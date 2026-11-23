نخست‌وزیر عراق با تأکید بر حمایت بغداد از تلاش‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی برای پایان دادن به مناقشه میان آمریکا و ایران، از دو طرف خواست حل‌وفصل اختلافات را از مسیر‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک دنبال کنند.

جوان آنلاین: نشست اتحادیه عرب در سطح نمایندگان دائم با حضور علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق، در مقر این اتحادیه در قاهره آغاز شد.

الزیدی در سخنانی گفت: عراق از تلاش‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی برای پایان دادن به مناقشه آمریکا و ایران حمایت می‌کند و از تهران و واشنگتن می‌خواهد برای حل‌وفصل اختلافات به راهکار‌های مسالمت‌آمیز متوسل شوند.

وی با تأکید بر رویکرد منطقه‌ای عراق افزود: پیام عراق، همانند موضع مردم این کشور در مقاطع حساس تاریخی، حمایت همیشگی از تلاش‌های مشترک کشور‌های عربی است.

الزیدی همچنین با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان گفت: دولت این کشور برای انجام مسئولیت‌های خود بر مجموعه‌ای از اصول و قواعد تکیه کرده است که به‌عنوان نقشه راه، مسیر فعالیت دولت را در شرایط کنونی مشخص می‌کند.

نخست‌وزیر عراق همچنین از تغییر رویکرد دولت در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری خبر داد و اظهار داشت: دولت به‌دنبال اجرای راهکار‌های ریشه‌ای برای افزایش فرصت‌های شغلی، تشویق سرمایه‌گذاری، پاسخگویی به چالش‌های اقتصادی و متنوع‌سازی ساختار اقتصاد کشور است.