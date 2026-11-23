جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «بغداد الیوم»، «عمر الوائلی» رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق ضمن تکذیب بسته شدن پایانه مرزی شلمچه، تأکید کرد که فعالیت این پایانه به صورت عادی ادامه دارد و تردد مسافران بدون هیچ مانعی جریان دارد.

الوائلی افزود: این پایانه باز است و به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اما کالا‌های ورودی تحت بازرسی دقیق قرار می‌گیرند.

در همین ارتباط «عمید مثنی» مدیر گذرگاه زرباطیه عراق عصر امروز در دیدار با مسئولان اقتصادی و اجرایی استان ایلام در مرز مهران گفت که اختلال سراسری در سامانه‌های تجاری عراق از روز گذشته (یکشنبه) روند تشریفات گمرکی و تردد کامیون‌ها در مرز مهران را کند کرده و بخش نخست مشکل فنی برطرف شده، اما سامانه همچنان با کندی خدمات مواجه و رفع کامل اختلال در حال پیگیری است.

وی افزود: اختلال ایجاد شده در سامانه تجاری عراق مشکلی سراسری است و به عملکرد اختصاصی پایانه مرزی مهران ارتباط ندارد.

مدیر گذرگاه مرزی زرباطیه عراق منشأ این اختلال را مسائل فنی سامانه و زیرساخت‌های مرتبط با حوزه اداری و بازرگانی این کشور دانست.