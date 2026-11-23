جوان آنلاین: تیم فوتبال رئال مادرید در حالی خود را برای بازی خانگی فردا شب (سه‌شنبه) مقابل پی‌اس‌وی آیندهوون در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا آماده می‌کند که در تمرین امروز این تیم اندریک به همراه دنزل دومفریس، رائول آسنسیو و رودریگو حضور نداشتند.

باشگاه رئال مادرید بعدازظهر امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد؛ پس از انجام آزمایش‌هایی که امروز توسط کادر پزشکی رئال مادرید روی اندریک صورت گرفت، مشخص شد که او دچار آسیب‌دیدگی عضلانی در ناحیه عضلات نزدیک‌کننده پای چپ شده است و روند بهبودی او تحت نظارت خواهد بود.

شبکه رادیویی «کادنا کوپه» اسپانیا در این رابطه گزارش داد؛ اندریک ۲۰ ساله در حدود دو هفته خانه‌نشین خواهد بود. با این شرایط، این مهاجم برزیلی بازی با تیم‌های پی‌اس‌وی، آلاوس و رئال سوسیداد را از دست خواهد داد.

اندریک در فصل جاری در ۸ بازی (در مجموع ۱۶۰ دقیقه) فرصت بازی برای رئال مادرید پیدا کرده که حاصل آن یک گل‌زده و یک پاس‌گل بوده است.