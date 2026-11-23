منابع عبری مدعی شدند که یک اسرائیلی به اتهام همکاری با ایران و توزیع اعلامیه در مقابل دریافت پول دستگیر شد.

جوان آنلاین: شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر افزود: پلیس با همکاری شاباک (سرویس امنیت عمومی) یک اسرائیلی ۶۹ ساله از اهال شهر حولون را به اتهام ارتباط با یک مسئول ایرانی و انجام ماموریت‌های محوله در مقابل دریافت پول بازداشت کرده و تحت بازجویی قرار داده است.

به گزارش تسنیم، به نوشته این رسانه: فرد مذکور هفته گذشته بعد از آن بازداشت شد که اقدام به انداختن اعلامیه‌هایی در صندوق‌های پستی منازلی در شمال تل‌آویو کرد.

وی در بازجویی اعلام کرد که در مقابل دریافت پول این کار را انجام داده و پس از چند روز بازجویی درحال حاضر با وثیقه آزاد شده است.

رسانه‌های عبری امروز دوشنبه مجوز انتشار خبری مبنی بر بازداشت یک شهروند اسرائیلی در یک هفته پیش، را دریافت کردند.

براساس اطلاعات ادعایی که اجازه انتشار پیدا کرده این فرد به اتهام ارتباط با یک مقام ایرانی تحت بازجویی قرار دارد. مظنون، مردی ۶۹ ساله از ساکنان شهر حولون، در چارچوب عملیاتی مشترک میان بازپرسان پلیس منطقه یارکون و سرویس امنیت عمومی اسرائیل (شاباک) بازداشت شد.

بر اساس این اطلاعات ادعایی، او مأموریت‌هایی را به دستور ایرانی‌ها انجام داده و مظنون است که در ازای دریافت مبالغی پول، اقدام به توزیع اعلامیه‌هایی در صندوق‌های پستی کرده است.

پلیس اعلام کرد که مظنون پس از چند روز بازداشت، روز گذشته با شرایط محدودکننده آزاد شده است.

تحقیقات مشترک درباره ظن ارتباط با یک مأمور خارجی همچنان ادامه دارد.

همان‌طور که احتمالاً به خاطر دارید، در نهم همین ماه جاری میلادی، ساکنان شمال تل‌آویو از دریافت اعلامیه‌هایی در صندوق‌های پستی خود خبر دادند. این اعلامیه‌ها حاوی یک کد پاسخ سریع (QR Code) بودند که به صفحه‌ای مشکوک به داشتن محتوای تهدیدآمیز هدایت می‌کرد.

این اعلامیه‌ها با امضای گروه هکری ایرانی «حنظله» منتشر شده بودند که تسنیم نیز خبر مذکور را منتشر کرد.

پلیس در آن زمان اعلام کرد که نیروهایش عملیات بازرسی را در چندین نقطه در شمال تل‌آویو انجام داده‌اند. هم‌زمان، بیانیه‌ای که از سوی یک گروه ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، مدعی بود: «ده‌ها نفر از فعالان جبهه مردمی مقاومت "حنظله" تا سپیده‌دم در شهر تل‌آویو گشت‌زنی کردند، درِ خانه‌ها را زدند ــ بدون استفاده از دستگاه‌های هشدار یا آژیر ــ و صد‌ها هزار اعلامیه هشدارآمیز را مستقیماً در خانه‌های شهرک‌نشینان توزیع کردند.

هر اعلامیه که نشان جبهه مردمی مقاومت و هشتگ‌های #نه_آب و #نه_برق را بر خود داشت، از طریق وب‌سایت رسمی "حنظله" مستقیماً خطاب به ساکنان تل‌آویو منتشر شد؛ جایی که هشداری صریح در انتظار آنها بود: "اگر رهبران شما بار دیگر با بی‌پروایی رفتار کنند و زیرساخت‌های انرژی جبهه مقاومت را به آتش بکشند، آماده پرداخت بهای سنگینی باشید؛ نه در میدان نبرد، بلکه در زندگی روزمره‌تان"».

به گفته برخی از کارشناسان دستگیری و آزادی فرد یادشده حداقل بیانگر سردرگمی نهاد‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در مورد این عملیات محسوب می‌شود، چون رژیم صهیونیستی برخورد بسیار شدیدی را با صهیونیست‌هایی که اقدام به همکاری جاسوسی با ایران می‌کنند داشته و آزادی مشروط وی به خودی خود بیانگر ناتوانی در دسترسی به عامل یا عاملان انجام این اقدام دارد.