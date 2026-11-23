از خطرناک‌ترین اتفاقات در شرایط حساس کشور، ادامه رقابت‌های فرسایشی سیاسی با همان منطق و ادبیات دوران عادی است. اختلاف‌نظر میان جناح‌های سیاسی امری طبیعی و حتی در یک جامعه پویا ضروری است. نقد دولت، مطالبه‌گری از مسئولان، نظارت بر عملکرد مدیران و ارائه راهکار‌های متفاوت، از مؤلفه‌های یک نظام سیاسی کارآمد است. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که رقابت سیاسی به تخریب سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و بهره‌برداری از مشکلات کشور برای تسویه‌حساب‌های جناحی تبدیل شود. امروز هیچ جناحی نباید تصور کند که تضعیف جناح دیگر الزاماً به معنای تقویت موقعیت خودش است. هیچ جریان سیاسی نباید مشکلات مردم را به ابزاری برای کسب امتیاز سیاسی تبدیل کند و هیچ مسئولی نباید تصور کند که حفظ موقعیت مدیریتی یا جناحی او از منافع بلندمدت کشور مهم‌تر است. در شرایطی که تهدید خارجی وجود دارد، مسئولیت همه جریان‌های سیاسی سنگین‌تر می‌شود. جناح‌های سیاسی باید بدانند که امنیت و استقلال ایران موضوعی فراتر از رقابت‌های انتخاباتی، اختلافات حزبی و منافع کوتاه‌مدت است. اگر تصمیمی اشتباه است، باید شجاعانه نقد شود، اگر مدیری ناکارآمد است، باید درباره عملکرد او پرسشگری کرد، اگر سیاستی به معیشت مردم آسیب می‌زند، باید برای اصلاح آن تلاش کرد. اما این نقد باید در مسیر اصلاح و تقویت کشور باشد، نه در مسیر تخریب اعتماد عمومی و تشدید شکاف‌های اجتماعی. همچنین دولت و سایر نهاد‌های مسئول باید بدانند که تحمل نقد، شفافیت و پاسخگویی، نشانه ضعف نیست، بلکه از مهم‌ترین ابزار‌های افزایش اعتماد و تقویت امنیت ملی است. جامعه‌ای که امکان بیان اعتراض و مطالبه‌گری قانونی در آن وجود داشته باشد، کمتر در معرض انباشت خشم، شایعه و روایت‌های مخرب قرار می‌گیرد.

در ادبیات راهبردی، قدرت ملی تنها با توان نظامی، تجهیزات دفاعی، منابع اقتصادی و ظرفیت‌های فناورانه سنجیده نمی‌شود. سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، مشروعیت نهادی، همبستگی ملی و احساس تعلق شهروندان به سرنوشت مشترک نیز از مؤلفه‌های اساسی قدرت یک کشور هستند. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین مزیت‌های یک کشور در برابر تهدید خارجی، برخورداری از جامعه‌ای است که باوجود تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی، در موضوع حفظ سرزمین و استقلال خود به یک نقطه اشتراک می‌رسد. این سرمایه به‌سادگی به دست نمی‌آید و به‌سادگی نیز نباید آن را از دست داد. اما وحدت ملی را نمی‌توان با شعار ایجاد کرد. وحدت زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند در سرنوشت کشور سهم دارند، حقوق و مطالباتشان موردتوجه قرار می‌گیرد، عدالت در تصمیم‌گیری‌ها رعایت می‌شود و مسئولان خود را در برابر آنان پاسخگو می‌دانند. وحدت ملی به معنای یکسان اندیشیدن همه مردم نیست. به معنای حذف اختلافات و خاموش‌کردن صدای منتقدان نیز نیست. اتفاقاً جامعه‌ای که بتواند اختلافات خود را در چارچوب گفت‌و‌گو، قانون و احترام متقابل مدیریت کند، از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود، بنابراین، نباید وحدت را با سکوت اشتباه گرفت و نباید انتقاد را به‌خودی‌خود نشانه تضعیف کشور دانست. آنچه وحدت ملی را تهدید می‌کند، تبدیل اختلاف‌نظر به دشمنی، بی‌اعتمادی به یکدیگر، بی‌توجهی به مطالبات مردم و ناتوانی در حل مسائل مشترک است. اگر قرار است انسجام ملی به یک پشتوانه واقعی برای امنیت کشور تبدیل شود، باید از همه ظرفیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه استفاده کرد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به عقلانیت سیاسی، دوراندیشی مدیریتی و تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع ملی نیاز دارد. هر تصمیم مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید علاوه بر آثار مستقیم خود، از منظر پیامد‌های احتمالی آن بر اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی نیز بررسی شود. در این مقطع، چند اصل باید موردتوجه جدی قرار گیرد: نخست، هیچ اصلاح اقتصادی مهمی نباید بدون ارزیابی دقیق آثار آن بر معیشت مردم و بدون پیش‌بینی حمایت‌های لازم اجرا شود. دوم، دولت باید در تصمیمات حساس، شفافیت و گفت‌وگوی عمومی را جدی بگیرد. مردم باید بدانند چرا تصمیمی گرفته می‌شود، چه منافعی دارد و هزینه‌های آن چگونه مدیریت خواهد شد. سوم، جناح‌های سیاسی باید از تبدیل مسائل ملی به ابزار رقابت‌های کوتاه‌مدت خودداری کنند. اکنون زمان تقدم منافع ایران بر منافع گروهی است. چهارم، رسانه‌ها باید در برابر انتشار اخبار تأییدنشده، شایعات و روایت‌های تحریک‌آمیز مسئولانه عمل کنند. البته مقابله با شایعه نباید به محدودکردن نقد‌های مستند و مطالبه‌گری قانونی منجر شود. پنجم، باید میان اعتراض مدنی و قانونی مردم با اقدامات خشونت‌آمیز و اخلال‌گرانه تفاوت قائل شد. شنیدن صدای معترضان و رسیدگی به مطالبات آنان، خود یکی از راه‌های جلوگیری از تبدیل نارضایتی به بحران است. ششم، مدیران و تصمیم‌گیرندگان باید از تصمیمات شتاب‌زده و سیاست‌هایی که هزینه‌های آن بر دوش اقشار ضعیف جامعه قرار می‌گیرد، پرهیز کنند.

اینها صرفاً توصیه‌های مدیریتی نیستند، بلکه بخشی از الزامات حفظ امنیت و قدرت ملی در شرایط پیچیده امروز هستند.