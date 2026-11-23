جوان آنلاین: با پیگیری‌های به عمل آمده و در راستای هم‌آفرینی و همفکری با ذی‌نفعان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق کامل در طول ایام مرخصی زایمان به بیمه‌شدگان زن محقق شد.

به گزارش مهر، این مطالبه مشمولان برای افزایش حقوق دوسوم به حقوق کامل با تخصیص شناسه تعهد از سوی سازمان برنامه و بودجه کل کشور به منظور تأمین بار مالی ناشی از اجرای قانون اجرایی شده است.

غرامت دستمزد ایام بارداری از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی است که به بیمه‌شدگان زن شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که دارای رابطه مزدبگیری با کارفرما باشند، پرداخت می‌شود.

مرخصی زایمان به موجب بند (الف) ماده ۱۷ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰ یکی از وظایف این سازمان محسوب و به مدت ۹ ماه به مادران شاغل پرداخت می‌شود. طبق قوانین تأمین اجتماعی، میزان مرخصی زایمان، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه هر بیمه شده است.

اما در ادامه بند (الف) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت مازاد تعهد مرسوم سازمان به عبارتی پرداخت حقوق کامل منوط به تأمین اعتبار توسط دستگاه‌های متولی شده بود. اکنون با همکاری سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع موردنیاز و تخصیص شناسه تعهد از سوی این سازمان، دستور اداری پرداخت حقوق کامل به بیمه‌شدگان زن در طول ایام مرخصی زایمان تهیه و برای اجرا به تمامی واحد‌های اجرایی این سازمان ابلاغ شد.

همچنین با تأمین منابع لازم پیگیری مطالبه بیمه‌شدگان، یک‌سال مرخصی زایمان برای مادران دارای فرزند دوقلو نیز اعطاء خواهد شد در صورتی که پیش از این مرخصی زایمان برای این گروه از مادران ۹ ماه بود.

پرداخت حقوق کامل به بیمه‌شدگان زن از درخواست‌های مشمولان بود و از پرتکرارترین شکایات در دیوان عدالت اداری محسوب می‌شد به طوری‌که سالانه بیش از ۲ هزار شکایت بابت پرداخت حقوق کامل مرخصی زایمان و یک سال مرخصی برای مادران دوقلو به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. با ابلاغ این بخشنامه، حجم زیادی از پرونده‌ها علیه سازمان در مجامع قضایی کاسته می‌شود.

در نیمه اول سال جاری بیش از ۱۸۳ هزار سند برای مرخصی زایمان صادر شده است که برای این تعداد اسناد حدود ۲.۶ همت نیز از سوی این سازمان پرداخت شده است.

امکان ثبت درخواست مربوط به پرداخت مبلغ ایام مرخصی زایمان از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی و منوی بیمه‏‌شدگان - حمایت‏‌های کوتاه‌مدت - پرداخت مبلغ ایام مرخصی زایمان امکانپذیر است؛ بنابراین به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی توصیه می‏‌شود پس از دریافت گواهی استراحت پزشکی یا مدارک مربوط به مرخصی زایمان، نسبت به ثبت درخواست خود و بارگذاری گواهی پزشک معالج در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند.