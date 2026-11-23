وزیر امور خارجه آذربایجان امروز (دوشنبه) پیش‌نویس قانون اساسی جدید ارمنستان و حذف ادعا‌های سرزمینی از آن را تحولی مثبت خواند و گفت که با رفع این مانع کلیدی، امضای توافق صلح بین دو کشور ممکن خواهد شد.

جوان آنلاین: جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان در کنفرانسی خبری در باکو گفت که تصویب قانون اساسی جدید پیشنهادی ارمنستان می‌تواند یکی از موانع کلیدی توافق صلح میان دو همسایه در قفقاز جنوبی را برطرف کند، چراکه پیش‌نویس این قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به ادعا‌های سرزمینی علیه آذربایجان ندارد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی گزارش داد: بایراموف در این کنفرانس خبری برنامه‌های ارمنستان برای تصویب قانون اساسی جدید و کنار گذاشتن اعلامیه استقلال ۱۹۹۰ را مثبت ارزیابی کرد.

او بیان کرد: «کشور ما بار‌ها اعلام کرده است که امضای توافق صلح زمانی ممکن خواهد شد که ارمنستان ادعا‌های سرزمینی خود علیه آذربایجان را از قانون اساسی‌اش حذف کند.»

بایراموف با اظهارنظر درباره انتشار پیش‌نویس قانون اساسی در ارمنستان، نبود چنین ادعا‌هایی را تحولی مثبت توصیف کرد.

او گفت: «آنچه برای آذربایجان اهمیت دارد این است که چنین ادعا‌هایی در پیش‌نویس قانون اساسی جدید وجود ندارد. این یک تحول مثبت است. زمانی که این مسئله در نهایت حل شود، امضای توافق صلح ممکن خواهد شد.»

اظهارات بایراموف در پی این مطرح می‌شود که طبق گزارش آناتولی، پیش‌نویس قانون اساسی جدید منتشر شده در وبگاه رسمی توسط دولت ارمنستان، هیچ اشاره‌ای به «اعلامیه استقلال» ندارد که ادعا‌های اراضی خارج از مرز‌های فعلی این کشور را در نظر می‌گیرد.

طبق اعلام نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، این پیش‌نویس هیچ اشاره‌ای به «اعلامیه استقلال ارمنستان مورخ ۲۳ اوت ۱۹۹۰» ندارد.

در همین راستا، پاشینیان امروز در سخنرانی در کابینه دولت گفت: ما نه تنها توافق‌نامه صلح با آذربایجان را امضا و تصویب خواهیم کرد، بلکه صلحی نهادینه، پایدار و بازگشت‌ناپذیر خواهیم داشت.

او با اشاره به ریشه مناقشه با آذربایجان بیان کرد: «در آستانه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شاید مناقشه قره‌باغ دقیقا به این دلیل ایجاد شد که صلح به یک رویا تبدیل شود و رویای احیای آن، ما را به سمت این ایده سوق دهد که از دولت‌مندی و استقلال خود دست بکشیم.»

پاشینیان افزود: «می‌خواهم صراحتا اعلام کنم که تمامی روند مذاکرات پیرامون مساله قره‌باغ، دقیقا بر پایه همین منطق بنا شده بود. آن مناقشه ما را تا لبه پرتگاه از دست دادن دولت‌مندیمان پیش برد.»

طبق اعلام پاشینیان، نخستین نسخه پیش‌نویس قانون اساسی جدید هفته آینده منتشر خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین تغییرات در سند پیشنهادی، نبود هرگونه اشاره به اعلامیه استقلال ۱۹۹۰ ارمنستان است که شامل مقرراتی درباره سرزمین‌های مورد ادعای ارمنستان و آذربایجان است. باکو بار‌ها اشاره‌های این اعلامیه به قره‌باغ را مانع اصلی اجرای بیانیه مشترکی دانسته بود که دو کشور سال گذشته در کاخ سفید و در حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امضا کردند که در آن متن پیش‌نویس معاهده صلح تهیه شد. بر اساس موضع آذربایجان، تصویب قانون اساسی جدید این مانع را برطرف خواهد کرد.

با این حال، این پیش‌نویس ابتدا باید حمایت کافی پارلمانی را برای ارائه به همه‌پرسی کسب کند. حداقل دو سوم قانون‌گذاران باید از این طرح حمایت کنند. حزب حاکم نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر این کشور در حال حاضر ۶۴ کرسی دارد و برای رسیدن به حد لازم، حداقل به شش رای دیگر نیاز دارد.

روابط میان باکو و ایروان از سال ۱۹۹۱ متشنج شده بود؛ زمانی که ارتش ارمنستان قره‌باغ را که در سطح بین‌المللی بخشی از قلمرو آذربایجان شناخته می‌شود و هفت منطقه مجاور آن را اشغال کرد.

بیشتر این سرزمین در جریان جنگ ۴۴ روزه در پاییز ۲۰۲۰ توسط آذربایجان آزاد شد؛ جنگی که پس از توافق صلح با میانجیگری روسیه پایان یافت و راه را برای عادی‌سازی روابط و تعیین مرز‌ها باز کرد. آذربایجان در سپتامبر ۲۰۲۳ کنترل کامل قره‌باغ را برقرار کرد.