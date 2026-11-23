جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی نجباء طی بیانیه‌ای، فشار برای واگذاری مدیریت مزار حضرت «عزیر» پیامبر (ع) به یک نهاد بین‌المللی را محکوم کرد و هشدار داد که این توطئه سیستماتیک، ذیل طرح صهیونیستی "احیای میراث یهودی در عراق" به‌منظور تسهیل پروژه عادی‌سازی رابطه با اسرائیل دنبال می‌شود.

به گزارش تسنیم، نجباء تأکید کرد که جایگاه والای قرآنی حضرت عزیر نبی در میراث اسلامی و وابستگی اداری ــ قانونی بارگاه ایشان به اوقاف شیعی، آن را به بخشی جدایی‌ناپذیر از اماکن مقدس اسلامی تبدیل کرده؛ به‌گونه‌ای که قرن‌هاست زیارتگاه مسلمانان است.

در بیانیه مزبور هشدار داده شده که ابعاد سیاسی ــ روانی این ماجرا، ممکن است در آینده به بهانه‌ای برای غصب سایر مساجد و زیارتگاه‌های اسلامی تبدیل شود.

جنبش نجباء در پایان ضمن تقدیر و اعلام حمایت از موضع اصولی اهالی، علما و عشایر استان میسان عراق که هرگونه قیمومت خارجی بر اماکن مقدس خود را نفی کرده‌اند، به مقامات رسمی گوشزد کرد که لازم است در خصوص این ماجرا شفاف‌سازی کنند.