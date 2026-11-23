جوان آنلاین: بورس روز گذشته نیز در دومین روز متوالی صعودی بود تا با داشتن سه محرک مهم، سهامداران را از لاک دفاعی روز‌های پایانی آبان خارج کند. شاخص کل در معاملات روز دوشنبه با رشد بیش از ۶۷ هزار واحدی به سطح ۸ میلیون و ۳۹۴ هزار واحد رسید، رقمی که تثبیت آن از منظر تکنیکال محرکی مهم برای تداوم رشد بازار است. شاخص هم‌وزن نیز در معاملات دیروز افزایشی بود. این روند نشان‌دهنده افزایش دوباره تمایل بخشی از سرمایه‌گذاران به‌خرید سهام کوچک و متوسط است.

آذر طوفانی بورس و دومین صعود متوالی شاخص، از تغییر مسیر پول حقیقی حکایت دارد. بعد از سه روز عقب‌نشینی شاخص کل، از اولین روز آذر، شاخص کل و همچنین شاخص هم‌وزن در مسیر صعود قرار گرفته که نشان‌دهنده تغییر استراتژی معامله‌گران است.

بازار از دریچه آمار

هاتف سیدی، کارشناس بازار‌های مالی در گفت‌و‌گو با «جوان» درباره روند معاملات بورس در دومین روز آذر ماه گفت: معاملات دیروز در شرایطی آغاز شد که شاهد افزایش قیمت کامودیتی‌ها از جمله طلا در بازار‌های جهانی بودیم. این مؤلفه در کنار سه محرک مهم از جمله افزایش قیمت دلار، کاهش خبر‌های تنش‌زا در حوزه بین‌الملل و گزارش‌های جدید کدال، باعث رشد شاخص بورس در معاملات روز دوشنبه شد. به این ترتیب شاخص کل بورس با افزایش ۶۷ هزار و ۴۶۶واحدی معادل ۰.۸۱ درصد به سطح ۸ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۵۴۳ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۴۲ هزار و ۳۲ واحدی معادل ۱.۶۹ درصد در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۵۳۱ واحد قرار گرفت.

او با اشاره به ورود پول به سهم و خروج از صندوق‌های درآمد ثابت گفت: در بخش جریان مالکیت حقیقی، حدود هزار میلیارد تومان وارد بازار سهام شده است. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۲هزار و ۶۷میلیارد تومان مواجه شدند. بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی اختصاص داشته و در مقابل، گروه‌های خودرو و دارویی بیشترین خروج نقدینگی را ثبت کرده‌اند.

ادامه استقبال از نماد‌های کوچک و متوسط

هاتف سیدی با اشاره به عبور شاخص هم‌وزن از محدوده ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در کنار رشد شاخص کل، سبزپوشی بخش عمده نماد‌ها و برتری سفارش‌های خرید را نشان‌دهنده تداوم فضای مثبت بازار عنوان کرد و گفت: با این حال، جابه‌جایی نقدینگی میان نماد‌ها و تغییر مسیر برخی سهم‌ها از مثبت به منفی نشان می‌دهد روند معاملات همچنان با نوسان همراه است.

او البته رشد شاخص هم‌وزن را نشانه توجه سرمایه‌گذاران به سهام‌های متوسط و کوچک عنوان کرد و افزود: عبور شاخص هم‌وزن از سطح ۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحد و رشد همزمان شاخص‌های بازار اول و دوم بورس، از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات روز دوشنبه بود که نشان می‌دهد تقاضا تنها به شرکت‌های بزرگ محدود نمانده و بخشی از سهام کوچک و متوسط نیز با افزایش قیمت همراه شده‌اند.

این کارشناس بازار‌های مالی در ادامه افزود: در حال حاضر، تمرکز پول به سمت صنایعی رفته که به واسطه بهبود چشم‌انداز سودآوری و کاهش تدریجی محدودیت‌های قیمت‌گذاری، ظرفیت بیشتری برای افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. سیدی با اشاره به توجه سهامداران به گروه‌های خودرویی، دارویی و بانکی افزود: این سه صنعت به‌عنوان مهم‌ترین لیدر‌های حرکتی شاخص هم‌وزن مورد توجه قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود در روز‌های آینده نیز نقش پیشرو را در بازار ایفا کنند.

محرک‌های مهم رشد بازار

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عبور نرخ دلار حواله از ۱۹۴ هزار تومان به عنوان یکی از محرک‌های مهم رشد بورس گفت: این موضوع می‌تواند برای شرکت‌های صادراتی و برخی صنایع ارزآور سیگنال مثبتی باشد. همچنین به گفته او تا حدودی برای کاهش سطح تنش‌ها امیدواری ایجاد شده که در رشد بورس مؤثر است.

سیدی سیگنال‌های بنیادی از جمله افزایش نرخ فروش در نماد‌هایی مانند پتایر، غمینو، خلنت و شصدف و انتشار گزارش‌های مالی جدید را سیگنال‌های بنیادی رشد بورس عنوان کرد و افزود: هر روز شاهد انتشار گزارش‌هایی از سوی چند شرکت و اعلام تعدیل‌های جدید در نرخ فروش محصولات هستیم که می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.

چشم‌انداز معاملات روز‌های آینده

سیدی درخصوص چشم‌انداز معاملات روز‌های آینده گفت: سناریوی محتمل این است که شاخص هم‌وزن همچنان نسبت به شاخص کل عملکرد بهتری داشته باشد. گروه‌های خودرویی، بانکی، دارویی و غذایی و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند مقصد اصلی سرمایه‌های خرد باشند.

او در ادامه درباره شرایط تکنیکال بازار نیز توضیح داد: با توجه به رشد اخیر بورس و شرایط سیاسی و اقتصادی، طبیعی است که در این مقطع شاهد واکنش‌ها و نوساناتی در بازار باشیم. شاخص کل دیروز به ۸ میلیون و ۳۹۴ هزار واحد رسید. اگر بتواند بالای این سطح تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که در ادامه به ارقام بالاتری دست پیدا کند. در مقابل، شاخص هم‌وزن تا حدودی مسیر خود را از شاخص کل جدا کرده و با توجه به رشد‌های اخیر، اهداف بالاتری را دنبال می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در صنایع مختلف شرکت‌های مناسبی وجود دارند که با توجه به میزان و پایداری سودآوری و همچنین کیفیت سود، همچنان ظرفیت رشد دارند. به همین دلیل، انتظار می‌رود در ادامه نیز این شرکت‌ها مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرند. گزارش‌های مطلوبی که این بنگاه‌ها به بازار ارائه می‌کنند، می‌تواند زمینه تداوم توجه به سهام آنها را فراهم کند.

سیدی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران اظهار کرد: با توجه به شرایط بازار، موضوع تخصیص دارایی‌ها اهمیت زیادی دارد و سرمایه‌گذاران باید مشخص کنند چه سهمی از دارایی خود را به درآمد ثابت، طلا و سهام اختصاص دهند. به باور کارشناسان، ادامه روند صعودی بازار به پایداری تقاضا و عملکرد بنیادی شرکت‌ها وابسته است. انتشار گزارش‌های فروش آبان‌ماه، تغییرات نرخ ارز و وضعیت هزینه‌های تولید می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد. همچنین بررسی ارزش معاملات خرد و جریان پول حقیقی برای ارزیابی قدرت روند صعودی ضروری است.