«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان، بر مخالفت کشور این کشور با هرگونه فرمول جایگزین برای نیرو‌های نگهبان سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) که خارج از پرچم این سازمان باشد، تأکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از النهار، بری با تصریح بر اینکه «لبنان هیچ قدرتی را که تحت پرچم سازمان ملل نباشد، نخواهد پذیرفت»، نسبت به نبود ناظران بین‌المللی در برابر جنایات و اشغال برخی شهرک‌های جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی هشدار داد.

رئیس پارلمان لبنان همچنین تأکید کرد که اشغالگری نباید از نظر هیچ لبنانی در هر جایگاهی، یک «دیدگاه» یا امر پذیرفتنی تلقی شود.

بر اساس گزارش روزنامه «النهار»، رؤسای سه قوه در لبنان بر ضرورت یافتن جایگزینی برای یونیفیل و جلوگیری از خالی ماندن جنوب این کشور از حضور نیرو‌های بین‌المللی توافق دارند؛ این در حالی است که رایزنی‌های دیپلماتیک با اعضای شورای امنیت همچنان ادامه دارد.

همزمان، مقدمات یک ابتکار پارلمانی جدید توسط «ملحم خلف» نماینده پارلمان لبنان و با هماهنگی نبیه بری در حال آماده‌سازی است. این اقدام در پی جمع‌آوری امضای ۸۶ نماینده و تدوین یک مطالعه حقوقی صورت می‌گیرد که به شورای امنیت ارائه شده است.

بری وضعیت لبنان را در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» توصیف کرد و گفت که چشم‌انداز کنونی چندان خوش‌بینانه نیست.

وی خاطرنشان کرد که همه چیز در انتظار نتایج مذاکرات میان ایران و آمریکا است.