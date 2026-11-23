خبرگزاری رویترز در گزارشی عنوان کرد که آمریکا ممکن است تعدادی از نیرو‌های خود را تنها کمتر از یک سال پس از خروج از سوریه، برای اهداف آموزشی به این کشور غرب آسیا بازگرداند.

جوان آنلاین: رویترز امروز دوشنبه به نقل از پنج فرد مطلع گزارش داد که ایالات متحده در حال بررسی برنامه‌هایی برای آموزش سربازان سوری در زمینه مین‌زدایی است. این اقدام، در صورت تحقق، نخستین ماموریت آموزشی آمریکا با ارتش سوریه از زمان به قدرت رسیدن احمد الشرع در دمشق در سال ۲۰۲۴ خواهد بود.

این منابع اظهار داشتند که طرح یک ماموریت آموزشی چندملیتی، همچنان با موانع قانونی در ایالات متحده و همچنین تردید‌هایی در میان برخی از اعضای ارتش سوریه رو‌به‌رو است. رویترز نوشت: با این حال، در صورت پیشبرد این طرح، ممکن است ایالات متحده شمار اندکی از نیرو‌های خود را تنها یک سال پس از خروج از سوریه، در سال آینده میلادی به این کشور بازگرداند.

رویترز به نقل از این منابع مدعی شد که برنامه اولیه بر آموزش مین‌زدایی و خنثی‌سازی ایمن مهمات متمرکز خواهد بود، اما در صورت موفقیت، می‌تواند به الگویی برای همکاری‌های گسترده‌تر تبدیل شود.

این پیشنهاد بر پایه نهادی موسوم به «مرکز هماهنگی دمشق» (DCC) شکل گرفته است که سال گذشته در اردن تاسیس شد تا همکاری میان مقامات سوری، نیرو‌های آمریکایی و متحدان منطقه‌ای را تسهیل کند.