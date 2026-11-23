جوان آنلاین: عمر البخیتی گفت: جنایت دشمن سعودی در بمباران یک ساختمان متعلق به وزارت ارتباطات در استان الحدیده را که به شهادت ۱۷ نفر از شهروندان ما منجر شد، محکوم می‌کنیم.

وی افزود: حمله رژیم سعودی به این ساختمان، یک جنایت ترکیبی و مستلزم بازخواست و مجازات عاملان ارتکاب آن است.

البخیتی گفت: این جنایت بیانگر سطح شکست و ناتوانی رژیم سعودی و نشانه زیر پا گذاشتن اصول اسلامی و ارزش‌های انسانی از سوی آن است.

وی افزود: رژیم جنایتکار سعودی را مسئول کامل این جنایت و تمام پیامد‌های آن می‌دانیم و تاکید می‌کنیم که این جنایت بدون مجازات نخواهد ماند.

البخیتی گفت: سکوت سازمان ملل در برابر جنایات رژیم سعودی علیه مردم یمن را که همدستی با این جنایات است، محکوم می‌کنیم.