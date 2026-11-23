جوان آنلاین: جای جون، فرستاده ویژه دولت چین در امور غرب آسیا، در مقاله‌ای با عنوان «آشتی و صلح؛ سنگ‌بنای سیاست چین در خاورمیانه» که در روزنامه «مردم» این کشور منتشر شد، نوشت: «صلح یک‌شبه به دست نمی‌آید؛ اما تا زمانی که تلاش برای صلح متوقف نشود، نور امید خاموش نخواهد شد.»

جای افزود: «دگرگونی‌های بزرگ و بی‌سابقه‌ای که در یک قرن اخیر شاهد آن بوده‌ایم، اکنون با شتاب در حال وقوع‌اند. از ابتدای امسال، تحولات خاورمیانه بی تردید گسترده‌ترین و عمیق‌ترین تأثیر را بر جهان گذاشته‌اند. تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بیش از هشت ماه ادامه یافته به کشور‌های منطقه آسیب‌های شدید وارد کرده و مسیر‌های حیاتی کشتیرانی را نیز مسدود کرده است. این وضعیت تجارت جهانی، امنیت انرژی و زنجیره‌های صنعتی و تأمین را تحت تاثیر قرار داده، هزینه‌های حمل‌ونقل و منابع را بالا برده و آثار آن به حوزه معیشت مردم نیز سرایت کرده است؛ دامنه پیامد‌های آن بسیار فراتر از خاورمیانه رفته است. اینکه اوضاع در گام بعدی چگونه پیش خواهد رفت، خرد و مسئولیت‌پذیری طرف‌های مربوط را می‌آزماید. دستیابی به اجماع از راه گفت‌و‌گو و پیشبرد صلح از مسیر امنیت، به تلاش مشترک همه طرف‌ها نیاز دارد.»

نماینده ویژه چین تصریح کرد: «چین، به‌عنوان یک قدرت بزرگ مسئولیت‌پذیر و دوست و شریک خوب کشور‌های خاورمیانه، مواضع و دیدگاه‌های خود را به‌روشنی اعلام کرده است؛ چین از توسعه روابط حسن همجواری میان کشور‌های منطقه حمایت می‌کند، به مفهوم امنیت مشترک، جامع، همکاری‌محور و پایدار پایبند است و از ایجاد ساختار امنیتی جدید در خاورمیانه پشتیبانی می‌کند.»

وی ادامه داد: «رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ از ابتدای امسال، به‌ترتیب چهار دیدگاه درباره حفظ و پیشبرد صلح و ثبات خاورمیانه، حمایت از ساختن آینده مشترک و حسن همجواری، توسعه، امنیت و همکاری از سوی کشور‌های منطقه، چهار اصل لازم برای پیشبرد حل مسئله فلسطین و چهار اصل برای تقویت امنیت مشترک در خاورمیانه مطرح کرده است. این مجموعه از ابتکار‌ها و دیدگاه‌های مهم، در خدمت حفظ صلح و ثبات خاورمیانه هستند، برای گشودن بن‌بست امنیتی منطقه راهی عملی فراهم می‌کنند و مسیر تلاش را به‌روشنی نشان می‌دهند؛ همچنین مسئولیت‌پذیری چین را به‌عنوان یک قدرت بزرگ و تکیه‌گاه صلح و ثبات جهان به نمایش می‌گذارند.»

این دیپلمات چینی اظهار داشت که او در مقام فرستاده ویژه دولت چین در امور خاورمیانه، اخیراً از سه کشور منطقه، ایران، عمان و عربستان سعودی، دیدار کرده و گفت‌و‌گو‌های مبسوطی داشته است. او گفت که فعالانه برای ترغیب طرف‌ها به صلح و گفت‌و‌گو تلاش کرده و در جهت کاهش تنش، آرام‌کردن اوضاع، برقراری آتش‌بس و پایان‌دادن به جنگ گام برداشته است.

وی افزود: «همه طرف‌های مربوط ابراز امیدواری کرده‌اند که از شعله‌ورشدن دوباره جنگ در خاورمیانه جلوگیری شود و راه‌حل سیاسی از مسیر گفت‌و‌گو و مذاکره پیش برود. آنان نقش سازنده چین در پیشبرد صلح و ثبات منطقه را بسیار ستوده‌اند.»

این سومین سفر جای به کشور‌های خاورمیانه از زمان آغاز دور تازه درگیری‌های منطقه در سال جاری بوده است. او گفت که به روشنی دریافته است که صلح‌خواهی، پیگیری توسعه و در دست گرفتن مستقل سرنوشت و آینده، خواست مردم است.

نماینده ویژه پکن تأکید کرد: «سنگ‌بنای سیاست چین در خاورمیانه، پیشبرد آشتی و صلح در منطقه است. چین قاطعانه از استقلال راهبردی کشور‌های خاورمیانه، تحقق اتحاد و خوداتکایی آنان و مخالفت با مداخله خارجی حمایت می‌کند؛ زیرا این خواست مردم خاورمیانه است. چین بر اساس حق و باطل و واقعیت‌های هر موضوع داوری می‌کند و کشور‌های منطقه را تشویق می‌کند تا از راه گفت‌و‌گو و رایزنی، خودشان راه‌حل مسائل اصلی منطقه را بیابند؛ زیرا این رویکرد با تاریخ و واقعیت‌های خاورمیانه سازگار است. چین در پی منافع ژئوپلیتیکیِ خودخواهانه نیست، به تقابل اردوگاهی نمی‌پردازد و با میانجی‌گری عادلانه، ترغیب به صلح و گفت‌و‌گو، پاسداری از عدالت و رعایت انصاف، پیوسته به صلح و ثبات خاورمیانه انرژی مثبت می‌افزاید.»

وی ادامه داد: «اخیرا، تماس‌ها و گفت‌و‌گو‌های طرف‌های منطقه‌ای بیشتر شده و تمایل برای حل‌وفصل سیاسی افزایش یافته است. صلح یک‌شبه به دست نمی‌آید؛ اما تا زمانی که تلاش برای صلح متوقف نشود، نور امید خاموش نخواهد شد. چین همچنان بر پایه روح مجموعه دیدگاه‌ها و ابتکار‌هایی که رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ برای صلح و ثبات خاورمیانه مطرح کرده است، از کشور‌های خاورمیانه در پاسداری از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی خود حمایت می‌کند، با مداخله خارجی مخالفت خواهد کرد و برای حرکت حکمرانی جهانی به‌سوی مسیری عادلانه‌تر و منطقی‌تر تلاش خواهد کرد.»

جای در پایان گفت: «چین همراه با کشور‌های خاورمیانه، مفهوم امنیت مشترک، جامع، همکاری‌محور و پایدار را عملی خواهد کرد؛ نیروی درونیِ امنیت مشترک منطقه را برخواهد انگیخت، حکمرانی جامعِ امنیت مشترک منطقه را پیش خواهد برد، پایه توسعه‌ای امنیت مشترک منطقه را استحکام خواهد بخشید و هماهنگی بین‌المللی برای امنیت مشترک منطقه را تقویت خواهد کرد. چین همچنان نقش یک قدرت بزرگ مسئولیت‌پذیر را ایفا می‌کند، فعالانه به صلح و گفت‌و‌گو ترغیب می‌کند، برای تحقق گفت‌و‌گو، آشتی و حسن همجواری میان کشور‌های منطقه شرایط و بستر فراهم می‌سازد و به شکل‌گیری اجماع امنیتی در خاورمیانه کمک می‌کند. چین همچنین هم‌سویی راهبرد‌های توسعه با کشور‌های خاورمیانه را تقویت و ابتکار «کمربند و راه» را با کیفیت بالا پیش خواهد برد، همکاری و همبستگی کشور‌های در حال توسعه را تقویت می‌کند و ثبات و قطعیت بیشتری به صلح و توسعه جهانی می‌افزاید.»