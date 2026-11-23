جوان آنلاین:‌بیستمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه در مازندران، فراتر از بازدید‌های نظارتی و ارائه آمار عملکرد، تصویری از یک مسئله ریشه‌ای را پیش روی افکار عمومی قرار داد و آن اینکه وقتی جنگل‌ها، سواحل، اراضی ملی و منابع عمومی در معرض تعرض قرار می‌گیرند، آیا عدالت فقط باید در مرحله تشکیل پرونده و برخورد با متخلفان وارد میدان شود یا مأموریت اصلی آن، از بین بردن زمینه‌هایی است که امکان تخلف را فراهم می‌کنند؟ آنچه در این سفر آشکار شد، ضرورت عبور از عدالت پرونده‌محور و حرکت به سمت عدالتی پیشگیرانه است، عدالتی که معیار موفقیت آن، پیش از تعداد احکام صادرشده، حفظ حقوق مردم و جلوگیری از شکل‌گیری فساد باشد.

وقتی سخنگوی قوه قضائیه در بیستمین تور رسانه‌ای بر ضرورت تبدیل عدالت از یک مفهوم حقوقی و سازمانی به تجربه‌ای ملموس در زندگی مردم تأکید کرد، باید به این اطمینان رسید که عدالت نباید در محدوده کلمات، قوانین و ساختمان‌های دادگستری باقی بماند، بلکه مردم باید آثار آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند. این تأکید، نقطه آغاز ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی است. روشن است سرمایه اصلی هر ساختار عدالت‌محور، اعتماد عمومی است و این اعتماد نه با اعلام آمار، بلکه با مشاهده نتیجه اقدامات در زندگی مردم شکل می‌گیرد.

فساد پیش از تشکیل پرونده آغاز می‌شود

یکی از مهم‌ترین پیام‌های این تور رسانه‌ای، ضرورت تغییر زاویه نگاه به تعرض به منابع طبیعی و اموال عمومی بود. زمین‌خواری، جنگل‌خواری و تصرف سواحل، معمولاً با یک اقدام ناگهانی و منفرد شکل نمی‌گیرند، بلکه در بسیاری از موارد، مجموعه‌ای از ابهام‌های قانونی، ضعف نظارت، تعارض منافع، بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول و تأخیر در اجرای تکالیف قانونی، مسیر را برای متجاوزان هموار می‌کند.

این موضوع نشان می‌دهد مقابله با تصرف اراضی تنها با برخورد قضایی ممکن نیست، بلکه به اصلاح زیرساخت‌های حقوقی و اداری هم نیاز دارد. در واقع، اگر مالکیت و حدود اراضی شفاف نباشد، اگر دستگاه‌های متولی به وظایف خود عمل نکنند و اگر تخلف در مراحل اولیه نادیده گرفته شود، دستگاه قضایی ناگزیر با پرونده‌هایی مواجه خواهد شد که گاه حل‌وفصل آنها پیچیده و پرهزینه است. عدالت پیشگیرانه یعنی بستن همین روزنه‌ها، پیش از آنکه منابع عمومی به تصرف افراد سودجو درآید.

مجال متجاوزان

در این تور رسانه‌ای اظهارات عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، درباره ابهام در حدود اراضی و تداخل محدوده‌های مربوط به رودخانه، دریا، منابع طبیعی، راه، برق، گاز و راه‌آهن، بخش دیگری از مسئله را روشن کرد. به گفته او، در برخی مناطق، این تداخل‌ها حتی تعیین‌تکلیف قطعات و محدوده‌های کامل روستایی را دشوار کرده و حل آن نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و دولت است. این تفکیک مسئولیت اهمیت اساسی دارد، زیرا نباید ضعف عملکرد دستگاه متولی به مسئله‌ای تبدیل شود که تنها پس از وقوع تخلف، دستگاه قضایی برای جبران آن فراخوانده شود. اگر مرز مسئولیت‌ها روشن نباشد، هر دستگاه می‌تواند بخشی از مسئولیت را به دیگری واگذار کند و در این میان، فرصت برای تعرض به منابع عمومی فراهم بماند.

عدالت در میدان عمل

در بخش دیگری از این تور، موضوع تعرض به سواحل و اجرای طرح‌های مرتبط با دسترسی عمومی به دریا مورد توجه قرار گرفت. همچنین موضوع پسروی آب دریای مازندران، آلودگی ناشی از ورود فاضلاب و پسماند به رودخانه‌ها و دریا، وضعیت تالاب میانکاله و مصرف مازوت در نیروگاه نکا، از جمله چالش‌هایی بود که در این سفر مطرح شد. این مسائل نشان می‌دهد صیانت از حقوق عامه در مازندران نمی‌تواند به پرونده‌های زمین‌خواری محدود بماند؛ سلامت محیط زیست، دسترسی عمومی به سواحل و حفظ منابع طبیعی نیز بخشی از همین مسئولیت است.



کمتر شدن زمینه‌های بی‌عدالتی

بیستمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه در مازندران، در کنار نمایش بخشی از اقدامات انجام‌شده، مجموعه‌ای از پرسش‌های جدی درباره مسئولیت دستگاه‌ها، تعارض منافع و ضرورت پیشگیری از تضییع حقوق عمومی را مطرح کرد. خلوت شدن راهرو‌های دادگستری فقط با افزایش سرعت رسیدگی یا برخورد قاطع با متهمان محقق نمی‌شود. گاهی مهم‌ترین اقدام قضایی آن است که اجازه ندهد جنگلی تخریب شود، ساحلی به تصرف درآید، زمینی با سوءاستفاده از ابهام قانونی غصب شود یا کوتاهی یک مدیر، خسارتی جبران‌ناپذیر به مردم تحمیل کند. عدالت زمانی در زندگی مردم ملموس می‌شود که شهروندان نه‌تنها نتیجه برخورد با متخلفان، بلکه آثار پیشگیری از تخلف را نیز ببینند. در چنین شرایطی، دستگاه قضایی به جای آنکه همواره در انتهای زنجیره فساد و تخلف قرار گیرد، در صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری بی‌عدالتی نقش‌آفرینی می‌کند و این همان نقطه‌ای است که اعتماد عمومی می‌تواند از یک شعار به سرمایه‌ای واقعی تبدیل شود.

مسئولیتی فراتر از دستگاه قضایی

حفاظت از جنگل‌ها، سواحل، منابع طبیعی و دیگر سرمایه‌های عمومی، صرفاً وظیفه دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیست؛ مردم نیز در این زمینه مسئولیت دارند. جامعه‌ای که منابع طبیعی و اموال عمومی را متعلق به خود و نسل‌های آینده بداند، نمی‌تواند در برابر تخریب، تصرف غیرقانونی و تضییع حقوق عمومی بی‌تفاوت بماند. با این حال، نمی‌توان از مردم انتظار مشارکت و مطالبه‌گری داشت، اما سازوکاری روشن برای شنیدن گزارش‌های آنان، پیگیری تخلفات و اعلام نتیجه رسیدگی فراهم نکرد. همراهی مردم با قانون زمانی تقویت می‌شود که شهروندان احساس کنند گزارش آنان بی‌اثر نمی‌ماند، دستگاه مسئول به وظیفه خود عمل می‌کند و نتیجه پیگیری نیز به شکلی شفاف به اطلاع افکار عمومی می‌رسد. این رابطه دوسویه، هم اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و هم هزینه اجتماعی تخریب و تعرض به سرمایه‌های ملی را افزایش می‌دهد. از همین منظر، ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه حفاظت از منابع ملی نباید به پیام‌های تبلیغاتی، مناسبت‌های محیط‌زیستی و توصیه‌های کلی محدود بماند. فرهنگ صیانت زمانی شکل می‌گیرد که آموزش و آگاهی‌بخشی با عملکرد واقعی دستگاه‌ها همراه شود؛ مردم در عمل ببینند که قانون در برابر متجاوزان اجرا می‌شود، ترک فعل مسئولان بی‌پاسخ نمی‌ماند و مشارکت شهروندان در حفاظت از حقوق عمومی ارزش و اعتبار دارد.