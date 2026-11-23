جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه سی ان بی سی با تکرار عادت خودستایی اش ادعا کرد: شی (شی جین پینگ، رئیس جمهور چین) دوباره برای کشور ما احترام زیادی قائل است. ۲ سال پیش چنین احترامی قائل نبود! او پای هواپیما به استقبال من آمد؛ که این خود یک نشانه است! با اوباما در چین رفتار بسیار بدی شد، و بایدن هم نمی‌دانست چین کجاست!

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: تهدید بزرگ‌تر، از دست دادن توان فکری فردی مانند «جنسن» (جنسن هوانگ مدیرعامل انویدیا) است. این برای من یک تهدید محسوب می‌شود. من به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با هیئت‌مدیره «انویدیا» (Nvidia) صحبت کرده‌ام. من نسبت به وضعیت «جنسن هوانگ» بسیار حساس بودم و اهمیت زیادی برای آن قائل بودم. هیئت‌مدیره انویدیا واقعاً مسئولانه عمل کرد. اگر هیئت‌مدیره دیگری بود، در برابر این موضوع مقاومت می‌کرد؛ و اگر مقاومت می‌کردند، فاجعه‌ای به بار می‌آمد. هیئت‌مدیره انویدیا در مورد تهدید علیه امنیت ملی، درخواست تضمین کرد. ما به آنها تضمین دادیم.

«دونالد ترامپ» سپس ادعا کرد: من با رئیس جمهور چین مفصلا درباره «جنسن هوانگ» صحبت کردم. شی واقعاً او را نمی‌شناسد. در واقع، تعجب کردم که او اطلاعات زیادی درباره جنسن ندارد. بسیار بسیار خوشحالم که هیئت‌مدیره انویدیا شجاعت انجام کار درست را داشت.

گفتنی است که هیئت‌مدیره شرکت انویدیا ساعاتی پیش جنسن هوانگ را مجدداً به سمت مدیرعامل، رئیس شرکت و عضو هیئت‌مدیره منصوب کرد.

این تغییر تصمیم شگفت‌انگیز تنها ۲ هفته پس از کناره‌گیری هوانگ و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره چندین رابطه خارج از ازدواج او رخ داد. یکی از این روابط، با زنی به نام آلیس هوانگ بود که مقامات آمریکایی نگران بودند با سازمان‌های اطلاعاتی چین همکاری داشته باشد و دیگری با یکی از کارمندان مستقیم او.

پس از انتشار این خبر، سهام انویدیا ۳۰ درصد جهش کرد و به رشد چشمگیر بازار سهام آمریکا در روزی که از پیش نیز بازار وضعیت مثبتی داشت، شتاب بیشتری بخشید. شاخص نزدک که سهم بالایی از شرکت‌های فناوری دارد، در آغاز معاملات ۶.۷ درصد افزایش یافت؛ شاخص S&P ۵۰۰ نیز ۴.۷ درصد رشد کرد و شاخص داوجونز ۲.۵ درصد، معادل ۱۱۰۰ واحد، بالا رفت