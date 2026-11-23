دیدار جذاب تیم‌های نفتچی ازبکستان و الهلال عربستان در لیگ نخبگان آسیا با تساوی ۲ بر ۲ به اتمام رسید.

جوان آنلاین: در دیداری از هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا و در منطقه غرب قاره کهن، نفتچی در سرمای ازبکستان پذیرای تیم پرافتخار الهلال بود که این دیدار با تساوی به اتمام رسید.

الهلال در نیمه نخست با گل‌های اولی واتکینز و گابریل مارتینلی که از لیگ برتر انگلیس به عربستان آمده‌اند، از میزبان پیش افتاد.

در نیمه دوم، نفتچی روند بازی را تغییر داد و توسط آبروربک ایسمویلوف و یوسف آکسچیک (گل به خودی) به گل رسید و کار را به تساوی کشاند.

در نهایت این بازی با تساوی ۲ بر ۲ به اتمام رسید تا الهلال با ۱۰ امتیاز فعلا در رتبه دوم بماند؛ استقلال در صورت برتری در دیدار امشب، می‌تواند جای الهلال را بگیرد.

همچنین نفتچی ازبکستان با با یک امتیازی که در خانه‌اش کسب کرد، ۵ امتیازی شد.

از دقایقی دیگر، استقلال به مصاف العین امارات می‌رود و تراکتور تبریز با الوصل امارات مصاف خواهد داد.