وزیران امور خارجه ۱۴ کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک، ضمن استقبال از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری درباره نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا، بر الزام‌آور بودن این حکم تأکید کرده و خواستار اجرای کامل آن از سوی دولت میانمار شدند.

جوان آنلاین: در بیانیه مشترکی که وزارت امور خارجه انگلیس منتشر کرد، وزیران امور خارجه استرالیا، بلژیک، کانادا، قبرس، جمهوری چک، استونی، ایسلند، لتونی، لوکزامبورگ، نیوزیلند، پرتغال، اسپانیا، گامبیا و انگلیس تأکید کردند که دولت میانمار موظف است به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری پایبند باشد.

در این بیانیه آمده است که دیوان لاهه در رسیدگی به شکایت گامبیا علیه میانمار، نقض تعهدات این کشور ذیل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی را تأیید کرده است.

وزیران امور خارجه ۱۴ کشور، این حکم را گامی مهم در مسیر تحقق عدالت برای قربانیان نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا دانسته و تأکید کردند که عاملان چنین جنایاتی نباید از مجازات مصون بمانند.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به سال‌ها خشونت، آوارگی و آزار و اذیت مسلمانان روهینگیا آمده است که فراهم کردن شرایط بازگشت داوطلبانه، امن، آبرومندانه و پایدار آوارگان به میانمار ضرورتی اساسی است.

امضاکنندگان همچنین حمایت خود را از قربانیان جنایات علیه مسلمانان روهینگیا و تلاش‌های مردم میانمار برای دستیابی به آینده‌ای صلح‌آمیز و مبتنی بر مشارکت همه گروه‌های اجتماعی اعلام کردند.

دیوان بین‌المللی دادگستری روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در حکمی تاریخی، میانمار را به دلیل نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا در عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ در ایالت راخین، ناقض کنوانسیون منع نسل‌کشی شناخت.

گامبیا در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) با حمایت سازمان همکاری اسلامی، پرونده جنایات علیه مسلمانان روهینگیا را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد.

این کشور اعلام کرد که نیرو‌های نظامی میانمار با کشتار گسترده، خشونت جنسی، تخریب روستا‌ها و کوچ اجباری مسلمانان روهینگیا، تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده‌اند.

رأی دیوان لاهه با استقبال سازمان ملل متحد و نهاد‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبه‌رو شده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، این حکم را به رسمیت شناختن حقوق قربانیان نسل‌کشی روهینگیا دانست و از دولت میانمار خواست ضمن اجرای کامل رأی دادگاه، عاملان جنایات را تحت پیگرد قرار داده و زمینه بازگشت امن و داوطلبانه آوارگان را فراهم کند.