت کرد و با اتکا به توانمندی‌های خود قدرت تولید کرد. ایران قوی توانست کشوری را که به ماشین جنگی تبدیل شده بود و یک ابرقدرت با ادعای برخورداری از قدرت اول دفاعی جهان را به چالش بکشد و شکست دهد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد‌های رسانه‌ای از جمله جام رسانه امید گفت: امروز برگزاری چنین رویداد‌هایی در حوزه رسانه با این هدف اهمیت پیدا می‌کند که بتوانیم تولید محتوا را افزایش دهیم. این تولید محتوا باید ترکیبی از شبکه‌سازی انسان‌رسانه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های رسانه‌ای باشد. بدون تردید، با حرکت در این مسیر می‌توان در عرصه رسانه نیز به موفقیت دست یافت. وقتی گفته می‌شود رکورد تولید محتوا در جشنواره شکسته شده و شمار تولیدات از ۱۰۰ هزار به ۲۰۰ هزار رسیده است، آن هم در یک بازه زمانی مشخص، نشان می‌دهد که در عرصه رسانه نیز می‌توان قدرت تولید کرد و به توانمندی بیشتری رسید.

رئیس سازمان بسیج در ادامه با بیان اینکه نبرد امروز ملت‌ها در دو عرصه واقعی و رسانه‌ای جریان دارد، تصریح کرد: ما با دو عرصه نبرد و تولید قدرت مواجه هستیم. یک نبرد در عرصه واقعی و دیگری در عرصه تصویرسازی و انعکاس واقعیت‌ها در این میان ملتی پیروز است که قدرت داشته باشد و

بتواند هر روز قوی‌تر شود. طائب با بیان اینکه در فرایند جنگ نرم و تولید قدرت نرم، هر طرفی که بتواند تصویر زیباتر و تأثیرگذارتری از واقعیت در افکار عمومی جهان، منطقه و داخل کشور ایجاد کند، در این عرصه دست برتر را خواهد داشت، گفت: از همین رو، اگر جام رسانه امید برگزار می‌شود، باید هدف آن انعکاس درست واقعیت‌ها باشد. البته نباید در بیان واقعیت‌ها غلو کرد. بلکه باید پیشرفت‌های کشور را همان‌گونه که هستند، به نسل بعدی منتقل کنیم. رئیس سازمان بسیج در پایان تأکید کرد: همان‌طور که در عرصه واقعی باید قوی‌تر شدن را به‌عنوان یک هدف دنبال کنیم، در عرصه رسانه نیز باید برای افزایش قدرت و توانمندی خود برنامه داشته باشیم. به گفته وی شناسایی افراد مستعد در این حوزه، شبکه‌سازی، توانمندسازی آنها و به‌کارگیری فناوری‌های نوین رسانه‌ای، از جمله اقداماتی است که باید در این مسیر دنبال شود تا بتوانیم جایگاه برتر خود را در عرصه رسانه نیز ایجاد کنیم و هر روز قوی‌تر شویم.