جوان آنلاین: سالن سوره حوزه هنری روز گذشته، همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین و هفته بسیج میزبان اولین یادواره بانوان ورزشکار شهید جنگ تحمیل شده از سوی امریکا و اسرائیل به کشورمان بود.

مراسم بزرگداشت بانوان شهیده ورزشکار در جنگ‌های تحمیلی صهیونیستی - امریکایی صبح روز گذشته به همت معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای، کشتی پهلوانی و سازمان بسیج ورزشکاران و با حضور خانواده‌های شهدا، ورزشکاران، قهرمانان، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و پیشکسوتان برگزار شد.

باران‌چشمه، رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای در این مراسم با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ ورزشکار زن شهید داریم که هم افتخارآفرین بودند و هم به درجه رفیع شهادت نائل شدند، گفت: «این زنان ورزشکار هم مدال افتخار قهرمانی داشتند و هم مدال افتخار شجاعت بر تن کردند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا در روز رحمت حضرت‌ام‌البنین از مادران و پدران شهدای زن ورزشکار که درس پهلوانی، جوانمردی، ایثار و از خودگذشتگی را به ما یاد دادند تجلیل به عمل آوریم. برای اولین بار از شهیده‌های ورزشکاری که جانشان را برای کشور فدا کردند و مرام فتوت و پهلوانی را به عینه نشان دادند تقدیر کردیم. شهدایی که به ما راه آزادی و آزادگی را نشان دادند و نامشان تا همیشه، چون ستاره بر تارک ورزش ایران می‌درخشد. ورزشکارانی که به مدال اکتفا نکردند و افتخارآفرین بودند و درس پایداری و پایمردی را به ما آموختند.»

سردار علی فدوی، رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران که یکی از حاضران در این مراسم بود، دقایقی برای حاضرین در مراسم سخنرانی کرد و گفت: «ما بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار مراسم در طول سال در کشور برای شهدا داریم و این یعنی هر روز یاد شهید و شهدا در بین مردم و کشورمان جاری است.»

وی ادامه داد: «درود و صلوات بر شهدای ورزشکاری که در میادین ورزشی حضور داشتند و در انتها در مقام شهید قرار گرفتند و باید مقام شهدا را گرامی بداریم. سلام و صلوات بر بانوان شهیده که این نقش را بی‌نظیر ایفا می‌کنند. البته نقش شهدا تنها در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نبود. نقش بانوان شهید قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تأثیرگذار بود و قریب به ۸ هزار شهید بانو در انقلاب اسلامی و ایران وجود دارد و باید برای تک‌تک آنها سلام و صلوات بی‌نهایت فرستاد که نقشی بی‌نظیر داشتند.»

این مراسم همچنین با اجرای برنامه‌های زورخانه‌ای توسط نوجوانان و همچنین شعرخوانی و رجزخوانی توسط یاسین مظهری، ورزشکار زورخانه‌ای رنگ و بویی دیگر به خود گرفت. در ادامه از مادران و خانواده ۱۰ شهید ورزشکار در سه جنگ تحمیلی تجلیل به عمل آمد. همچنین لیلا راسخ، مادر شهید آوین امیرکاشانی ورزشکار اهل شهرری و پدر الهام زائری، شهید ۱۲ ساله از ورزشکاران سالن ورزشی لامرد دقایقی برای حاضران در جلسه صحبت کردند. در پایان مراسم نیز فائزه احمدی از قهرمانان بازی‌های آسیایی ناگویا میثاق‌نامه ورزشکار را قرائت کرد.