مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی گفت: همراهی مردم در کاهش مصرف انرژی، به‌ویژه در زمستان امسال که بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور تحت تأثیر آسیب‌های ناشی از جنگ از دست رفته است، نقش مهمی در تأمین گاز موردنیاز صنایع و پایداری تولید پتروشیمی‌ها دارد.

جوان آنلاین: امید شاکری امروز (دوشنبه، دوم آذر) در نشست خبری آغاز سومین سال پویش نبض انرژی با بیان اینکه ناترازی انرژی در سال جاری شرایط دشوارتری نسبت به سال‌های گذشته دارد، بیان کرد: حملات دشمن به زیرساخت‌های انرژی کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه، بخشی از ظرفیت تولید گاز را از دسترس خارج کرد که با تلاش همکاران در شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران، روند بازیابی این ظرفیت‌ها با سرعت در حال انجام است.

وی تصریح کرد: ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان پس از آمریکا و روسیه است و دستیابی به این جایگاه، حاصل تلاش و سرمایه‌گذاری گسترده در سال‌های گذشته بوده است؛ بنابراین شرایط کنونی ناترازی گاز را باید در سیاست‌گذاری‌های گذشته و شکل‌گیری الگوی مصرف بالا جست‌و‌جو کرد.

اصلاح الگوی مصرف با جدیت دنبال شود

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: در سال‌های گذشته این تصور وجود داشت که کشور به منبعی نامحدود از گاز دسترسی دارد و مصرف بیشتر، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ درحالی‌که آثار این نگاه در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و کشاورزی نمایان شده است. اکنون بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌عنوان یکی از محور‌های جدی سیاست‌گذاری کشور مورد توجه قرار گرفته و اصلاح الگوی مصرف باید با جدیت دنبال شود.

شاکری با اشاره به سهم بالای گرمایش ساختمان‌ها در مصرف گاز زمستانی گفت: بخش قابل‌توجهی از ساختمان‌های کشور از عایق‌بندی حرارتی مناسبی برخوردار نیستند و همین مسئله سبب اتلاف انرژی و افزایش نیاز به گاز برای گرمایش می‌شود. در چنین شرایطی، مدیریت دمای محیط و استفاده از پوشش مناسب می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، به کاهش مصرف کمک کند.

وی با بیان اینکه آزادسازی گاز از بخش خانگی امکان تخصیص آن به بخش‌های مولد را فراهم می‌کند، افزود: گاز صرفه‌جویی‌شده می‌تواند در بخش‌هایی مصرف شود که به تولید، اشتغال و درآمدزایی کشور کمک می‌کنند. این موضوع به‌ویژه درباره صنعت پتروشیمی اهمیت دارد؛ زیرا برخلاف برخی بخش‌ها، این صنعت امکان استفاده از سوخت جایگزین برای جبران محدودیت گاز را ندارد و کاهش خوراک می‌تواند به محدودیت تولید منجر شود.

معیشت میلیون‌ها ایرانی به تولید پتروشیمی وابسته است

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه پیامد‌های محدودیت تولید پتروشیمی به این صنعت محدود نمی‌شود، بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های روزمره مردم، از ظروف بسته‌بندی مواد غذایی و لبنیات گرفته تا محصولات شوینده، به تولیدات صنعت پتروشیمی وابسته است؛ بنابراین کاهش تولید این صنعت می‌تواند آثار مستقیمی بر زندگی و معیشت خانوار‌ها داشته باشد.

شاکری اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، همچنین نقش پتروشیمی‌ها در تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی را از دیگر ابعاد اهمیت این صنعت دانست و گفت: بخش زیادی از مجتمع‌های پتروشیمی به صندوق‌های بازنشستگی وابسته‌اند و با در نظر گرفتن مستمری‌بگیران، خانواده‌های آنان و سهامداران، جمعیت گسترده‌ای از مردم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از منافع این صنعت بهره‌مند می‌شوند.

وی تأکید کرد: صنعت پتروشیمی از مردم جدا نیست و منافع حاصل از فعالیت آن به زندگی و معیشت شهروندان بازمی‌گردد. ازاین‌رو، آزادسازی گاز موردنیاز این صنعت از طریق مدیریت مصرف در بخش خانگی، در نهایت به نفع همه مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.

مشارکت مؤثر مردم در کاهش مصرف

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه اصلاح ساختار مصرف و بهبود وضع ساختمان‌ها به زمان و سرمایه‌گذاری نیاز دارد، افزود: در کوتاه‌مدت، اصلاح رفتار مصرفی و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند مؤثرترین راهکار برای کاهش مصرف انرژی باشد. تجربه پویش‌های مدیریت مصرف نیز نشان داده است که اطلاع‌رسانی و مشارکت مردم می‌تواند در کاهش مصرف تأثیرگذار باشد.

شاکری با قدردانی از مسئولیت‌پذیری صنعت پتروشیمی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و همراهی اصحاب رسانه گفت: با مشارکت مردم، تلاش کارکنان صنعت انرژی و اقدام‌های صنعت پتروشیمی برای بهینه‌سازی مصرف، می‌توان امیدوار بود زمستان پیش‌رو با حفظ پایداری تولید و تأمین انرژی بخش‌های مختلف اقتصادی، خانگی و تجاری با سربلندی پشت سر گذاشته شود.