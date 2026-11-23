نخست‌وزیر عراق پس از دیدار با رئیس جمهور مصر در قاهره گفت: ۲ کشور برای برقراری امنیت در منطقه، کاهش تنش‌ها و حل‌وفصل بحران‌ها از طریق گفت‌و‌گو، رویکرد مشترکی دارند.

جوان آنلاین: علی الزیدی نخست وزیر عراق و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز دوشنبه در قاهره، پایتخت مصر، دیدار کردند.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش دفتر نخست وزیر عراق، در این نشست، سازوکار‌های تقویت و توسعه روابط دوجانبه در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری و همچنین هماهنگی مشترک درباره پرونده‌ها و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد توجه دو طرف قرار گرفت.

الزیدی پس از این نشست در کنفرانس خبری مشترک با السیسی، با اشاره به روابط اقتصادی ممتاز دو کشور، بر تلاش طرفین برای ارتقای این روابط در حوزه‌های مختلف تاکید و به اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات و تسهیلات برای تقویت همکاری‌های دوجانبه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه عراق از تقویت روابط مبتنی بر همکاری و منافع مشترک با جهان عرب استقبال می‌کند، تاکید کرد که مواضع سیاسی عراق و مصر یکسان است و دو کشور برای برقراری امنیت در منطقه، کاهش تنش‌ها و حل‌وفصل بحران‌ها از طریق گفت‌و‌گو، با هدف حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی، رویکرد مشترکی دارند.

از طرفی دیگر، السیسی از سفر نخست وزیر عراق که همزمان با برگزاری چهارمین نشست کمیته عالی مشترک دو کشور انجام شده است، استقبال و با اشاره به اراده مشترک دو طرف برای ارتقای سطح روابط و تقویت آن در راستای تحقق منافع و خواسته‌های دو ملت، از مواضع عراق در حمایت از صلح و تلاش‌های این کشور برای اولویت دادن به گفت‌و‌گو و دوری از تنش‌ها با هدف تحقق امنیت و ثبات در منطقه تمجید کرد.