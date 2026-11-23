فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر آمادگی پلیس برای مقابله با تهدیدات داخلی، به مردم اطمینان داد که فتنه داخلی را پیش از شروع شناسایی و با حمایت مردم سرکوب خواهند کرد و اجازه بروز و ظهور هم به آن نخواهند داد.

به گزارش فارس، سردار احمدرضا رادان، با اشاره به نقش مجموعه انتظامی در جنگ‌های اخیر اظهار کرد: انتظامی کشور در حوزه دفاع مقدس، جنگ اول، دوم و سوم نقش مهمی ایفا کرد و به همین واسطه، دشمن هم در جنگ اول و هم بعد از آن به‌شدت ناراحت بود و بیشترین مراکز انتظامی را هدف قرار داد؛ موضوعی که در تاریخ سابقه نداشته است. فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه دروغ‌های پی‌درپی دشمن به رسوایی کشیده شده است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد دروغ‌های پی‌درپی آنها به‌قدری رسوا شده که مردم این دروغ را هم باور نخواهند کرد و چنین اقدامی نیز انجام نخواهند داد. رادان در ادامه با اشاره به برنامه‌های مجموعه انتظامی کشور در مسیر ارتقای عملکرد پلیس گفت: در حوزه انتظامی، برابر فرمانی که رهبر عزیز انقلابمان، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای فرمودند، سه حوزه را نصب‌العین خود قرار دادیم تا با سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم. وی نخستین محور را هوشمندسازی عنوان کرد و افزود: حوزه اول، هوشمندسازی و استفاده مناسب و مؤثر از هوش مصنوعی در مأموریت‌های پلیس است.

فرمانده کل انتظامی کشور دومین محور را تقویت اعتماد میان پلیس و مردم دانست و گفت: حوزه دوم، اعتماد بین پلیس و مردم، یعنی سرمایه اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی است که ما همواره شرمنده مردم و لطف و محبت آنها بوده‌ایم. رادان با اشاره به سومین محور برنامه‌های انتظامی کشور خاطرنشان کرد: حوزه سوم، پرورش نیرو‌های انسانی مستعد و آماده به مأموریت است که می‌توانیم این ویژگی را به کار بگیریم. وی با تأکید بر جایگاه امنیت ایران در شرایط پس از جنگ‌های متوالی اظهار کرد: کشور عزیز ما، علی‌رغم پشت سر گذاشتن سه جنگ پی‌درپی و در حالی که همچنان در جنگ سوم حضور دارد، با همه حیلت‌هایی که از سوی دشمن صورت گرفته، یکی از امن‌ترین کشور‌های جهان در حوزه امنیت انتظامی و اجتماعی است. فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به نقش مردم در تأمین و حفظ امنیت کشور افزود: حضور ۹ ماهه مردم در میدان‌ها، تعیین‌کننده‌ترین مسیر برای نشان دادن این امنیت بود و همه شیطنت‌های دشمن در حوزه‌های مختلف، با وجود همه فراخوان‌هایی که صورت داد، به‌واسطه مردم و آمادگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی نقش بر آب شد. رادان با تأکید بر آمادگی پلیس برای مقابله با تهدیدات داخلی، به مردم اطمینان داد: این قول را به مردم عزیزمان می‌دهیم که فتنه داخلی را پیش از شروع شناسایی و با حمایت مردم سرکوب خواهیم کرد و اجازه بروز و ظهور هم به آن نخواهیم داد.