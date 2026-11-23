اسقف اعظم کلیسا‌های ارتدوکس مسکو و سراسر روسیه با اشاره به بیستمین سالگرد تأسیس کمیسیون مشترک گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت در سال ۲۰۲۷، ابراز امیدواری کرد که سیزدهمین دور این گفت‌و‌گو‌ها در فوریه ۲۰۲۷ (بهمن-اسفند ۱۴۰۵) در تهران با موفقیت برگزار شود.

جوان آنلاین: از سفارت ایران در روسیه، پاتریارک کریل روز دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با یادآوری سفر پیشین خود به ایران و دیدار با مرحوم آیت‌الله تسخیری، افزود: این دور از گفت‌و‌گو‌ها با محوریت «نقش رهبران دینی در مواجهه با چالش‌های جدید جهانی» برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا، اسقف اعظم روسیه در این دیدار باری دیگر، شهادت آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی را تسلیت گفت و با ملت ایران در پی خسارات و صدمات ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی ابراز همدردی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ایمان و ارزش‌های اخلاقی را رکن اصلی حیات اجتماعی عنوان کرد و انتقال آن به نسل‌های آینده را وظیفه رهبران دینی دانست.

پاتریارک کریل همچنین بر ضرورت هم‌اندیشی علمای دینی درباره ابعاد اخلاقی فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، فضای مجازی، زیست‌اخلاق و مسائل پزشکی تأکید کرد.

اسقف اعظم روسیه در بخش دیگری از سخنانش، گسترش همکاری‌های آموزشی و تبادل تجربه میان مؤسسات دینی دو کشور، به‌ویژه ارتباط میان حوزه‌های علمیه ایران و مراکزی همچون «آکادمی دینی قازان»، را عامل مهمی برای رفع سوءتفاهم‌ها و تقویت شناخت متقابل دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از مواضع حمایتی کلیسای ارتدکس روسیه، عملکرد برخی نهاد‌های بین‌المللی در قبال بحران‌های جهانی را ناکارآمد توصیف کرد و خواستار بازنگری در ساختار‌های آنها شد.

وی با اشاره به تجربه تاریخی محدودیت‌های مذهبی در دوران کمونیسم، بر ضرورت صیانت از آزادی اعتقادی، هویت دینی و ارزش‌های معنوی در جوامع معاصر تأکید کرد.

ایمانی‌پور در حوزه همکاری‌های علمی و آموزشی، تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دو کشور از طریق تبادل استاد، پژوهشگر و دانشجو و اجرای برنامه‌های مشترک را ضروری خواند.

وی همچنین ارتباط مستقیم نسل جوان ایران و روسیه و آشنایی آنها با فرهنگ و میراث تمدنی یکدیگر را ضامن تداوم و تعمیق روابط دوجانبه در آینده دانست.

در این دیدار که با حضور کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه برگزار شد، درباره زمینه‌ها و راه‌های گسترش همکاری‌های فرهنگی، دینی و تمدنی و همچنین نقش و مسئولیت رهبران و نهاد‌های دینی در مواجهه با چالش‌های جهان معاصر، ضرورت تقویت گفت‌و‌گو‌های بین‌ادیانی و ظرفیت‌های همکاری مشترک در عرصه‌های علمی، فرهنگی و آموزشی تبادل نظر شد.

دو طرف در بخش پایانی این نشست، درباره تحولات بین‌المللی و ضرورت حمایت از غیرنظامیان و جوامع دینی در مناطق بحران‌زده گفت‌و‌گو کردند و بر تداوم نشست‌های مشترک و گسترش تعاملات علمی، دینی و فرهنگی در سطوح دوجانبه و بین‌المللی تأکید کردند.

حسین دیوسالار معاون فرهنگی و توسعه علمی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و عبدالرضا راشد رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز در این دیدار حضور داشتند.

به گزارش ایرنا، پیش از این، دوازدهمین دور گفت‌و‌گو‌های اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه دوم و سوم اسفند ۱۴۰۱ پس از چهار سال وقفه به خاطر شیوع کرونا در مسکو برگزار شده بود. خدمات عمومی جوامع مذهبی در جهان پس از همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ موضوع محوری این گفت‌و‌گو‌ها بود.