سخنگوی دولت صنعا از شهادت ۱۷ نفر در پی حمله عربستان سعودی به ساختمان تأسیسات وابسته به وزارت ارتباطات در استان الحدیده خبر داد.

جوان آنلاین: «عمر البخیتی» سخنگوی دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا اعلام کرد: حمله عربستان سعودی به ساختمان تأسیسات وابسته به وزارت ارتباطات در استان الحدیده که به شهادت ۱۷ شهروند منجر شد؛ اقدامی جنایتکارانه است که باید عاملان آن مورد پیگرد و پاسخگویی قرار گیرند.

وی با مسئول دانستن کامل دولت عربستان سعودی در قبال این حمله و پیامد‌های آن تأکید کرد که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند.

البخیتی همچنین با انتقاد از مواضع عربستان در قبال این حمله، آن را نشانه فاصله گرفتن این کشور از اصول اسلامی و ارزش‌های انسانی توصیف کرد.

وی در ادامه، سکوت سازمان ملل در برابر جنایت‌های عربستان علیه مردم یمن را محکوم کرد و این سکوت را به منزله همراهی با چنین اقداماتی دانست.

سخنگوی دولت «تغییر و سازندگی» یمن همچنین بر ضرورت پاسخگویی عاملان این حمله و پیگیری ابعاد آن تأکید کرد.