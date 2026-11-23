جوان آنلاین: تصور کنید دانش‌آموزی را که شب امتحان ادبیات، نام شاعرها، تاریخ تولد و وفاتشان و حتی فهرست آثارشان را بار‌ها و بار‌ها مرور می‌کند تا مبادا سر جلسه امتحان یکی از آنها را فراموش کند! او می‌داند «حدیقه‌الحقیقه» و «شریعه‌الطریقه» اثر سنایی است، اما شاید حتی یک بیت از شعر‌های این شاعر را نخوانده باشد! احتمالاً هم وقتی که امتحان را پشت سر بگذارد، بخش زیادی از همین اطلاعات از ذهنش پاک می‌شود.

سال‌هاست که دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان می‌پرسند که در پس تمام این همه حفظ کردن‌ها، چه چیزی برای زندگی بچه‌هایمان باقی می‌ماند؟! آیا قرار است مدرسه به دانش‌آموز یاد بدهد فکر کند و مهارت به دست بیاورد یا نگران این باشد که نام صاحب یک اثر ادبی را با نام شاعر دیگری اشتباه نگیرد؟!

چرا با وجود آنکه سال‌ها صحبت از تحول در نظام آموزشی شده‌است، هنوز نتوانستیم بساط حفظیات را از کلاس‌های درس جمع کنیم؟ چرا دانش‌آموز باید اطلاعات پراکنده‌ای را به خاطر بسپارد که شاید هیچ‌وقت در زندگی به کارش نیاید؟ این سؤال را «جوان» در نشست خبری علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش پرسید. اینکه چرا هنوز از دانش‌آموز انتظار داریم تاریخ تولد شاعران و نام آثارشان را حفظ کند، در حالی که ممکن است حتی یک بیت از شعر‌های همان شاعران را نخوانده باشد. آیا بهتر نیست به جای انباشتن ذهن بچه‌ها از اطلاعات پراکنده، آموزش را به سمت مهارت‌های کاربردی و یادگیری عمیق‌تر ببریم؟!

کتاب‌هایی دور از زندگی

فرهادی ابتدا به اختلاف‌نظر میان متخصصان علوم تربیتی و برنامه‌ریزی درسی اشاره کرد. اختلافی که به گفته او، یک سوی آن بر ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ، تمدن، فرهنگ و شعر کشور اشاره دارد و سوی دیگر، پرورش تفکر و فاصله گرفتن از یادگیری طوطی‌وار را در اولویت قرار می‌دهد. او در توضیح این دو دیدگاه گفت: «تقریباً عمده متخصصان علوم تربیتی معتقدند تفکر انتزاعی اصل یادگیری است؛ یعنی ذهن دانش‌آموز باید درگیر مسئله شود و نخواهد جملات را طوطی‌وار حفظ کند. کار‌های زیادی هم برای کاهش حفظیات در مدارس انجام شده‌است، با وجود آنکه مخالفانی هم میان متخصصان برنامه درسی و مسائل آموزشی و پرورشی دارد.»

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش درباره این اختلاف‌نظر توضیح داد: «یک عده معتقدند دانش‌آموزان ما باید حداقلی از تاریخ، تمدن، فرهنگ و شعر این کشور را بدانند.»

فرهادی در ادامه، موضع شخصی خود را روشن کرد: «من به شخصه معتقدم که اگر هنر شعر خواندن را به دانش‌آموزمان بیاموزیم، بسیار بهتر از آن است که او متن شعر و اسامی شاعران را حفظ کند. یعنی دانش‌آموز باید بیشتر توان درک، خواندن، نوشتن و حل مسئله را یاد بگیرد.»

از نگاه سخنگوی وزارتخانه، نسل امروز دیگر مانند گذشته حاضر نیست بخش زیادی از وقتش را صرف حفظ کردن اطلاعات کند. او با اشاره به تغییر ذائقه دانش‌آموزان در پی گسترش فناوری، فضای مجازی، تلفن همراه و بازی‌های رایانه‌ای گفت: «بچه‌هایمان دیگر حفظیات کتب درسی را نمی‌پذیرند. ذائقه آنها با توجه به اتفاقات مهمی که در حوزه فناوری، فضای مجازی، موبایل و بازی‌های کامپیوتری رخ داده، تغییر کرده‌است.»

به گفته فرهادی، قرار نیست ذهن دانش‌آموز صرفاً انبار اطلاعات باشد، بلکه باید بتواند میان پدیده‌ها ارتباط برقرار کند و برای سؤالات ذهنی خود پاسخ پیدا کند. او پذیرفت که هنوز بساط حفظیات به‌طور کامل از مدارس جمع نشده‌است. این مقام مسئول همچنین وعده داد که موضوع را در شورای عالی آموزش‌وپرورش نیز مطرح می‌کند: «من این دغدغه شما را هم در شورای عالی آموزش‌وپرورش مطرح می‌کنم و اتفاقاً شدیداً موافق این هستم که دانش‌آموز ما حفظ‌محور نباشد و مهارت به دست بیاورد.»

محتوای درسی نباید ثابت بماند

دانش‌آموزان سال‌های زیادی از عمرشان را در مدرسه می‌گذرانند، کتاب‌های مختلفی را می‌خوانند و امتحان‌های متعددی را پشت سر می‌گذارند. با این حال، وقتی پای زندگی روزمره، انتخاب مسیر شغلی، حل مسئله، ارتباط با دیگران و مواجهه با موقعیت‌های واقعی به میان می‌آید، معلوم نیست که آموزش‌های مدرسه تا چه اندازه آنها را آماده کرده‌است؟ از همین‌رو «جوان» از فرهادی خواست صریح و شفاف بگوید چه میزان و چه درصدی از محتوای کتاب‌های درسی امروز به درد زندگی و آینده دانش‌آموزان می‌خورد.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در پاسخ به این سؤال، درصد مشخصی اعلام نکرد، اما درباره فاصله آموزش‌های فعلی با مهارت‌های مورد نیاز دانش‌آموزان موضع روشنی گرفت و گفت: «من معتقدم آموزش‌های کتاب‌های درسی ما فاصله زیادی با مهارت‌هایی دارد که باید بچه‌های ما یاد بگیرند و ضرورت دارد که حتماً اصلاح شود.»

او در ادامه، به نکته دیگری درباره ماهیت کتاب‌های درسی پرداخت و گفت نباید انتظار داشت محتوای آموزشی برای همیشه ثابت بماند. از نگاه او، کتاب‌های درسی باید متناسب با تغییرات جامعه و نیاز‌های نسل‌های جدید، مرتب بازنگری شوند.

البته این مقام مسئول معتقد بود که اقدامات مثبتی نیز در این زمینه انجام‌شده. به گفته او، اگر کتاب‌های درسی و سؤالات امتحانی امروز را با پنج یا ۱۰ سال گذشته مقایسه کنیم، می‌توان روند کاهش توجه به حفظیات را مشاهده کرد.

فرهادی در ادامه پیشنهاد داد که این تغییر کاهشی حفظیات را می‌توان با بررسی سؤالات آزمون‌های نهایی و امتحانات داخلی مدارس به شکل آماری نشان داد. او گفت: «می‌شود نشست و بررسی کرد که آزمون‌های نهایی و آزمون‌های داخلی ما در پنج سال گذشته چقدر سؤال‌های حافظه‌محور داشته‌اند و الان چقدر دارند. قطعاً این آمار کاهشی است.»

همه تنبیه‌ها جلوی دوربین اتفاق نمی‌افتند

از محتوای کتاب‌های درسی که بگذریم، کلاس درس گاهی با مسائل مهم دیگری نیز روبه‌رو می‌شود. مثلاً مسئله امنیت و کرامت دانش‌آموزان که گاهی در مدارس نادیده گرفته می‌شود.

متأسفانه هر چند وقت یک‌بار فیلمی از تنبیه بدنی دانش‌آموزان در فضای مجازی منتشر می‌شود، موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها را به دنبال می‌آورد. واقعیت تلخ‌تر این است که همه اتفاق‌ها جلوی دوربین تلفن همراه رخ نمی‌دهند و ثبت نمی‌شوند، چراکه همه دانش‌آموزان امکان ضبط رفتار معلم را ندارند و همه برخورد‌های نامناسب هم اثری از جراحت و نشانه‌ای قابل مشاهده بر جای نمی‌گذارند.

گاهی یک دانش‌آموز با توهین و تحقیر مواجه می‌شود، گاهی معلم با الفاظ نامناسب او را می‌رنجاند و گاهی تنبیهی اتفاق می‌افتد که هیچ رد فیزیکی از آن باقی نمی‌ماند. در این میان، دانش‌آموزان دوره ابتدایی بیش از دیگران ممکن است در بیان آنچه بر آنها گذشته، با دشواری روبه‌رو باشند. آنها نه قدرت بیان و پیگیری کافی دارند و نه لزوماً کسی در کلاس حضور دارد که بتواند رفتار معلم را ثبت کند.

به همین دلیل در سؤال بعدی «جوان» همین بخش کمتر دیده‌شده ماجرا با سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش در میان گذاشته شد. خبرنگار «جوان» پرسید در شرایطی که نه فیلمی از اتفاق وجود دارد، نه آثار جراحتی دیده می‌شود و نه دانش‌آموز توانایی کافی برای بیان آنچه تجربه کرده دارد، چه سازوکاری برای حمایت از او وجود دارد؟!

فرهادی ابتدا موضع صریح آموزش‌وپرورش درباره تنبیه بدنی را یادآوری کرد: «تنبیه بدنی خط قرمز آموزش‌وپرورش است. هر معلمی تنبیه بدنی کند، شایستگی معلمی از او ساقط می‌شود. حداقل ابزار معلمی این است که در مقابل دانش‌آموز صبور باشد و اگر هم صبرش را از دست داد، قطعاً نباید این اتفاق در قالب تنبیه بدنی باشد. این خط قرمز آموزش‌وپرورش است و ما در مورد تنبیه بدنی هیچ شوخی‌ای نداریم.»

سخنگوی وزارتخانه در ادامه، دامنه این برخورد‌ها را صرفاً به ضرب‌وشتم محدود نکرد و به ماجرای استفاده از سطل زباله برای تحقیر دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: «ماجرای سطل زباله را که فیلمش منتشر شد، مشابه تنبیه بدنی می‌دانیم.».

اما فرهادی در ادامه، به جای تشریح سازوکار رسیدگی به مواردی که دانش‌آموز امکان اثبات آزار را ندارد، بحث را به ریشه‌های شکل‌گیری چنین رفتار‌هایی و ضرورت تربیت معلم شایسته پیوند زد. از نگاه او، برای داشتن معلمی صبور، ماهر و توانمند باید از همان مرحله جذب و ورود به حرفه معلمی، مسیر درستی انتخاب شود.

او توضیح داد: «اگر می‌خواهیم معلم ماهر، معلم شایسته، معلم دقیق، معلم صبور و معلم توانمند داشته باشیم، باید ورودی معلمی‌مان درست باشد و از راه درست معلم جذب کنیم. دانشگاه فرهنگیان و نظام تربیت معلم، دانشگاه شهید رجایی، معلم را در یک فرایند بسازند. همان کاری که الان در دانشگاه فرهنگیان صورت می‌گیرد.»

فرهادی در ادامه برای توضیح اهمیت دانشگاه‌های تربیت معلم، به دیدار سال ۱۳۹۷ رهبر شهید انقلاب با دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد: «خدا روح رهبر شهیدمان را متعالی کند. ایشان در سال ۹۷ که به دانشگاه فرهنگیان تشریف آوردند، صراحتاً از دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان نام بردند و فرمودند این دو دانشگاه را تقویت کنید، اجازه ندهید ورودی‌هایشان کم شود و متناسب با بازنشستگی‌هایتان از این طریق نیرو جذب کنید. اینها ناظر به این است که معلم ماهر داشته باشیم تا بعد‌ها شاهد صحنه‌هایی نباشیم که برای ما پشیمانی به بار بیاورد.»

پرواضح است که مدرسه، قرار است دانش‌آموزان را برای زندگی آماده کند، قدرت فکر کردن و تصمیم گرفتن به او بدهد و محیطی امن برای یادگیری‌اش مهیا کند. حال اگر آموزش‌وپرورش از تحول سخن می‌گوید، این تحول باید در محتوای کتاب‌ها، شیوه تدریس، مهارت‌هایی که دانش‌آموز به دست می‌آورد و مهم‌تر از همه، امنیت و کرامت او در کلاس درس نیز دیده شود. آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، عبور از فاصله میان وعده‌های آموزشی و تجربه واقعی دانش‌آموزان در مدرسه است.