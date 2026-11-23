جوان آنلاین: دریافت پول از خانواده‌ها در مدارس دولتی، موضوعی است که هر سال با آغاز سال تحصیلی و حتی هنگام تحویل کارنامه‌ها دوباره مطرح می‌شود؛ موضوعی که برای بسیاری از والدین، به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد، به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده‌است. در حالی که آموزش عمومی باید فرصتی برابر برای همه دانش‌آموزان فراهم کند، برخی خانواده‌ها از مطالبه مبالغی با عناوین مختلف در مدارس گلایه دارند.

ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به دریافت وجه برای تحویل کارنامه دانش‌آموزان، این اقدام را خلاف قانون دانست: «بر اساس مقررات، دریافت کمک از خانواده‌ها در شرایطی امکان‌پذیر است که موضوع به تصویب مراجع مربوط در مدرسه، از جمله انجمن اولیا و مربیان یا هیئت امنا، رسیده‌باشد و والدین نیز با رضایت و اختیار خود در این زمینه مشارکت کنند. این کمک‌ها می‌تواند برای برنامه‌های فوق‌برنامه و خدمات آموزشی خارج از ساعات رسمی مدرسه باشد، اما تبدیل کردن تحویل کارنامه به ابزاری برای دریافت پول، قابل‌قبول نیست.»

او با تأکید بر اینکه کمک‌های مالی خانواده‌ها باید کاملاً اختیاری و داوطلبانه باشد، افزود: «نمی‌توان بدون توجه به شرایط اقتصادی والدین، از آنها انتظار پرداخت مبالغی را داشت که حتی ممکن است توان تأمین آن را نداشته باشند. مدیر مدرسه نیز نمی‌تواند به دلیل کمبود اعتبار، خانواده‌ها را تحت فشار قرار دهد یا دریافت خدمات آموزشی را به پرداخت پول مشروط کند.»

سحرخیز درباره راه‌های پیگیری این تخلفات نیز گفت: «خانواده‌هایی که با چنین شرایطی روبه‌رو می‌شوند، می‌توانند از طریق مراجع قضایی یا بخش‌های نظارتی و ارزیابی عملکرد در ادارات آموزش و پرورش شکایت خود را ثبت کنند.» به گفته او، در صورت اثبات تخلف، باید با مدیر مدرسه برخورد شود؛ هر چند به اعتقاد او، در بسیاری از موارد شکایت خانواده‌ها به نتیجه مؤثر و بازدارنده منتهی نمی‌شود.

یکی دیگر از محور‌های این گفت‌و‌گو، دریافت هزینه برای کارنامه‌های ماهانه و تهدید دانش‌آموزان به محرومیت از امتحانات بود. معاون پیشین آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این‌باره تصریح کرد: «هیچ مدرسه‌ای حق ندارد دانش‌آموز را به دلیل پرداخت نکردن هزینه، از تحصیل یا شرکت در امتحانات محروم کند. چنین تهدید‌هایی از نظر قانونی مبنا ندارد و بیشتر به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن خانواده‌ها تبدیل شده‌است.»

او همچنین با اشاره به ساختار سالی‌واحدی نظام آموزشی توضیح داد که اصطلاح میان‌ترم به معنای یک آزمون رسمی و الزام‌آور در این ساختار تعریف نشده‌است. به گفته سحرخیز، ارزشیابی دانش‌آموزان می‌تواند از طریق پرسش‌های کلاسی، آزمون‌های کوتاه و روش‌های مختلف انجام شود و نباید از عنوان آزمون‌های ماهانه یا میان‌ترم برای تحمیل هزینه به والدین استفاده کرد.

این فعال حوزه آموزش در ادامه به وضعیت تأمین مالی مدارس دولتی اشاره کرد و گفت: «بر اساس برخی پژوهش‌هایی که به آنها استناد می‌کند، در بهترین برآورد‌ها حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه‌های مدارس عادی دولتی از سوی دولت تأمین می‌شود و بخش باقی‌مانده بر عهده خانواده‌ها قرار می‌گیرد.» او معتقد است همین وضعیت باعث شده‌است مفهوم مدرسه دولتی رایگان در عمل با چالش جدی مواجه شود و خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های تحصیل فرزندانشان با فشار بیشتری روبه‌رو شوند.

سحرخیز کمبود نیروی انسانی و وضعیت معیشتی معلمان را از دیگر مشکلات ساختاری آموزش و پرورش دانست و با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره کمبود حدود ۹۰ هزار معلم، گفت: «مدارس عادی دولتی بیش از سایر مدارس با کمبود نیروی آموزشی، کلاس‌های پرجمعیت و مشکلات مختلف مواجه هستند.» او همچنین به شرایط اقتصادی معلمان اشاره کرد و گفت: «برخی از فرهنگیان برای تأمین هزینه‌های زندگی ناچار به انجام شغل دوم، از جمله فعالیت در حوزه حمل‌ونقل یا مشاغل خدماتی شده‌اند»؛ مسئله‌ای که به اعتقاد او نشان‌دهنده دشواری شرایط معیشتی این قشر است.

او در بخش دیگری از این مصاحبه، به تفاوت امکانات میان مدارس عادی دولتی، مدارس خاص و مدارس غیردولتی پرداخت و گفت: «خانواده‌هایی که توان مالی بیشتری دارند، امکان انتخاب مدارس مجهزتر و برخوردارتر را پیدا می‌کنند، در حالی که دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌درآمد اغلب ناچارند در مدارسی تحصیل کنند که با کمبود امکانات و نیروی انسانی مواجهند.» سحرخیز این روند را نشانه‌ای از طبقاتی شدن آموزش دانست و تأکید کرد که چنین شرایطی فرصت‌های برابر تحصیلی را از بسیاری از دانش‌آموزان می‌گیرد.

معاون پیشین آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین با انتقاد از سهم آموزش و پرورش در بودجه عمومی دولت، رقم بودجه این وزارتخانه را در اظهارات خود حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «این میزان، به گفته او، حتی به ۱۰ درصد بودجه عمومی دولت نیز نمی‌رسد.» او با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی، معتقد است سهم اختصاص‌یافته به این بخش با مسئولیت گسترده آن در تربیت نسل آینده تناسب ندارد و پیامد‌های این کمبود در نهایت به خانواده‌ها و مدارس منتقل می‌شود.

سحرخیز در ادامه با اشاره به هزینه‌های تحصیل، تأکید کرد که مخارج خانواده‌ها تنها به مبالغ مطالبه‌شده از سوی مدارس محدود نمی‌شود. تهیه کیف، کفش، پوشاک، نوشت‌افزار و هزینه رفت‌وآمد نیز بخش مهمی از هزینه‌های آغاز سال تحصیلی را تشکیل می‌دهد. او با اشاره به برآورد شخصی خود از هزینه‌های آماده‌سازی یک دانش‌آموز برای ورود به مدرسه، این مبلغ را حدود ۴۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود که هزینه شهریه و سرویس رفت‌وآمد می‌تواند فشار مالی بیشتری به خانواده‌ها وارد کند.

او در پایان، عدالت آموزشی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و گفت: «آموزش نباید به کالایی تبدیل شود که دسترسی به آن به میزان درآمد خانواده‌ها بستگی داشته باشد.» به اعتقاد او، آموزش و پرورش از مسئولیت‌های اساسی حاکمیت است و دولت باید با افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت مدارس عادی دولتی، تأمین نیروی انسانی و نظارت جدی بر عملکرد مدارس، زمینه برخورداری برابر دانش‌آموزان از امکانات آموزشی را فراهم کند.

سحرخیز در جمع‌بندی این گفت‌و‌گو ابراز امیدواری کرد که با بازنگری در سیاست‌های آموزشی و اختصاص منابع مالی متناسب با نیاز مدارس، از گسترش شکاف طبقاتی در نظام آموزشی جلوگیری شود، چراکه به باور او، محرومیت از آموزش باکیفیت تنها به دوران مدرسه محدود نمی‌ماند و می‌تواند فرصت‌های اجتماعی و تحصیلی نسل آینده را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.