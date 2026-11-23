جوان آنلاین: سخنگوی وزارت خارجه، روز دو‌شنبه به مجموعه‌ای از لفاظی‌ها و رجزخوانی‌های پیدا و پنهان طرف‌های غربی پاسخ داد و به‌طور ویژه با اشاره تلویحی به موشک‌های ارتقایافته ایران، در مورد واکنش تهران به هرگونه ماجراجویی امریکا و اینکه این پاسخ چطور عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد که این سناریو را فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران در یک بسته‌بندی شیک تدارک خواهد دید. اسماعیل بقایی درباره دیگر موضوع جنجالی هفته گذشته یعنی گزارش نیویورک‌تایمز علیه سد‌های ایران و احتمال اقدام نظامی علیه آنها هم به صراحت گفت: «آن‌ها چنین غلطی نخواهند کرد.»

اسماعیل بقایی، اولین جلسه سخنگویی آذرماه را با گرامیداشت یاد کودکان ایرانی که در تجاوز امریکایی- صهیونی به شهادت رسیدند و نیز یاد مرحوم رضا امیرخانی آغاز کرد و در پاسخ به این سؤال که با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه کاخ سفید از پنتاگون و کارشناسان نظامی- سیاسی خواسته ارزیابی خود را از چگونگی واکنش ایران به هر یک از حملات ارائه دهند و پرسیده آیا سناریویی وجود دارد که پاسخ قوی ایران علیه تأسیسات نفت و گاز منطقه را به دنبال نداشته باشد، گفت: «بهترین سناریو این است که شرشان را از منطقه کم کنند، اما درباره اینکه چه سناریویی وجود دارد و چه پاسخی وجود خواهد شد، این را به موقع خود آقای «سید مجید موسوی» حتماً در یک بسته‌بندی شیک و مرتب عرضه خواهند کرد. آن موقع متوجه خواهند شد.» به گزارش «جوان»، این اظهارات پس از آن بیان شد که مقام‌های ایرانی طی روز‌های اخیر گفته‌اند تولید انبوه موشک‌ها، قدرت واکنش سریع و توان تهاجم موشکی ایران، به‌صورت چشمگیری ارتقا یافته است به‌طوری که در رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انبوهی از موشک‌های سوخت جامد تاکتیکی ارتقایافته به نمایش درآمده است. بقایی درخصوص گزارش نیویورک‌تایمز درباره سد‌های ایران و اینکه اگر حمله‌ای به سد‌ها انجام شود، پاسخ ایران چگونه خواهد بود، گفت: «آن‌ها چنین غلطی نخواهند کرد، اما آنچه رخ داد، یعنی اقدام غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی یک نشریه امریکایی در انتشار گزارشی که هیچ مبنایی در واقعیت ندارد، در راستای جنگ روانی امریکا و توجیه‌کردن نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.» سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: «این را نیز در نظر داشته باشید که این توضیحات پس از انتخابات امریکا بیان می‌شود؛ انتخاباتی که در آن مردم امریکا نشان دادند با سیاست دولتمردان خود مخالفند؛ بنابراین تلاش می‌شود با انتشار چنین اطلاعات و گزارش‌های دروغینی، به‌نوعی اقدامات قبلی خود را توجیه کنند.»

تصمیم‌گیری درباره ایران فقط در تهران

نشست سه‌جانبه شنژن، یکی دیگر از محور‌های سؤالات خبرنگاران در نشست روز دو‌شنبه بود. خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه پرسید: «آیا شما در جریان هستید که در این نشست درباره ایران گفت‌و‌گو شده یا خیر؟» بقایی با بیان اینکه گفت‌و‌گو درباره موضوعات مختلف در نشست‌های بین‌المللی، امری رایج است، یادآور شد: «ایران، امروز این جایگاه را دارد که نه‌تنها بازیگری فعال، بلکه بازی‌سازی مؤثر باشد.» وی اضافه کرد: «روسیه و چین دوستان ما هستند و ما روابط بسیار خوبی با این دو کشور داریم. هم پیش از برگزاری این نشست با این دو کشور در تماس بودیم و هم پس از برگزاری آن، از طریق سفارتخانه‌هایمان گفت‌و‌گو‌هایی داشتیم. ما اطمینان داریم که در چنین نشست‌هایی، یکی از دغدغه‌های هر کشوری که با امریکا گفت‌و‌گو می‌کند، پرسش درباره رویکرد‌های امریکاست؛ از جمله یکجانبه‌گرایی این کشور، نقض حقوق بین‌الملل و فجایعی است که در پی اقدامات امریکا در منطقه ما و دیگر مناطق جهان ایجاد شده است.» وی تأکید کرد: «بنابراین، اطمینان داریم که خودمان درباره خودمان تصمیم می‌گیریم و تصمیم‌گیری درباره ایران در جایی غیر از تهران انجام نمی‌شود.»



از حقوق ایران کوتاه نمی‌آییم

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سؤال که با توجه به اظهارات اخیر سیدعباس عراقچی وزیر خارجه مبنی بر آمادگی برای بازگشایی دوساعته تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات طرف مقابل و اینکه برخی از منتقدان این پرسش را مطرح کرده‌اند که با توجه به پیچیدگی تعهدات و سابقه بدعهدی امریکا در برجام و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، چگونه می‌توان در بازه زمانی دو ساعت از اجرای واقعی تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کرد، گفت: «این ظرایف کلامی و بیانی را خواهش می‌کنم دوستان مدنظر داشته باشند. ما می‌گوییم جمهوری اسلامی ایران در ایفای تعهدات خود ثابت‌قدم است و اگر طرف مقابل شروط مربوطه را رعایت کند، ما قادر خواهیم بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعهداتمان را اجرا کنیم.» وی افزود: «این تأکید به این معناست که ما در پایبندی به تعهداتمان، تأکید بر حقوقمان و شروطی که مطرح کرده‌ایم، جدی هستیم. بله، اگر طرف امریکایی تعهدات خود را اجرا کند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن امکان بازگشت امنیت به تنگه هرمز و منطقه وجود خواهد داشت. این به معنای نادیده گرفتن پیچیدگی‌های مربوط به این موضوع نیست، بلکه صرفاً تأکید بر این است که جمهوری اسلامی ایران می‌داند چه می‌خواهد، از حقوق مردم ایران و ابعاد آن آگاه است و در این زمینه به‌هیچ‌عنوان کوتاه نخواهد آمد.» سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: «بار دیگر تأکید می‌کنم شروطی که درباره آنها صحبت می‌شود، موارد عجیب‌وغریبی نیستند، بلکه حقوق ایران هستند: رفع تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه، توقف محاصره دریایی و اجرای همه مواردی که امریکایی‌ها در ۲۸ خرداد در تفاهم اسلام‌آباد پذیرفته‌اند. این موارد نه پیش‌شرط‌های جدید هستند و نه خواسته‌هایی خارج از چارچوب حقوق ایران، بلکه بخش لاینفک حقوق ایرانیان به شمار می‌روند.»

محاصره را تحمل نمی‌کنیم

بقایی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره میزان تحمل ایران درخصوص تداوم محاصره دریایی گفت: «قطعاً ما تحمل نمی‌کنیم و از همه ابزار‌های خود برای مقابله با تعرضات امریکا استفاده می‌کنیم.» این دیپلمات ایرانی اضافه کرد: «طبق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، محاصره دریایی به کیفیتی که امریکا اعمال می‌کند، به مثابه تعرض و تجاوز نظامی است و در این شرایط ایران محق است طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد از هر ابزاری برای دفاع از خود استفاده کند.» وی افزود: «در این مورد تصمیم‌های لازم در مراجع عالی اتخاذ شده؛ ترکیبی از تدابیر سیاسی، دیپلماتیک و دفاعی برای فائق آمدن به محاصره غیرقانونی دریایی امریکا و به شیوه‌ای که اقتضا کند و در مراحلی که مراجع ذی‌صلاح ایران تصمیم بگیرند حتماً اقدامات اجرایی در این خصوص اجرا خواهد شد.» بقایی در مورد تهدیدات ترامپ علیه کشتی‌های ایرانی و همچنین حملات دوباره به ایران پس از سال نو میلادی گفت: «تهدیدات و لفاظی‌های امریکا جدید نیست و ما ۵۰سال است با آن مواجه هستیم. در دو سال گذشته هر روز تهدید و ادعای پیروزی کردند. اینها «عرض خود بردن و زحمت ما داشتن» است. مردم ایران نشان دادند که قرار نیست که با این تهدید‌ها از میهن و عزت خود دست بکشند چراکه ما می‌دانیم بر حق هستیم و می‌دانیم که امریکا به‌دنبال تحمیل خواسته‌های غیرقانونی خود است. این تهدید‌ها باعث می‌شود ما در مواجهه با شرارت‌های امریکا و دوستانش مصمم‌تر، منسجم‌تر و یکدل‌تر شویم.»