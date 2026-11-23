جوان آنلاین: این تعبیر را در این سال‌ها به‌خصوص در این یک سال زیاد شنیده‌اید که حزب‌اللهی‌ها یا بیشتر حزب‌اللهی‌ها در این دو دهه اخیر با کتاب‌های رضا امیرخانی کتابخوان و کتاب‌دوست شدند. این تعبیر بسیار تکراری، کاملاً هم درست است. بله، اگر امیرخانی هیچ کار مفیدی در دوره حیاتش نکرده بود به‌جز اینکه نسلی را کتابخوان و مأنوس با کتاب کرد، کافی بود او را در زمره مشاهیر بزرگ فرهنگی این کشور بدانیم و مجسمه‌اش را بسازیم و خیابان و مراکز فرهنگی به نامش کنیم و از این دست کار‌های رایج. اما امیرخانی خیلی بیشتر از اینها به گردن همه ما حق دارد.

هر کدام از کتاب‌های او چه رمان‌ها، چه سفرنامه‌ها و چه نقد و تحلیل‌های اجتماعی او، داده‌هایی ارزشمند از یک مسلمان مسئول اندیشمند است که خوب فکر و تحلیل می‌کند و صراحت دارد و رودربایستی ندارد. سفرنامه‌ای که در معیت رهبری از سفر استانی رهبر شهید به استان سیستان‌و‌بلوچستان نوشته است یا مثلاً «نفحات نفت» او گواهی بر این موضوع است.

رضا تا حدود زیادی شبیه جلال است با همان پراکندگی در قالب‌های نویسندگی، با همان صراحت و شجاعت. البته جلال عصبی‌تر و رضا مهربان‌تر بود؛ خیلی مهربان‌تر. جلال در داستان و رمان به نظر من به قدرت رضا نبود، اما در تحلیل و ارزیابی‌های اجتماعی در قله بود و رضا در کوهپایه. هر دو هم از بخت بد همه ما عمر طولانی نداشتند و حدود ۵۰ سال زندگی کردند. چه افسوس بزرگی. از دست دادن یک جوان همیشه افسوس دارد، اما جوانی به خوشفکری و خوش‌قلمی امیرخانی که آینده بسیار پربارتری برایش متصور بود افسوس و تحسر بیشتری دارد.

امیرخانی این توفیق را داشت که راه درست را در زندگی پیدا کرد و محکم و استوار در آن گام نهاد. او با اینکه مهندس مکانیک بود، اما کارویژه خود را در حوزه ادبیات و فرهنگ شناخت و کاملاً هم در این راه موفق شد. تقریباً مثل استاد بهاء‌الدین خرمشاهی که پزشکی خواند، اما ناگهان در اواخر کار، آن را ر‌ها کرد و کتابداری خواند و به حوزه ادبیات و فرهنگ وارد شد و شد بهترین حافظ‌شناس معاصر. این درس را اگر همه به‌خصوص جوان‌ها بگیرند که فریفته عناوین نشوند و به توانایی‌ها و علایق واقعی خود بپردازند، پیشرفت خارق‌العاده‌ای خواهند کرد.

نمود بیرونی رضا این‌گونه بود که او را بیشتر با همان کتاب‌ها و رمان‌هایش می‌شناسند، اما من او را با عشق به سیدالشهدا «ع» می‌شناسم و مجالس عزایی که سالی چند روز در منزل مهندس چینی‌فروشان برگزار می‌شد و رضا با ادب بسیار در این مجالس از عزاداران استقبال و پذیرایی می‌کرد و در هنگام روضه اشک می‌ریخت. در فضای مجازی هم چندین مصاحبه با او می‌بینید که با عشق زایدالوصفی از اباعبدالله «ع» می‌گوید و در حین سخن گفتن از امام حسین «ع» منقلب می‌شود. برای همین است که من بهترین و اثرگذار‌ترین رمان او را «قیدار» می‌دانم که با آن قلم سحرآمیز و آن سیر داستانی، آن‌گونه به جناب جون، غلام سیاهپوست عرصه کربلا، عرض ادب و احترام کرده است.

با رضا گاهی درباره برخی تحلیل‌های اجتماعی یا مواضع سیاسی‌اش بحث و گفت‌و‌گو داشتم. گاهی از یک پست من انتقاد می‌کرد و زیر بار دلایل من نمی‌رفت و گاهی ذوق‌زده می‌شد و فوری پیام می‌داد. اما همان‌طور که گفتم هیچ‌گاه عصبانی نمی‌شد و با ملایمت و البته استدلال از نوشته‌ها و مواضعش دفاع می‌کرد و گاهی هم یکی از دو طرف کوتاه می‌آمدیم. بعد هم مرا با تصنیفی و آوازی مثلاً از محمد معتمدی مهمان می‌کرد. اما یکی از اشتراکات همیشگی‌‎مان آقای صفار هرندی بود که از او به یک «مرد باشرف» یاد می‌کرد. آقای صفار هم به او بسیار ارادت داشت و در زمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به یکی از دوستان که اصرار داشت کتابی را چاپ کند، آخرین حرف آقای وزیر این بود که بده به رضا امیرخانی؛ هر چه او گفت من عمل می‌کنم.

امروز صبح که خبر رفتن رضا آمد، همسرم گفت: اگر به زندگی برمی‌گشت با شنیدن و اطلاع از این‌همه حوادث بسیار بزرگ و تلخ این یک سال، درجا جان می‌داد. من، اما چنین نظری ندارم. او حتماً با طمأنینه و آرامش همه آن حوادث را هضم می‌کرد و بعد نه تنها جان نمی‌داد بلکه مطمئنم بهترین، کامل‌ترین و پخته‌ترین اثر زندگی خودش را خلق می‌کرد.

حالا او پس از قریب یک سال که دعا‌های دوستانش او را در زمین نگه داشته بود و دست‌های فرشتگان او را به آسمان می‌خواند، در آغوش سیدالشهدا و دیگر موالیانش است که برایشان اشک می‌ریخت، عزاداری می‌کرد و کتاب می‌نوشت. خوشا به حال او و بدا به حال ما. فقط خدا کند آن‌طرف حواسش باشد که در رمان قیدار نوشته بود: «از زیارتنامه ارباب و «سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم» این‌جور برمی‌آید که پروردگار عالمیان رفیق‌باز‌ها را بیشتر دوست دارد... قدر هم را بدانیم.» یعنی آقارضا آن‌دنیا هم حواسش به رفیق‌هایش است؟