جوان آنلاین: علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی تیم فوتبال الزورا عراق که به دلیل صادر نشدن ویزای ورود به بحرین نتوانسته بود همراه با کاروان این تیم راهی منامه شود، سرانجام ویزای خود را دریافت کرد.

به گزارش مهر، بر این اساس منصوریان در آستانه دیدار فردای الزورا مقابل الرفاع بحرین راهی این کشور خواهد شد تا تیمش را در این مسابقه همراهی کند.

این در حالی است که پیش از این، صادر نشدن ویزای سرمربی ایرانی الزورا و دستیارانش حاشیه‌هایی را به وجود آورده بود و حتی مسئولان این باشگاه در اعتراض به این موضوع نشست هماهنگی پیش از مسابقه را ترک کرده بودند.

با صدور ویزای منصوریان، مشکل حضور او در کنار تیم برای این مسابقه برطرف شده است.