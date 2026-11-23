وزارت امور خارجه دولت وحدت لیبی با انتشار بیانیه‌ای رسمی، حمله اوکراین علیه کشتی‌های نیروی دریایی روسیه در نزدیکی سواحل بنغازی را به شدت محکوم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه اوکراین در بیانیه‌ای تأکید کرد که هرگونه عملیات نظامی خارجی در خاک یا آب‌های سرزمینی لیبی به شدت محکوم است و تداوم منازعه میان روسیه و اوکراین، به هیچ وجه به هیچ‌یک از طرفین حق نمی‌دهد که عملیات جنگی خود را به اراضی این کشور منتقل کنند.

وزارت امور خارجه لیبی در ادامه این بیانیه هشدار داد که میزبانی از نیرو‌های خارجی، خارج از چارچوب‌های رسمی دولت، تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی این کشور محسوب می‌شود.

این وزارتخانه با تأکید بر ضرورت حفاظت از حاکمیت ملی، خواستار پایان دادن به حضور نظامی غیرقانونی نیرو‌های خارجی شد و صراحتاً اعلام کرد که خاک، بنادر و آب‌های منطقه‌ای لیبی، میدان باز برای جنگ‌های نیابتی نیستند.

منابع پزشکی بامداد دوشنبه در شرق لیبی اعلام کردند که در حمله به کشتی روسی، ۱۰ نفر از جمله اتباع روسیه و لیبی به‌صورت سطحی زخمی شدند.

در همین حال، نیرو‌های شرق لیبی اعلام کردند یگان‌های دریایی و هوایی این نیرو‌ها مطابق رویه‌های نظامی با تهدید‌ها مقابله کردند و اوضاع تحت کنترل است.

الجزیره گزارش داد که رسانه‌های وابسته به مقام‌های شرق لیبی نیز از وقوع حمله‌ای دیگر با استفاده از قایق‌های انتحاری بدون سرنشین در سواحل بنغازی خبر دادند.

این رسانه‌ها همچنین اعلام کردند یک کشتی تجاری دیگر در نزدیکی منطقه الصابری در بنغازی در شرق لیبی هدف حمله قایق‌های بدون سرنشین قرار گرفته است.

رسانه‌های مذکور از دفع حمله دیگری با قایق‌های انتحاری که به سمت بندر بنغازی در حرکت بودند، خبر دادند.

در همین ارتباط، خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از مقام‌های نظامی شرق لیبی گزارش داد که دست‌کم چهار شهپاد (شناور هدایت پذیر از دور) رهگیری شدند و دو فروند از آنها به کشتی جنگی روسیه اصابت کرده است.

این مقام‌ها همچنین مدعی شدند شهپاد از پایگاهی در غرب لیبی که نیرو‌های اوکراینی آن را اداره می‌کنند، به سمت کشتی روسی روانه شدند.

از سوی دیگر، منابع نظامی شرق لیبی به رویترز گفتند یک قایق بدون سرنشین و بمب‌گذاری‌شده، کشتی تجاری با پرچم مالت را در نزدیکی سواحل بنغازی هدف قرار داده است. این منابع همچنین مدعی شدند نیرو‌های دریایی و هوایی شرق لیبی بیش از ۱۲ قایق بدون سرنشین را در نزدیکی سواحل بنغازی رهگیری کردند.

الجزیره به نقل از مقامات در شرق لیبی نوشت که کشتی روسی در راه بازگشت به روسیه بود و توقف آن در بنغازی برای سوخت‌گیری و تدارکات بود.

همچنین دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد: ما تبدیل شدن لیبی به عرصه‌ای برای درگیری‌های بین‌المللی و تسویه حساب بین قدرت‌های خارجی را رد می‌کنیم.

این دولت در پایان افزود: هرگونه ترتیبات نظامی یا پشتیبانی لجستیکی خارج از چارچوب‌های رسمی دولت، به نمایندگی از دولت لیبی نیست.