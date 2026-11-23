جوان آنلاین: افزایش هزینه‌های زندگی، دشواری تأمین نقدینگی و نیاز مستمر بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش، دسترسی به منابع مالی را به یکی از دغدغه‌های مشترک خانوار‌ها و فعالان اقتصادی تبدیل کرده است و قاعدتاً در چنین شرایطی نقش نظام بانکی در تسهیل دسترسی به اعتبار، فراتر از پرداخت تسهیلات و به یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر معیشت و استمرار فعالیت اقتصادی تبدیل می‌شود. در این میان، نحوه تخصیص تسهیلات، میزان اعتبار قابل پرداخت و شرایط بازپرداخت، از جمله عواملی است که می‌تواند بر میزان بهره‌مندی متقاضیان از منابع بانکی اثر بگذارد. بانک‌ها نیز برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های متفاوت مشتریان، از خانوار‌ها گرفته تا صاحبان مشاغل و شرکت‌ها، از شیوه‌ها و سقف‌های متنوع تسهیلاتی مانند طرح دماوند در قالب تعیین سقف‌های جداگانه برای اشخاص حقیقی، اصناف و اشخاص حقوقی استفاده می‌کنند.

تخصیص منابع اعتباری شبکه بانکی از جمله عوامل اثرگذار بر قدرت خرید خانوار‌ها و استمرار فعالیت واحد‌های صنفی و البته ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی است و در همین راستا بانک‌ها با اعطای تسهیلات بخشی از منابع مالی را به متقاضیانی اختصاص می‌دهند که برای تأمین هزینه‌های مصرفی یا پیشبرد فعالیت اقتصادی خود به نقدینگی نیاز دارند. با این حال، محدودیت منابع بانکی و افزایش هزینه تأمین مالی، ضرورت بررسی دقیق‌تر نحوه توزیع اعتبارات را مطرح کرده است، زیرا مبلغ تسهیلات، نرخ سود و دوره بازپرداخت باید با ماهیت نیاز مالی متقاضی و توان بازگرداندن منابع تناسب داشته باشد، در غیر این صورت، اعتباری که با هدف حمایت از مصرف یا تولید پرداخت شده است، به تعهدی سنگین برای دریافت‌کننده و در نهایت به عاملی برای افزایش ریسک مطالبات بانکی تبدیل خواهد شد.

تقاضای اعتبار در بخش خانوار عمدتاً از ناهماهنگی میان زمان دریافت درآمد و زمان پرداخت هزینه‌ها ناشی می‌شود و درآمد ماهانه افراد معمولاً در دوره‌های مشخصی دریافت می‌شود، اما مخارج زندگی در طول ماه استمرار دارد و برخی هزینه‌ها نیز به‌صورت ناگهانی یا در مقاطع خاصی از سال افزایش پیدا می‌کنند، به طوری که خرید لوازم خانگی، تهیه کالا‌های بادوام، پرداخت هزینه‌های ضروری و تأمین مخارج پیش‌بینی نشده از جمله مواردی هستند که خانوار‌ها را به استفاده از تسهیلات سوق می‌دهند و اعتبار مصرفی در این چارچوب امکان استفاده از بخشی از درآمد آینده را برای تأمین نیاز‌های فعلی فراهم می‌کند، هرچند بازپرداخت آن بخشی از درآمد ماه‌های بعد را به خود اختصاص و قدرت خرید آتی خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

با این اوصاف، ارزیابی درخواست تسهیلات اشخاص حقیقی باید با توجه به درآمد قابل تصرف و مجموع تعهدات مالی متقاضی انجام شود و برخورداری از درآمد اسمی بالا به‌تنهایی ظرفیت بازپرداخت را مشخص نمی‌کند، زیرا هزینه‌های ثابت خانوار، بدهی‌های قبلی، تعداد افراد تحت تکفل و ثبات شغلی نیز بر توان پرداخت اقساط اثر می‌گذارند، چنانچه سهم اقساط از درآمد بیش از ظرفیت مالی فرد باشد، بخش بیشتری از منابع ماهانه به بازپرداخت بدهی اختصاص پیدا می‌کند و امکان تأمین سایر مخارج کاهش می‌یابد. به همین دلیل اعتبارسنجی در این بخش باید بر جریان درآمدی واقعی و نسبت تعهدات به درآمد استوار باشد تا تسهیلات مصرفی به عاملی برای تشدید فشار مالی تبدیل نشود.

در واحد‌های صنفی، تقاضای اعتبار عمدتاً به چرخه خرید و فروش و تأمین سرمایه در گردش مربوط می‌شود و صاحبان کسب‌وکار برای خرید موجودی کالا، پرداخت اجاره، دستمزد کارکنان، هزینه حمل‌ونقل و سایر مخارج جاری، پیش از دریافت درآمد حاصل از فروش به منابع مالی نیاز دارند و فاصله پرداخت وجه به تأمین‌کننده و وصول پول از مشتری، بخشی از سرمایه واحد صنفی را برای مدتی درگیر می‌کند و هرچه دوره فروش و وصول مطالبات طولانی‌تر شود، نیاز به نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و تسهیلات بانکی در این ساختار وظیفه تأمین منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت را برعهده می‌گیرد و امکان حفظ موجودی کالا و انجام خرید‌های بعدی را فراهم می‌سازد.

همچنین میزان اعتبار مورد نیاز یک واحد صنفی را نمی‌توان صرفاً با ارزش دارایی یا حجم فروش آن تعیین کرد، زیرا حاشیه سود، سرعت گردش موجودی، بدهی به تأمین‌کنندگان و مدت وصول مطالبات نیز بر وضعیت نقدینگی اثر می‌گذارند. برای مثال، فروش بالا در کسب‌وکاری که بخش قابل توجهی از معاملات آن به‌صورت نسیه انجام می‌شود، لزوماً به معنای دسترسی مناسب به وجه نقد نیست. در مقابل، واحدی با حجم معاملات محدودتر، اما گردش مالی منظم، ممکن است توان بازپرداخت بیشتری داشته باشد. از همین‌رو، مبلغ تسهیلات باید با نیاز واقعی سرمایه در گردش و سررسید اقساط با زمان وصول درآمد حاصل از فروش هماهنگ شود.

نیاز اعتباری شرکت‌های تولیدی نیز به دلیل تعدد مراحل تولید و طولانی بودن چرخه عملیاتی، ابعاد گسترده‌تری دارد و منابع مالی این شرکت‌ها از مرحله خرید مواد اولیه تا پرداخت دستمزد، تولید، انبارش محصول، فروش و وصول مطالبات درگیر می‌شود و وقفه در این مراحل، نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد و بخشی از سرمایه در مواد اولیه و کالای در جریان ساخت قرار می‌گیرد و پس از تکمیل تولید نیز ممکن است برای مدتی در قالب محصول نهایی یا مطالبات از خریداران باقی بماند. بنابراین میزان سرمایه در گردش مورد نیاز یک شرکت صرفاً به هزینه خرید مواد اولیه محدود نیست و ساختار موجودی‌ها و حساب‌های دریافتنی نیز در محاسبه آن دخالت دارند. طولانی شدن دوره نگهداری موجودی یا تأخیر مشتریان در پرداخت بدهی، چرخه تبدیل وجه نقد را افزایش می‌دهد و فشار بیشتری بر منابع مالی شرکت وارد می‌کند، در نتیجه، بنگاهی که از نظر حسابداری سودآور است، لزوماً نقدینگی کافی برای پرداخت اقساط بانکی و تعهدات جاری خود در اختیار ندارد، زیرا ثبت درآمد در صورت‌های مالی با دریافت واقعی وجه نقد تفاوت دارد و ممکن است بخش عمده فروش یک شرکت به مطالبات وصول‌نشده تبدیل شده باشد و منابع لازم برای پرداخت بدهی‌ها هنوز به حساب آن واریز نشده باشد. در مقابل، شرکتی با حاشیه سود محدود، اما گردش نقدی منظم، از وضعیت باثبات‌تری برای ایفای تعهدات مالی برخوردار باشد.

ارزیابی اعتباری شرکت‌ها به همین دلیل نباید به بررسی صورت سود و زیان یا ارزش وثایق محدود بماند و تحلیل جریان وجوه نقد عملیاتی، ساختار بدهی، دوره وصول مطالبات، گردش موجودی و توان پوشش هزینه‌های مالی، اطلاعات دقیق‌تری درباره ظرفیت بازپرداخت در اختیار بانک قرار می‌دهد. نسبت بدهی به جریان نقد عملیاتی نیز مشخص می‌کند که شرکت برای تسویه تعهدات خود تا چه اندازه به درآمد‌های آتی وابسته است. وثیقه در فرایند اعتباردهی نقش تضمین‌کننده دارد، اما وصول آن در صورت نکول معمولاً با هزینه و تأخیر همراه است و جایگزین مناسبی برای بررسی توان ایجاد جریان نقدی محسوب نمی‌شود.

در طراحی محصولات اعتباری، تعیین سقف‌های متفاوت برای گروه‌های مختلف مشتریان، امکان پاسخ‌گویی به نیاز‌های متنوع مالی را فراهم می‌کند و در طرح تسهیلاتی «دماوند» که در جریان نمایشگاه اخیر «بورس، بانک و بیمه» رونمایی شد. سقف تسهیلات اشخاص حقیقی ۷ میلیارد ریال، اصناف ۱۵ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی ۲۵ میلیارد ریال اعلام شده که به‌ترتیب معادل ۷۰۰ میلیون تومان، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و این ارقام حداکثر ظرفیت تسهیلات را مشخص می‌کنند و پرداخت مبلغ نهایی همچنان به بررسی پرونده، وضعیت مالی و ضوابط اعتبارسنجی وابسته خواهد بود، زیرا قرار گرفتن متقاضی در یکی از این گروه‌ها به‌تنهایی به معنای برخورداری از کل سقف اعلام‌شده نیست.

طبقه‌بندی مشتریان بر مبنای حقیقی یا حقوقی بودن، چارچوب اولیه‌ای برای تعیین سقف تسهیلات فراهم می‌کند، اما سنجش ریسک هر متقاضی به اطلاعات دقیق‌تری نیاز دارد. دو شرکت فعال در یک گروه حقوقی ممکن است از نظر میزان فروش، ساختار سرمایه، وضعیت بدهی، صنعت فعالیت و ثبات جریان نقدی شرایط کاملاً متفاوتی داشته باشند، حتی بنگاه‌هایی که در یک صنعت فعالیت می‌کنند، به دلیل تفاوت در فناوری تولید، دسترسی به مواد اولیه و ترکیب مشتریان، با سطح یکسانی از ریسک مواجه نیستند. بنابراین سقف اعتباری باید در کنار اعتبارسنجی اختصاصی هر پرونده قرار گیرد و مبلغ مصوب با ظرفیت واقعی بازپرداخت متناسب باشد.

هزینه استفاده از منابع بانکی نیز در تعیین تقاضای اعتبار و ارزیابی اقتصادی تسهیلات نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، نرخ سود، مبلغ اقساط و مجموع هزینه بدهی را مشخص می‌کند و بر بازده فعالیتی که منابع در آن مصرف می‌شود اثر می‌گذارد، برای یک شرکت تولیدی، دریافت تسهیلات زمانی توجیه مالی دارد که بازده حاصل از منابع به‌کار گرفته شده، هزینه تأمین مالی و سایر مخارج فعالیت را پوشش دهد، اگر هزینه بدهی از بازده عملیات بیشتر باشد، استفاده از تسهیلات به جای بهبود وضعیت مالی، حاشیه سود شرکت را کاهش و نسبت بدهی را افزایش می‌دهد، در بخش خانوار نیز نرخ سود باید در کنار درآمد قابل تصرف و مجموع اقساط مورد بررسی قرار گیرد.

در طرح اعتباری «دماوند»، نرخ سود تسهیلات از یک تا ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت از شش تا ۶۰ ماه در نظر گرفته شده است. تنوع نرخ‌ها و دوره‌های بازپرداخت، امکان بهره‌مندی متقاضیان با شرایط مالی و نیاز‌های اعتباری متفاوت را فراهم می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد متناسب با نوع مصرف منابع و توان بازپرداخت خود از تسهیلات استفاده کنند. بنابراین چنین دامنه‌ای برای خانوارها، اصناف و شرکت‌ها ظرفیت انتخاب شرایط اعتباری متناسب با وضعیت مالی و برنامه هزینه‌کرد را ایجاد می‌کند. همچنین برخورداری از دوره‌های بازپرداخت متنوع، امکان تنظیم تعهدات مالی با درآمد خانوار یا چرخه عملیاتی کسب‌وکار را فراهم می‌آورد و انعطاف بیشتری در استفاده از منابع بانکی به وجود می‌آورد.

دوره بازپرداخت باید با زمان ایجاد درآمد از محل منابع دریافتی تناسب داشته باشد، چراکه تسهیلات سرمایه در گردش معمولاً در چرخه‌های کوتاه‌مدت خرید، تولید و فروش به کار گرفته می‌شود و بازپرداخت آن به وصول درآمد عملیاتی وابسته است. در مقابل، سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات، احداث تأسیسات یا توسعه ظرفیت تولید، بازده خود را در دوره طولانی‌تری ایجاد می‌کند، استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت برای پروژه‌های بلندمدت، شرکت را با فشار بازپرداخت پیش از آغاز درآمدزایی مواجه می‌کند و احتمال تمدید مکرر بدهی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، تأمین نیاز‌های کوتاه‌مدت با تسهیلات بلندمدت نیز هزینه مالی بیشتری به بنگاه تحمیل می‌کند.

این مسئله برای بانک‌ها نیز از منظر مدیریت دارایی و بدهی مطرح است. منابع تجهیزشده در شبکه بانکی دارای هزینه و سررسید مشخصی هستند و تسهیلات اعطایی نیز در دوره‌های زمانی مختلف بازپرداخت می‌شوند و عدم تناسب میان سررسید منابع و مصارف، مدیریت نقدینگی بانک را دشوار می‌کند و توان ایفای تعهدات را تحت فشار قرار می‌دهد. به همین دلیل، اعتباردهی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید با توجه به دوره بهره‌برداری و بازگشت سرمایه انجام شود و نیاز‌های جاری بنگاه‌ها نیز از ابزار‌هایی تأمین شوند که با چرخه عملیاتی آنها سازگاری داشته باشند.

کیفیت تخصیص منابع علاوه بر اعتبارسنجی اولیه، به نظارت بر مصرف تسهیلات و ارزیابی مستمر وضعیت مالی دریافت‌کنندگان وابسته است، چراکه اعطای اعتبار بدون شناخت مدل کسب‌وکار و بازار فعالیت متقاضی، احتمال انحراف منابع و شکل‌گیری مطالبات غیرجاری را افزایش می‌دهد و مطالباتی که پس از سررسید وصول نمی‌شوند، بخشی از منابع بانک را از چرخه تأمین مالی خارج می‌کنند و هزینه ذخیره‌گیری را افزایش می‌دهند. در نتیجه، ظرفیت اعطای تسهیلات جدید کاهش پیدا می‌کند و هزینه تأمین مالی سایر مشتریان نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، به همین علت، بررسی وضعیت بازار محصول، دسترسی به مواد اولیه، ساختار هزینه و میزان وابستگی شرکت به مشتریان عمده باید در کنار شاخص‌های مالی انجام شود.

تأمین مالی سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری ثابت نیز به دلیل تفاوت در دوره بازدهی و ساختار ریسک، به ابزار‌های یکسانی نیاز ندارند، سرمایه در گردش به فعالیت روزمره بنگاه متصل است و معمولاً در چرخه تولید و فروش بازمی‌گردد، اما سرمایه‌گذاری ثابت برای ایجاد ظرفیت جدید یا توسعه زیرساخت انجام می‌شود و بازده آن در افق زمانی طولانی‌تری تحقق پیدا می‌کند. استفاده از منابع کوتاه‌مدت بانکی برای پروژه‌هایی با دوره بازگشت طولانی، فشار بازپرداخت را افزایش می‌دهد و امکان اجرای کامل طرح را محدود می‌کند، در مقابل، تأمین مالی نیاز‌های جاری با ابزار‌های بلندمدت نیز هزینه غیرضروری به فعالیت اقتصادی تحمیل می‌کند.

به هر روی کارآمدی نظام اعتباری به نحوه هدایت منابع و میزان انطباق تسهیلات با نیاز واقعی متقاضیان وابسته است، زیرا اعتبار مصرفی خانوار، سرمایه در گردش اصناف و منابع مورد نیاز شرکت‌های تولیدی هرکدام تابع ساختار درآمدی و دوره بازگشت متفاوتی هستند و تخصیص منابع به آنها مستلزم توجه به توان بازپرداخت و ماهیت فعالیت اقتصادی است. در همین چارچوب، طراحی محصولات اعتباری با سقف‌های متناسب برای اشخاص حقیقی، واحد‌های صنفی و شرکت‌ها، از جمله رویکرد‌هایی است که در طرح دماوند نیز مورد توجه قرار گرفته و امکان دسترسی گروه‌های مختلف به منابع بانکی را با توجه به نیاز‌های مالی آنها فراهم می‌کند، تنوع نرخ سود و دوره‌های بازپرداخت این طرح نیز دامنه انتخاب متقاضیان را متناسب با وضعیت مالی و نوع مصرف تسهیلات گسترش می‌دهد.