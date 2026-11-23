چهار مأموریتی که ۱۹ مرداد در حکم انتصاب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین ترسیم شد، امروز در آستانه هفته بسیج، معنایی فراتر از یک برنامه سازمانی یافته است. ۹ ماه جنگی که با شهادت رهبر معظم انقلاب آغاز شد، شهادت سردار غلامرضا سلیمانی و حضور مستمر مردم در میدان، اهمیت سازمان‌یافتگی ظرفیت مردمی را بیش از پیش آشکار کرده است. ثبت‌نام ۳۱ میلیون نفر در جمعیت جان‌فدایان ایران نیز نشانه‌ای از این ظرفیت عظیم است. اکنون پرسش اصلی، چگونگی تبدیل این سرمایه به قدرت پایدار ملی است.

نخست، «هر ایرانی، یک بسیجی». این فراز را باید فراتر از توسعه تشکیلاتی بسیج خواند. سخن از فعال‌سازی ظرفیت ملت برای صیانت از ایران و مشارکت در ساختن آینده آن است. حضور مردم در ماه‌های دشوار جنگ نشان داد که قدرت ملی فقط در تجهیزات و امکانات نظامی خلاصه نمی‌شود، اراده، همبستگی و مسئولیت‌پذیری عمومی نیز بخشی از توان راهبردی کشور است. مأموریت بسیج، تبدیل این سرمایه اجتماعی به مشارکتی پایدار، داوطلبانه و فراگیر است.

دوم، تقویت شبکه اطلاعات مردمی، آموزش و فناوری‌های نوین. جنگ امروز فقط در میدان نظامی جریان ندارد، ذهن، ادراک و اعتماد جامعه نیز در معرض تهدید است. جامعه برخوردار از سواد رسانه‌ای، قدرت تشخیص اطلاعات نادرست و آمادگی مواجهه با بحران، آسیب‌پذیری کمتری در برابر جنگ شناختی خواهد داشت. شبکه مردمی آگاه و آموزش‌دیده، در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندان، می‌تواند در شناسایی مخاطرات و تقویت آمادگی اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.

سوم، مسجد و بسیج محله‌محور. تحقق این مأموریت، بدون پیوند مؤثر با نسل جدید امکان‌پذیر نیست. نسل‌های زد و آلفا در جهانی متفاوت از نسل‌های پیشین رشد می‌کنند، جهانی که شبکه‌های اجتماعی و دهکده‌های مجازی بخش مهمی از زیست ارتباطی آنان را شکل داده و فاصله بخشی از آنان با مسجد را افزایش داده است. راه جبران این فاصله، صرفاً دعوت دانش‌آموزان به مسجد نیست، باید میان بسیج دانش‌آموزی و بسیج محلات، با همکاری تنگاتنگ آموزش و پرورش، پیوندی مستمر و هدفمند برقرار شود. مسجد نیز باید برای دانش‌آموزان، فراتر از محل حضور در مراسم، کانون نقش‌آفرینی و شکوفایی استعداد باشد، جایی برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی و اجتماعی. دانش‌آموزی که در مسجد احساس تعلق و مسئولیت کند، خود به سرمایه‌ای برای پویایی محله تبدیل می‌شود. بسیج محلات بدون ارتباط زنده با نسل جدید، نمی‌تواند از همه ظرفیت‌های اجتماعی خود بهره ببرد.

چهارم، ترویج فرهنگ بسیجی به‌عنوان الگوی مقاومت و پایداری مردمی در جهان. هیچ الگویی صرفاً با تبلیغ جهانی نمی‌شود، اعتبار آن از کارآمدی در عرصه عمل سرچشمه می‌گیرد. مشارکت داوطلبانه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، همبستگی و تاب‌آوری مردمی، مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند تجربه بسیج را به الگویی الهام‌بخش تبدیل کنند.

این چهار مأموریت، چهار قطعه از یک منظومه‌اند: ملت مشارکت‌جو، جامعه آماده، محله برخوردار از همبستگی و الگویی الهام‌بخش از مقاومت مردمی. هفته بسیج امسال را باید فرصتی برای سنجش آمادگی و تاب‌آوری پایدار دانست. ۳۱ میلیون ثبت‌نام، اگر به مشارکت اثربخش و خدمت صادقانه تبدیل شود، سرمایه‌ای بزرگ برای ایران خواهد بود. آینده بسیج در گرو آن است که هم ظرفیت مردم امروز را به میدان بیاورد و هم نسل فردای ایران را در متن میدان بسازد، نسلی که مسجد را نه خاطره نسل گذشته، بلکه خانه نقش‌آفرینی و آینده‌سازی خود بداند.