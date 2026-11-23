رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دشمن امروز بسیار متمرکز و معطوف شده تا امنیت داخل کشور را برهم بزند و تاب‌آوری مردم را مخدوش سازد، افزودن بر فشار اقتصادی و معیشتی از ناحیه دشمن را نیز در همین چارچوب قابل فهم توصیف کرد و به دستگاه‌های مسئول دستور داد با مخلان امنیت اقتصادی و معیشتی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن ارائه تحلیلی از استراتژی دشمن در جهت مخدوش‌سازی امنیت مردم ایران، اظهار کرد: دشمن امروز بسیار متمرکز و معطوف شده تا امنیت داخل کشور را برهم بزند و تاب‌آوری مردم را مخدوش سازد. افزودن بر فشار اقتصادی و معیشتی از ناحیه دشمن نیز در همین چارچوب قابل فهم است. فلذا بخش‌های ذی‌صلاح قضایی با به‌کارگیری ظرفیت‌های قوای اطلاعاتی و انتظامی کشور، نسبت به برخورد قانونی و قاطع با مخلان امنیت و ضربه‌زنندگان به معیشت مردم، اهتمام داشته باشند. این مقوله از دو جهت قابل پیگیری است؛ چه کارگزارانی در داخل دستگاه‌های حکومتی که احتمالاً در امر تسهیل معیشت مردم، کوتاهی می‌کنند یا تقصیر دارند و چه عناصری در بیرون از حکومت که مبادرت به احتکار اقلام و اخلال در نظام اقتصادی می‌کنند. همه آنها مورد برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت. امنیت و معیشت مردم، دو رکن بسیار پراهمیت است و ما هیچ‌گونه اغماض و تساهلی در برابر مخلان امنیت و معیشت مردم نخواهیم داشت. رئیس عدلیه در همین زمینه تصریح کرد: دادستان کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا و نهاد‌های دیگر باید همه را بسیج کنند تا اگر کسی از کارگزاران نظام در موضوع فشار اقتصادی دشمن بر مردم کوتاهی می‌کند، با او برخورد کنند. احتکار، گران‌فروشی، خیانت در امانت و تخلف‌های مرتبط، امروز در راستای فشار دشمن بر تاب‌آوری مردم است و باید با این دید عاملانش مجازات شوند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش، با اشاره به اهمیت بررسی علت ریشه‌ای بروز و ظهور دعاوی و شکایات، به ذکر مصداقی در این رابطه پرداخت و گفت: حسب گزارش واصله از مرجعی قضایی، بالغ بر ۵۷ هزار پرونده از ناحیه یک مجموعه تجاری و فروشگاهی، فقط در یک استان کشور مفتوح شده است. این امر از آن دسته مقولاتی است که باید در باب آن، اتخاذ تدبیر عاجل و پیشگیرانه کرد و عیوب کار را برطرف نمود. باید بررسی و تفحص شود که بر چه مبنایی، یک مرکز تجاری، فقط در یک استان، ۵۷ هزار پرونده قضایی را مفتوح کرده است؟ چنانچه هر کدام از این پرونده‌ها نیز با اعتراض طرفین دعوا یا شکایت مواجه شوند، همین آمار مذکور چندین برابر می‌شود و این امر مترادف با افزایش حجم کار و پرونده در قوه قضائیه است. بنابراین، بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضا و مشخصاً معاونت پیشگیری و مرکز توسعه حل اختلاف، به موضوع مذکور ورود جدی داشته باشند و ایرادات موجود را که سبب ورودی بالا به مرجع قضایی فقط از ناحیه یک مرکز تجاری شده است، مرتفع سازند. بار‌ها تأکید کرده‌ایم که باید ریشه‌های بروز دعاوی را شناسایی و قبل از تبدیل شدن به پرونده، آنها را حل کنیم.

ضعف هست، اما فقط نیمه خالی لیوان را نبینیم

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش ارائه‌شده از ناحیه پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که به‌عنوان مسئول مدعو در نشست شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت، گفت: دشمن از خرداد سال گذشته، یک جنگ وجودی و موجودیتی را بر ما تحمیل کرد و در این تصور باطل به سر می‌برد که با این جنگ، کار ایران اسلامی را تمام می‌کند، لکن در نتیجه عنایات الهی، هدایت‌های امام شهیدمان و امام حاضرمان و ایضاً بصیرت و انسجام مردم و مشخصاً جهاد شبانه‌روزی رزمندگان در میدان و مسئولان در امر اداره کشور، توطئه دشمن نقش‌برآب شد. نباید فقط نیمه خالی لیوان را ببینیم؛ آری؛ ضعف‌ها و نقصان‌هایی وجود دارد؛ اما این قضیه، نافی خدمات و زحمات شبانه‌روزی مسئولان و خادمان مردم نیست.