جوان آنلاین: رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و تعاملی همدلانه گفت: توصیه می‌کنم از لقب دادن به یکدیگر، مسخره کردن و تهمت زدن که بر اساس قرآن مصداق ظلم است، دوری کنیم. اگر دستورات قرآن را اجرا می‌کردیم، اکنون مملکت گلستان بود. باید به همه فرصت داد تا بهترین کار را در مسیر شکوفایی جامعه انجام دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان صبح دیروز در مراسم رونمایی از «طرح مسجدمحوری و حکمرانی محلی» که در یکی از مساجد منطقه ۱۵ تهران برگزار شد، اظهار داشت: باور و اعتقاد من این است که باید با تمام وجود برای توسعه و تقویت حکمرانی مسجد و محله‌محوری وقت بگذاریم. کیفیت گفتار و عمل ما باید مبتنی بر آموزه‌هایی باشد که در آیات قرآن و نهج‌البلاغه مورد تأکید قرار گرفته است. در مسیر خدمت و همیاری اجتماعی باید از تکبر و غرور دور باشیم و به همسایگان و نزدیکان احترام بگذاریم. نمی‌توان مسلمان بود و به امور مسلمین رسیدگی نکرد.

خدمت به مردم از ارکان جامعه اسلامی

رئیس‌جمهور ارائه خدمات بی‌منت و همه‌جانبه به مردم را از ارکان اساسی جامعه اسلامی برشمرد و تصریح کرد: مسجد بهترین پایگاه برای ارائه خدمات اجتماعی و جلب مشارکت عمومی است. ارائه این خدمات به تنهایی از سوی دولت امکان‌پذیر نیست و همه جامعه باید با یکدیگر تعامل و همدلی داشته باشند و دست به دست یکدیگر بدهند. اکنون حدود ۸۰ هزار مسجد در کشور وجود دارد که هر یک از آنها می‌توانند نقش مؤثری در ارائه خدمات حمایتی، اجتماعی و عمومی به آحاد جامعه ایفا کنند. این مردم بودند که در دوران‌های سخت، همچون جنگ‌های تحمیلی، کشور را اداره کردند و ما را به این جایگاه رساندند و دولت به تنهایی قادر به انجام این کار نبود. با عزم و اراده‌ای که ملت ایران دارند، می‌توانیم برای مشکلات راه‌حل پیدا کنیم. بنابراین، در جایگاه مسئولیت قرار گرفته‌ایم تا به مردم خدمت کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نگاه مسئولان در ارائه خدمات و تعامل با عموم جامعه باید فراگیر و به دور از تبعیض باشد، گفت: چنانچه به مردم، صرف‌نظر از گرایش سیاسی، قومیت، جنسیت و سن، در حوزه‌هایی همچون آموزش، درمان و معیشت خدمت‌رسانی کنیم، از ما رضایت خواهند داشت. نباید افراد را حذف کرد و باید از تمام ظرفیت‌های مردمی موجود در راستای ارائه خدمات به سایر اقشار جامعه استفاده کنیم. همه مسئولان و حکمرانان در جامعه اسلامی و علوی وظیفه دارند عدالت را اجرا کنند. با توجه به ظرفیت موجود در مساجد و محلات، به ازای هر هزار و ۲۰۰ نفر یک مسجد فعالیت می‌کند و این ظرفیت می‌تواند خدمات فراوانی به جامعه ارائه دهد. همه مسئولان و مدیران، خادم مردم هستند و قرار نیست بر مردم آقایی کنیم. رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات جنایتکارانه دشمنان در ترور دانشمندان و افراد مؤثر کشور، این اقدامات را جنایتی آشکار از سوی کشور‌هایی دانست که مدعی دموکراسی هستند و یادآور شد: تمام نخبگان و دانشمندانی که به شهادت رسیدند، خادم ملت ایران بودند. دشمنان با به شهادت رساندن این افراد آگاه و عالم می‌خواستند کشور را از وجود آنها بی‌بهره کنند. دانشمندان شهید و سرداران ما سالم و بی‌ادعا زندگی کردند؛ برخی از آنها حتی منزل مسکونی شخصی هم نداشتند. رئیس‌جمهور بر ضرورت هم‌افزایی و تعاملی همدلانه تأکید کرد و گفت: توصیه می‌کنم از لقب دادن به یکدیگر، مسخره کردن و تهمت زدن که بر اساس قرآن مصداق ظلم است، دوری کنیم. اگر دستورات قرآن را اجرا می‌کردیم، اکنون مملکت گلستان بود. باید به همه فرصت داد تا بهترین کار را در مسیر شکوفایی جامعه انجام دهند.

بسیج یعنی همه مردم

رئیس‌جمهور با تقدیر از اقدامات سازمان بسیج مستضعفین، قرارگاه مساجد و تمامی مدیران اجرایی که برای گسترش حکمرانی مسجد و محله‌محوری تلاش کرده‌اند، اظهار داشت: هیچ‌گاه نباید خود را از مردم جدا کنیم. بسیج، همان‌طور که مقام معظم رهبری شهید فرمودند، یعنی همه مردم. مردم از هر قشر و با هر عقیده‌ای در جنگ از میهن و تمامیت ارضی دفاع کردند. ضرورت دارد در میان مردم حضور یابیم و درون جامعه باشیم؛ زیرا امروز دنیا از ایستادگی مردم ایران حیرت‌زده و مبهوت شده است. پزشکیان تأکید کرد: ملت ما ایستاده‌اند و ما نیز قول می‌دهیم تا پای شهادت، هر کاری که از دستمان برمی‌آید برای بهبود وضعیت اجتماعی و معیشتی انجام دهیم. بنابراین، برای تعمیق روابط باید جلسات مستمر برگزار شود. مسجد می‌تواند افرادی را تربیت کند که در آینده کشور را مدیریت کنند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح دشمنان برای ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه گفت: دشمنان نتوانستند و نخواهند توانست با جنگ کشور ما را به زانو درآورند و وادار به تسلیم کنند. به همین علت تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف و تفرقه به ما آسیب بزنند. یادمان باشد اختلاف سلیقه و تفاوت در نوع زندگی همواره وجود دارد و باید تعدد اندیشه‌ها را پذیرفت. اگر اصول را بپذیریم، در فروع نیز به فهم مشترک خواهیم رسید. باید تحمل یکدیگر را داشته باشیم و مانع فعالیت یکدیگر نشویم. چنانچه وحدت و انسجام را حفظ کنیم، می‌توانیم محله، شهر، استان و کشور را آباد کنیم.

طائب: مردم، قاعده و قله هرم حکمرانی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز طی سخنانی در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در اجرای طرح محله‌محوری گفت: هدف این طرح خدمت به تک‌تک مردم با سلایق و گرایش‌های گوناگون است و بنا نیست در این مسیر ممیزی، تفکیک و دسته‌بندی داشته باشیم؛ بلکه باید با مشارکت همه اقشار، ظرفیت‌های مردمی را برای حل مسائل محلات به میدان بیاوریم.

حجت‌الاسلام حسین طائب با بیان اینکه ما باید در سطح محله به گونه‌ای عمل کنیم که آحاد مردم با سلایق و گرایش‌های گوناگون در این طرح حضور یابند، اضافه کرد: باید مراقب باشیم؛ ما قرار نیست به یک بخش خاص تعلق داشته باشیم. یک محله زمانی موفق است که تک‌تک اقشار مردم با آن ارتباط داشته باشند و تعامل فعال و مشتاقانه مردمی با این مجموعه برقرار باشد. قاعده و قله هرم، هر دو مردم هستند. اما هرچه به سمت قله هرم حرکت می‌کنیم، جایگاه کسانی است که بیشتر اعلام آمادگی می‌کنند تا ظرفیت‌های خود را پای کار بیاورند و خدمت بیشتری ارائه دهند؛ در قله هرم قرار می‌گیرند، یعنی آنها که بیشترین خدمت را به مردم عرضه کنند. در این مرحله جدید، نگاه ما باید «عام» باشد. ما قرار است به تک‌تک مردم خدمت کنیم؛ بنا نیست ممیزی، تفکیک و دسته‌بندی داشته باشیم. این همان تدبیری است که مقام معظم رهبری به ما ابلاغ فرمودند و رئیس‌جمهور نیز در جلسات مختلف بر آن تأکید داشتند که مطلب به‌حق و دقیقی هم هست و باید حتماً لحاظ شود. باید به‌سراغ مردم برویم، با مردم، از مردم و برای مردم، این دعوت را انجام دهیم و پیوند‌های اجتماعی را استحکام بخشیم.

محلات با کمک مردم توانمند می‌شوند

طائب تأکید کرد که در محله باید افراد خیر را شناسایی کنیم و به سراغ آنها برویم تا مشخص شود هرکدام چه میزان آمادگی دارند وقت و ظرفیت خود را در اختیار محله قرار دهند. برای مثال، باید از یک استاد دانشگاه پرسید که چه میزان از وقت خود را می‌تواند برای خدمت به مردم محله اختصاص دهد؟ مردم ما به‌گونه‌ای هستند که خود را در قبال یکدیگر مسئول و مدیون می‌دانند و با یکدیگر تعامل و تعاون دارند. هدف ما این است که این روحیه تعاون و همکاری را در محله نهادینه کنیم. بنابراین، نخستین اصل این است که همه اقشار مردم در این طرح حضور داشته باشند. وی افزود: اصل دوم، شناسایی افراد توانمند و توجیه آنها درباره این طرح است. باید این افراد را با اهداف و ضرورت‌های طرح آشنا کنیم. اصل این است که هر انسانی نسبت به همسایه خود متعهد است و باید نسبت به وضعیت و مسائل او احساس مسئولیت داشته باشد. «الجارُ ثُمَّ الدّارُ» را می‌خواهیم عملیاتی کنیم که هر فرد نسبت به همسایه خود دغدغه‌مند باشد؛ این نگاه و اصل مهم را باید ترویج و تبلیغ کنیم. رئیس سازمان بسیج مستضعفین اصل سوم را شناخت دقیق ظرفیت‌های محلی دانست و گفت: در هر محله ظرفیت‌های مختلفی از جمله مدارس، درمانگاه‌ها، مجموعه‌های شهرداری و برنامه‌های هلال‌احمر وجود دارد. باید بتوانیم با تعامل مناسب، این ظرفیت‌ها را شناسایی کنیم و زمینه حضور آنها در شورا را فراهم آوریم تا هم‌افزایی توانمندی‌ها در محله شکل بگیرد. طائب، اصل چهارم در حکمرانی محلی را حمایت و کمک به محلات دانست و تصریح کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، مقرر شده است که صندوقی محلی تشکیل شود تا هر میزان از منابع مالی که مردم محله جمع‌آوری و در این صندوق یا حساب اختصاصی واریز می‌کنند، به همان میزان نیز منابع مالی تأمین شود و ظرفیت مالی صندوق مسجد به دو برابر افزایش پیدا کند. این اقدام با هدف تقویت ظرفیت مسجد و فراهم کردن امکان حل مشکلات محلی به فضل الهی انجام می‌شود.