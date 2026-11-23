جوان آنلاین: به‌رغم تلاش‌های آیزنکوت برای همکاری با حزب لیکود برای تشکیل کابینه، رایزنی‌های اخیر دوطرف در این زمینه به شکست انجامید. با این حال، برخی رسانه‌های عبری گزارش داده‌اند که آیزنکوت قصد دارد به‌طور غافلگیرکننده توافق برای تشکیل کابینه را اعلام کند. در حالی که رهبران اپوزیسیون بار دیگر تأکید کرده‌اند تشکیل کابینه اقلیت را به هرگونه ائتلاف با نتانیاهو ترجیح می‌دهند و همکاری با او را به‌منزله «خنجر از پشت» توصیف کرده‌اند.

مهلت ۲۸ روزه گادی آیزنکوت برای تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی در حالی به‌سرعت رو به پایان است که تاکنون هیچ نشانه روشنی از توافق با سایر احزاب و شکل‌گیری ائتلافی برای تشکیل کابینه آینده دیده نمی‌شود. یدیعوت‌آحارانوت گزارش داد که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر مستقر، و حزب یاشار به رهبری آیزنکوت یک‌شنبه شب پس از چهار ساعت رایزنی نتوانستند در خصوص مسائل اصلی تشکیل کابینه جدید توافق کنند. بر اساس این گزارش، مسئله چرخشی شدن پست نخست‌وزیری به صورت عمیق بررسی نشد و حزب نتانیاهو قصد ندارد از پست نخست‌وزیری در ابتدای دوره دست بکشد. اختلافات بر سر ماهیت نخست‌وزیر در ابتدای دوره، شروط لیکود در خصوص پایان دادن به تحریم سیاسی نتانیاهو در کنار دیگر پرونده‌های سیاسی، امنیتی و قضایی بود. مشارکت ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، در کابینه جدید نیز یکی از مهم‌ترین موارد اختلافی بود.

با شکست این مذاکرات، بحران سیاسی و بن‌بست تشکیل کابینه جدید در رژیم صهیونیستی به دست آیزنکوت تشدید می‌شود. نتانیاهو تلاش می‌کند در صورت توافق با رقبای سیاسی خود، دست‌کم در سال نخست، همچنان کرسی نخست‌وزیری را در اختیار داشته باشد، اما آیزنکوت و دیگر احزاب مخالف حاضر نیستند چنین امتیازی به او بدهند. دلیل این مخالفت به تجربه توافق‌های قبلی نتانیاهو با دیگر رهبران اسرائیل بازمی‌گردد؛ توافق‌هایی که بر اساس آن قرار بود طرفین به‌صورت چرخشی و هر کدام برای یک سال نخست‌وزیر شوند، اما نتانیاهو پس از پایان دوره خود، با طرح بهانه‌های مختلف از ائتلاف خارج شد و مانع رسیدن رقیبش به مقام نخست‌وزیری شد. اکنون نیز همین نگرانی وجود دارد که نتانیاهو بار دیگر از چنین روشی برای حفظ قدرت استفاده کند.

غافلگیری آیزنکوت و مخالفت رقبا

با اینکه آیزنکوت تاکنون نتوانسته هیچ‌یک از احزاب حاضر در کابینه فعلی را برای پیوستن به ائتلاف و تشکیل دولت آینده متقاعد کند، شبکه عبری «کان» گزارش داد که آیزنکوت قصد دارد به‌طور غافلگیرکننده موفقیت خود در تشکیل کابینه را اعلام کند و تنها چند روز پس از این اعلام، کابینه پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند. بر اساس این گزارش، هدف آیزنکوت از این اقدام، کوتاه کردن فاصله زمانی میان اعلام تشکیل کابینه و رأی‌گیری درباره آن است تا شرکای سیاسی احتمالی فرصت کمتری برای قرار گرفتن در معرض فشار‌ها و عقب‌نشینی از توافق‌ها با هدف جلوگیری از شکل‌گیری کابینه داشته باشند.

هرچند هنوز مشخص نیست سورپرایز آیزنکوت چه خواهد بود و آیا او در نهایت به توافق با لیکود خواهد رسید یا خیر، اما مواضع رهبران اپوزیسیون نشان می‌دهد که آنها به هیچ‌وجه حاضر نیستند در کابینه‌ای با حضور نتانیاهو مشارکت کنند.

در این میان، یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها، دیروز در شبکه ایکس نوشت که «بلوک تغییر» در حالی وارد سومین هفته از مهلت خود برای تشکیل دولت شده که هیچ پیشرفت واقعی حاصل نشده است. به نوشته میدل ایست مانیتور، وی در ادامه نسبت به «نگرانی‌های جدی در مورد احتمال تشکیل کابینه‌ای دیگر به رهبری نتانیاهو» هشدار داد و افزود: «جایگزینی نتانیاهو در سریع‌ترین زمان ممکن، تعهد اصلی رهبران این بلوک به عموم مردم بوده است.» او تأکید کرد هر کسی که مانع تحقق این تعهد شود، باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشد. گولان همچنین کابینه اقلیت را «تنها گزینه واقع‌بینانه در شرایط کنونی» دانست و هشدار داد: «هرگونه حرکت به سمت تشکیل دولت وحدت با نتانیاهو به منزله «خنجری از پشت به رأی‌دهندگان» خواهد بود.» گولان اظهار داشت: «رهبران «بلوک تغییر» انتخاب شده‌اند تا نتانیاهو را کنار بزنند، نه اینکه در دولت به او بپیوندند.» او تأکید کرد که حزبش با هرگونه اقدامی برای تشکیل دولت وحدت با نتانیاهو مخالف است.

با توجه به مواضع تند احزاب مخالف و شکست‌های پی‌درپی مذاکرات میان لیکود و یاشار، به نظر می‌رسد آیزنکوت برای تشکیل کابینه در مهلت تعیین‌شده با مسیر دشواری روبه‌رو است؛ شرایطی که ممکن است بار دیگر فرصت را در اختیار نتانیاهو قرار دهد تا برای حفظ قدرت و ماندن در رأس دولت شانس خود را امتحان کند.