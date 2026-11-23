کمیسیون اروپا از بیست‌ودومین بسته تحریم‌های پیشنهادی علیه روسیه رونمایی کرد که با هدف تشدید فشار اقتصادی بر مسکو به بهانه جنگ اوکراین، محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه شبکه بانکی، بخش انرژی و ناوگان نفتکش‌های این کشور پیش‌بینی کرده است.

جوان آنلاین: اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا امروز (دوشنبه) با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد که بسته تازه تحریم‌ها با هدف افزایش فشار بر روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین تهیه شده و بر اساس آن، حدود ۶۰ بانک روسی از شبکه پیام‌رسان مالی بین‌المللی سوئیفت کنار گذاشته خواهند شد.

به گزارش ایرنا، وی مدعی شد که مسکو هنوز اراده واقعی برای دستیابی به صلح پایدار در اوکراین نشان نداده و اتحادیه اروپا تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، به ارائه تحریم‌های تازه ادامه خواهد داد.

رئیس کمیسیون اروپا ادامه داد که بسته بیست‌ودوم بر سه محور اصلی تشدید فشار‌های مالی، افزایش انزوای روسیه و مقابله با دور زدن تحریم‌ها متمرکز است.

بر اساس این طرح، ممنوعیت مبادلات مالی با حدود ۶۰ بانک روسی گسترش می‌یابد و تمامی این بانک‌ها از شبکه سوئیفت حذف خواهند شد. همچنین محدودیت‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های پرداخت و مبادلات رمزارزی اعمال می‌شود.

فون‌درلاین اعلام کرد که این اقدامات علاوه بر مؤسسات روسی، شرکت‌ها و نهاد‌هایی در کشور‌های ثالث را نیز که به ادعای اتحادیه اروپا در دور زدن تحریم‌ها نقش دارند، هدف قرار خواهد داد.

کمیسیون اروپا همچنین از تشکیل یک کارگروه ویژه تحریم‌های رمزارزی خبر داده است که مأموریت آن شناسایی و مقابله با مسیر‌های مالی جایگزین برای انتقال منابع به روسیه عنوان شده است.

بخش انرژی روسیه دیگر هدف اصلی بسته تازه تحریم‌هاست. بر اساس پیشنهاد کمیسیون اروپا، شرکت‌های اروپایی از هرگونه مشارکت در ساخت، بهره‌برداری یا تعمیر زیرساخت‌های انرژی روسیه، به‌ویژه پالایشگاه‌های نفت، منع خواهند شد.

این محدودیت‌ها برای نخستین بار خدمات مرتبط با بخش برق روسیه را نیز در بر می‌گیرد.

همچنین قرار است بیش از ۷۰ کشتی دیگر به فهرست تحریم‌های موسوم به «ناوگان سایه» روسیه اضافه شوند.

اتحادیه اروپا از این عنوان برای اشاره به نفتکش‌هایی استفاده می‌کند که به ادعای مقام‌های اروپایی، در انتقال نفت روسیه و دور زدن محدودیت‌های غرب نقش دارند.

کمیسیون اروپا افزون بر این، ممنوعیت فعالیت تمامی نفتکش‌هایی را پیشنهاد کرده است که تحت پوشش شرکت‌های بیمه روسی قرار دارند.

بخش دیگری از بسته پیشنهادی به محدودیت رفت‌وآمد شهروندان روسیه اختصاص دارد. فون‌درلاین با طرح ادعا‌هایی درباره افزایش فعالیت‌های خرابکارانه عوامل روسیه در اروپا، خواستار ممنوعیت صدور روادید برای نظامیان سابق روسیه شده است.

وی مدعی شد که این افراد تهدیدی علیه امنیت اروپا محسوب می‌شوند و نباید امکان تردد آزادانه در کشور‌های عضو اتحادیه را داشته باشند.

کمیسیون اروپا همچنین پیشنهاد کرده است که شهروندان اروپایی از ادامه حضور در هیأت‌مدیره و ساختار‌های مدیریتی شرکت‌های مستقر در روسیه منع شوند.

بر اساس این طرح، تیم‌ها و ورزشکاران روسی نیز از حضور در مسابقات ورزشی اتحادیه اروپا تحت پرچم کشورشان منع و نمایش نماد‌های رسمی روسیه نیز با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.

همچنین جریان منابع مالی از حامیان مالی روسی به انجمن‌های ورزشی و فرهنگی مستقر در اروپا محدود می‌شود و شهروندان روسیه برای تصدی سمت‌های مدیریتی در فدراسیون‌های ورزشی اروپایی با ممنوعیت‌های تازه مواجه خواهند شد.

فون‌درلاین در پایان بیانیه خود مدعی شد که هدف اتحادیه اروپا، تقویت موقعیت اوکراین برای دستیابی به صلح و افزایش فشار بر روسیه برای پذیرش آن است.

بسته بیست‌ودوم در مرحله پیشنهاد قرار دارد و اجرای آن مستلزم طی مراحل تصویب در اتحادیه اروپاست.

اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) مواضع تندی علیه مسکو اتخاذ کرده و با اعمال بسته‌های متوالی تحریمی، بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد، تجارت، انرژی و نظام مالی روسیه را هدف قرار داده است.

مسکو نیز بار‌ها این تحریم‌ها را غیرقانونی و مغایر با اصول تجارت بین‌المللی توصیف کرده و هشدار داده است که تداوم سیاست فشار اقتصادی نه‌تنها به اهداف اعلامی غرب منجر نخواهد شد، بلکه پیامد‌های منفی آن دامنگیر اقتصاد و امنیت انرژی کشور‌های اروپایی نیز خواهد شد.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پیش‌تر در واکنش به محدودیت‌های انرژی اتحادیه اروپا هشدار داده بود که چنین اقداماتی در شرایط کمبود منابع انرژی در بازار‌های جهانی، تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت.