وزارت خارجه فنلاند در بیانیه‌ای ضمن اعلام خبر احضار سفیر روسیه «برای گفت‌و‌گو»، ادعا کرد: اقدامات خطرناک و غیرمسئولانه مسکو در اروپا غیرقابل قبول است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، فنلاند امروز دوشنبه سفیر روسیه را برای پاره‌ای از توضیحات احضار کرد و اقدامات اخیر مسکو در اروپا را «غیرقابل قبول» خواند.

به گزارش مهر، وزارت امور خارجه فنلاند در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی آمریکایی «ایکس» منتشر شد، ضمن اعلام خبر احضار سفیر روسیه «برای گفت‌و‌گو»، ادعا کرد: اقدامات خطرناک و غیرمسئولانه روسیه در اروپا غیرقابل قبول است.

این وزارتخانه همچنین به مورد مشکوکی از نقض حریم هوایی فنلاند توسط یک بالگرد روسی در روز شنبه اشاره کرد، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد.

وزارت امور خارجه فنلاند با ادعای اینکه «ما جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی روسیه و تشدید حملات به اهداف غیرنظامی در اوکراین را به شدت محکوم می‌کنیم»، بر حمایت کامل خود از دانمارک، لهستان و سایر شرکای اروپایی تأکید کرد.