صدراعظم آلمان در سخنانی روسیه هراسانه ادعا کرد: مسکو باید به اقدامات تحریک آمیز و خطرناک خود، از جمله نقض حریم هوایی لهستان، پایان دهد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان امروز دوشنبه در سخنانی روسیه هراسانه ادعا کرد: مسکو باید به اقدامات تحریک آمیز و خطرناک خود، از جمله نقض حریم هوایی لهستان، پایان دهد.

به گزارش مهر، صدراعظم آلمان در ادامه اضافه کرد: در صورتی که فعال سازی سازوکار دفاع جمعی ضروری شود، ناتو از تک‌تک وجب‌های قلمرو خود دفاع خواهد کرد.

این در حالیست که دونالد تاسک نخست وزیر لهستان جمعه و پس از ادعای برخورد موشک‌های روسیه به خاک این کشور مدعی شد که ورود ۲ موشک و یک پهپاد با موتور جت به حریم هوایی لهستان احتمالا با هدف همزمانی با رزمایش‌های نظامی اروپایی بوده است؛ رزمایشی که حدود ۹۵ کیلومتری مرز اوکراین و لهستان برگزار می‌شد.

نخست وزیر لهستان ادعا کرده بود: این اتفاق تصادفی به نظر نمی‌رسد. ما به طور قطع می‌دانیم که آنچه در خاک لهستان سقوط کرد از روسیه آمده بود.