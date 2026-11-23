باب وودوارد، خبرنگار سرشناس آمریکایی که با ایفای نقش در افشای رسوایی واترگیت و استعفای ریچارد نیکسون شناخته می‌شود، جنگ علیه ایران را اشتباه بزرگ ترامپ دانست و او را بدتر از نیکسون توصیف کرد.

جوان آنلاین: باب وودوارد، در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری-تحلیلی آکسیوس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را «بسیار بدتر از نیکسون» توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، دوران حرفه‌ای وودوارد پر از دستاورد‌های مختلف، از جمله نگارش ده‌ها کتاب پرفروش، افشاگری درباره روسای جمهور مختلف آمریکا و مقامات سیا و کسب جایزه پولیتزر است. گزارش‌های تحقیقی وودوارد به کناره‌گیری ریچارد نیکسون از قدرت کمک کرد.

او در گفت‌و‌گو با آکسیوس جزئیاتی درباره رابطه‌اش با ترامپ و دیدگاهش درباره تاثیر جنگ ایران و اتهامات فساد بر میراث رئیس‌جمهور را فاش می‌کند.

وودوارد با اشاره به شبهاتی درباره مراودات مالی ترامپ و خانواده‌اش با کشور‌های خارجی و دریافت هواپیمای بویینگ هدیه امیر قطر گفت: «او خودش به عنوان رئیس‌جمهور میلیارد‌ها دلار به دست آورده است. قبلا اگر رئیس‌جمهور سوار جت کسی می‌شد و پولی بابتش نمی‌داد، رسوایی بود. حالا او یک جت مجانی می‌گیرد. این فسادی عمیق و ریشه‌دار است.»

این روزنامه‌نگار آمریکایی افزود: «فکر می‌کنم آنچه از ریاست‌جمهوری ترامپ به یاد خواهیم آورد و تحمل خواهیم کرد، جنگ ایران است.»

به نوشته آکسیوس، یکی از قدیمی‌ترین گفته‌های وودوارد این است که رئیس‌جمهور‌ها با جنگ‌هایشان تعریف می‌شوند و به گفته او، ترامپ در آغاز جنگ ایران دچار اشتباه شد.

وودوارد در این باره بیان کرد: «این اشتباه بزرگی است. این اشتباه ترامپ است که از آن قدرت برای آغاز جنگی استفاده کند که به گفته من، بدون تحریک آغاز کرده است. اگر ما این معیار را تعیین کنیم که [حمله به]یک رژیم نامطلوب مجاز است، همیشه در جنگ خواهیم بود.»

او با مقایسه رویکرد ترامپ و اعضای کابینه او در سیاست خارجی و جنگ‌ها با دوران نیکسون گفت: «رئیس‌جمهور نیکسون افرادی در حلقه نزدیکانش داشت که تلاش می‌کردند جنگ‌ها را متوقف کنند و از وقوع جنگ جلوگیری کنند. در حلقه اطراف ترامپ اکنون، همه این افرادی هستند که فقط هیولا را تغذیه می‌کنند. او (ترامپ) خود این هیولاست و با "شروع جنگ مشکلی ندارد" تغذیه می‌شود.»

این گفت‌و‌گو در آستانه انتشار کتاب تازه وودوارد با عنوان «اسرار: خاطرات یک خبرنگار» انجام شده که روز سه‌شنبه، ۲۴ نوامبر (۳ آذر) منتشر می‌شود. وودوارد در کتاب یادشده جزئیات بیشتری درباره رابطه‌اش با ترامپ و دیگر لحظات مهم حرفه خود را روایت می‌کند.