بسیج در ذهن بسیاری از ما با دفاع و مقاومت گره خورده است، اما در حقیقت بسیج یعنی آماده شدن و به میدان آمدن برای حل مسئله‌ای که پیش روی جامعه است. امروز یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی کشور مشکلات اقتصادی است و راه عبور از آن هم بدون مشارکت مردم هموار نمی‌شود. بسیج اقتصادی به این معناست که همه، از مسئول و مدیر تا کارگر، کارمند، کاسب و خانواده‌ها، خود را در برابر وضعیت اقتصادی کشور مسئول بدانند. این مسئولیت‌پذیری فقط به دولت و دستگاه‌های اجرایی محدود نمی‌شود، بلکه هر شهروند در سفره، خانه، محل کار و انتخاب‌های روزمره‌اش سهمی در تقویت یا تضعیف اقتصاد کشور دارد. نخستین و ساده‌ترین جلوه این بسیج اقتصادی صرفه‌جویی است. صرفه‌جویی به معنای ریاضت و تنگ گرفتن بر خود نیست، بلکه به معنای مصرف درست است. آبی که هدر نمی‌رود، برقی که بی‌دلیل روشن نمی‌ماند، نانی که دور ریخته نمی‌شود، انرژی‌ای که با اصلاح الگوی مصرف حفظ می‌شود، همه و همه منابعی است که به نفع کل جامعه آزاد می‌شود.

وقتی میلیون‌ها نفر اندکی صرفه‌جویی کنند، حاصلش در مقیاس ملی عددی بزرگ و اثرگذار است، اما بسیج اقتصادی به همین جا ختم نمی‌شود؛ بخش مهم دیگر آن ترغیب و تشویق دیگران است. صرفه‌جویی وقتی به یک فرهنگ تبدیل شود پایدار می‌شود، چراکه فرهنگ را با شعار نمی‌سازند؛ با الگو شدن می‌سازند. پدر و مادری که در خانه مصرف را مدیریت می‌کنند، به فرزندانشان درس عملی می‌دهند. مدیری که در اداره اسراف را کنار می‌گذارد، به همکارانش پیام می‌دهد. کاسبی که کالای ایرانی عرضه می‌کند و مشتری را به آن دعوت می‌کند، حلقه‌ای از زنجیره تولید داخلی را محکم‌تر می‌کند.

هر کس که خود صرفه‌جویی می‌کند باید دیگران را هم با زبان نیک و رفتار شایسته به این مسیر دعوت کند. در این میان باید به خاطر داشت که اقتصاد مقاومتی یک اصطلاح تشریفاتی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای کشور است. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که قدرتش را از درون می‌گیرد؛ اقتصادی که وقتی طوفان‌های بیرونی می‌وزد فرو نریزد و استوار بماند. چنین اقتصادی با تکیه بر توان داخلی، دانش، نوآوری و تولید ساخته می‌شود و اینها بدون همراهی مردم محقق نمی‌شود. همچنین اقتصاد مقاومتی به معنای بستن در‌ها به روی جهان نیست. مقصود تعامل هوشمندانه است که از ظرفیت‌های جهانی استفاده کنیم، اما وابستگی را به خودکفایی بدل کنیم. جامعه‌ای که بتواند نیاز‌های اساسی خود را تولید کند در برابر نوسان‌ها آسیب‌پذیری کمتری دارد و این هدف بسیج علمی، بسیج صنعتی و بسیج فرهنگی را هم می‌طلبد. دانشجو با پژوهش، کارآفرین با تولید، کارگر با تلاش و مصرف‌کننده با انتخاب آگاهانه می‌تواند در این مسیر اثرگذار باشد. جنبه دیگر بسیج اقتصادی سلامت اقتصادی است. بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مفاسد و جرائم اقتصادی دارد و مبارزه با آنها یکی از مأموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی است، اما پلیس به تنهایی نمی‌تواند همه جا حاضر باشد. مردم چشم و گوش جامعه‌اند. گزارش دادن تخلفات، پرهیز از خرید کالای قاچاق، عدم همراهی با احتکار و گران‌فروشی و تقاضا نکردن امتیاز‌های نامشروع، همه جلوه‌هایی از بسیج مردمی برای امنیت اقتصادی است.

پلیس حامی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سالم است و این حمایت وقتی کامل می‌شود که جامعه هم در کنار آن بایستد. بسیج از آغاز، یعنی از دوران دفاع مقدس تا امروز، نشان داده‌است که وقتی مردم با انگیزه و همدلی به میدان بیایند موانعی که ناممکن به نظر می‌رسید برداشته می‌شود. همان روحیه‌ای که در دفاع از کشور در جنگ‌های تحمیلی به کار آمد امروز می‌تواند در جبهه اقتصادی هم کارساز باشد؛ تفاوت فقط در میدان است. جبهه امروز، سفره‌ها، کارگاه‌ها، بازار‌ها و ادارات است و برای اینکه این بسیج عملی شود، کار‌های ساده و قابل اجرایی در دسترس همه ماست: در خانه مصرف آب، برق و غذا را مدیریت کنیم؛ در خرید کالای با کیفیت ایرانی را ترجیح دهیم؛ در محل کار بهره‌وری را بالا ببریم و از اتلاف منابع جلوگیری کنیم؛ در جامعه فرهنگ قناعت و پرهیز از تجمل‌گرایی را ترویج کنیم و در برابر متخلفان اقتصادی بی‌تفاوت نباشیم. هفته بسیج را می‌توان فرصتی برای تجدید پیمان دانست؛ پیمانی که در آن هر یک از ما تعهد می‌کنیم سهم خود را در تقویت اقتصاد کشور ادا کنیم. اگر هر شهروند مسئولیت خود را بشناسد و دیگران را هم به این مسیر دعوت کند، اقتصاد مقاومتی از یک سیاست مکتوب به واقعیتی ملموس در زندگی مردم تبدیل می‌شود. بسیج همگانی در صرفه‌جویی، تولید و سلامت اقتصادی همان راهی است که می‌تواند ما را به اقتصادی مقاوم، پویا و استوار برساند.