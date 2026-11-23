جوان آنلاین: در آستانه اعلام نتایج پذیرش دانشگاه‌ها، داوطلبان پزشکی و دندان‌پزشکی با وضعیت متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته مواجه شده‌اند. تصمیمات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه‌تنها زمان آغاز تحصیل بخشی از پذیرفته‌شدگان را تغییر داده، بلکه ظرفیت قابل عرضه به داوطلبان سال آینده را نیز تحت‌تأثیر قرار داده‌است. نکته قابل‌تأمل آن است که مسئولان، محدودیت امکانات آموزشی و رفاهی را دلیل این تغییرات معرفی می‌کنند، اما هم‌زمان از جایگزینی بخشی از ظرفیت پزشکی با رشته‌های دیگر علوم پزشکی سخن می‌گویند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیم دارد ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۶ را ۶ هزار نفر کاهش دهد. این در حالی است که کمتر از دوسال قبل، این نهاد تصویب کرده بود که ظرفیت تا سال ۱۴۰۷ ثابت بماند.

تصمیمی که قرار بود موقت باشد

در آذر ۱۴۰۳، شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب تثبیت ظرفیت پزشکی و دندان‌پزشکی طی سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷، ظاهراً به اختلافات چندساله درباره تعداد پذیرش پایان داد. با این‌حال، چند ماه بعد، وزارت بهداشت بار دیگر کمبود زیرساخت‌ها را به عنوان مانعی برای ادامه پذیرش در سطح موجود مطرح کرد.

طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، ظرفیت قابل‌تحمل دانشکده‌های پزشکی را براساس تخت‌های آموزشی حدود ۱۱ هزار نفر در سال برآورد کرد. علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، نیز در اظهارات خود بر ضرورت متناسب‌سازی پذیرش با امکانات دانشگاه‌ها تأکید داشت. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این دوره بار‌ها از ضرورت حفظ کیفیت آموزش سخن گفت و محدودیت اعضای هیئت علمی، خوابگاه و امکانات بالینی را از ملاحظات تصمیم‌گیری دانست.

نتیجه این مذاکرات، مصوبه جلسه ۹۲۷ شورای عالی در تیر ۱۴۰۵ بود. مطابق آن، ظرفیت اسمی پذیرش سال ۱۴۰۵ ثابت ماند، اما آغاز تحصیل ۳۰درصد پذیرفته‌شدگان به مهر ۱۴۰۶ موکول شد. جعفریان بعد‌ها توضیح داد که پیشنهاد تقسیم ظرفیت به دو بخش ۷۰ و ۳۰ درصد، با همراهی دبیر شورا ارائه شده‌است. بدین‌ترتیب، بدون کاهش رسمی تعداد پذیرفته‌شدگان، بخشی از بار آموزشی سال جاری به سال آینده انتقال یافت.

جایگزینی رشته‌ها؛ راه‌حل کدام کمبود؟

در جلسه ۵۹۹ شورای معین، مورخ ۵ آبان ۱۴۰۵، تصمیم دیگری اتخاذ شد که پیامد‌های انتقال ظرفیت را روشن‌تر کرد. براساس توضیحات غلامرضا بصیرنیا، دبیر شورای معین، مقرر شد پذیرفته‌شدگان انتقالی سال ۱۴۰۵ از ظرفیت پذیرش جدید پزشکی و دندان‌پزشکی در سال ۱۴۰۶ کسر شوند و اختلاف ایجاد شده به افزایش پذیرش سایر رشته‌های گروه پزشکی اختصاص یابد.

به بیان ساده، اگر ظرفیت مبنا را ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر فرض کنیم و دقیقاً ۳۰ درصد آن انتقال یافته باشد، تعداد صندلی‌های قابل عرضه به داوطلبان جدید به حدود ۱۱ هزار و ۵۵۰ نفر می‌رسد؛ عددی نزدیک به ظرفیتی که مسئولان وزارت بهداشت پیش‌تر متناسب با امکانات آموزشی معرفی کرده‌بودند، اما مسئله مهم‌تر، منطق جایگزینی این صندلی‌هاست.

وزارت بهداشت از کمبود خوابگاه، کلاس، استاد و امکانات آموزش بالینی سخن می‌گوید. این در حالی است که دانشجویان پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و سایر رشته‌های پیراپزشکی نیز به بسیاری از همین امکانات نیاز دارند. حتی از نظر زمان‌بندی آموزش عملی، تفاوت مهمی وجود دارد. دانشجوی پزشکی در سال‌های نخست عمدتاً دروس علوم پایه و مقدمات بالینی را می‌گذراند، درحالی‌که دانشجوی پرستاری و برخی رشته‌های پیراپزشکی از نیم‌سال ابتدایی وارد آموزش عملی و محیط‌های بالینی می‌شود. بنابراین، انتقال ظرفیت از پزشکی به این رشته‌ها ممکن است فشار بر بعضی عرصه‌های آموزشی را کاهش دهد، اما لزوماً کمبود خوابگاه، استاد یا محیط کارآموزی را برطرف نمی‌کند. پاسخ به این مسئله نیازمند انتشار آمار ظرفیت خالی هر رشته و دانشگاه است.

تصمیمات متغیر در برابر زیرساخت‌هایی که یک‌شبه ساخته نمی‌شوند

مسئله دیگر، تغییر مکرر شیوه اجرای سیاست پذیرش است. ابتدا قرار بود ظرفیت برای سه سال تثبیت شود؛ سپس شروع تحصیل ۳۰ درصد پذیرفته‌شدگان به سال بعد انتقال یافت و اکنون همان تعداد از پذیرش جدید سال آینده کسر می‌شود. این تغییرات برای داوطلبان و خانواده‌ها، ابهام درباره فرصت‌های واقعی پذیرش ایجاد می‌کند و برای مدیران دانشگاه‌ها نیز برنامه‌ریزی نیروی انسانی، خوابگاه و آموزش بالینی را دشوارتر می‌سازد.

پرسش کارشناسی این است که اگر کمبود زیرساخت، مسئله اصلی آموزش پزشکی کشور است، چرا به‌جای ارائه برنامه چندساله برای رفع آن، ترکیب و زمان‌بندی پذیرش دانشجویان تغییر می‌کند؟ تأمین استاد، توسعه بیمارستان آموزشی، تجهیز آزمایشگاه و احداث خوابگاه اقداماتی زمان‌بر هستند. تصمیمات سالانه تنها زمانی می‌توانند پایدار باشند که به برنامه مشخص توسعه امکانات متصل شوند.

مصوبه اخیر شورای معین زمانی از نظر کارشناسی قابل ارزیابی خواهد بود که مشخص شود هر دانشگاه دقیقاً چه ظرفیتی در رشته‌های جایگزین دارد، چه میزان از کمبود‌های اعلام‌شده با این جابه‌جایی برطرف می‌شود و برنامه وزارت بهداشت برای توسعه زیرساخت‌ها چیست. در غیر این صورت، تثبیت ظرفیت ممکن است تنها در عنوان مصوبات باقی بماند؛ درحالی‌که فرصت‌های واقعی ورود به پزشکی کاهش یافته و مسئله اصلی کمبود امکانات همچنان پابرجا باشد.