جوان آنلاین: هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری ۹ دیدار آغاز می‌شود که طی آن گالاتاسرای- استون ویلا همزمان با بوده‌گلیمت- لاسک ساعت ۲۱:۱۵ برگزار می‌شود و سایر دیدارها؛ آرسنال- دورتموند، فاینورد-پورتو، منچسترسیتی- ناپولی، رئال مادرید- پی‌اس‌وی آیندهوون، اسلوان براتیسلاو- رئال بتیس، کومو- آآک آتن و لایپزیش- لانس رأس ساعت ۲۳:۳۰ آغاز می‌شوند.

بی‌تردید یکی از بازی‌های حائز اهمیت امشب، مصاف رئال مادرید با آیندهوون است. شاگردان مورینیو این روز‌ها روی دور برد هستند، چه در لیگ اسپانیا و چه لیگ قهرمانان اروپا. با وجود این نمی‌توان منکر نگرانی‌های مورینیو شد، چراکه رئال او در دو بازی از سه بازی اخیر با کامبک موفق به کسب برتری در میدان شده است، هم در لالیگا و هم لیگ قهرمانان، به طوری که او بعد از برتری مقابل سلتاویگو رسماً اعتراف کرد شاید روزی نتوانیم کامبک بزنیم. کهکشانی‌ها در چنین شرایطی امشب برابر حریف هلندی به میدان می‌روند. تیمی که به واسطه کسب چهار امتیاز از یک برد، یک تساوی و دو باخت، در رده بیست و چهارم قرار دارد، آن هم به واسطه تفاضل گل بهتر نسبت به گلیمت. روی کاغذ تیم هلندی با چهار گل خورده و سه گل‌زده شانس زیادی برابر یاران مورینیو ندارد. تیمی که در چهار بازی ۱۳ گل به ثمر رسانده و به واسطه تفاضل گل کمتر نسبت به پاری‌سن‌ژرمن است که در رده دوم ایستاده! تیمی مدعی که بی‌شک این بازی بهترین فرصت است تا هم با به زیر کشیدن حریف صدرنشین شود و هم تفاضل گل فاحش خود با پولدار‌های پاریسی را کاهش دهد.

در دیگر بازی حساس امشب آرسنال، تیم رده سوم جدول با ۱۰ امتیاز برابر دورتموند به میدان می‌رود. تیمی که صرفاً یک امتیاز از میزبان امشب خود کمتر دارد، اما به واسطه نزدیکی رقابت در جدول رده‌بندی و تفاضل گل کمتر نسبت به رئال بتیس، اسپورتینگ، کلوب بروژ، لیورپول، منچسترسیتی، استون‌ویلا، بارسا و کومو، در رده دوازدهم جدول رده‌بندی جای گرفته است. فاصله‌ای که در واقع فریبنده است و اگر شاگردان آرتتا به آن دل ببندند، بی‌شک جایگاهشان در رده سوم به خطر می‌افتد، خصوصاً که دورتموند، صدرنشین بوندس‌لیگا در شرایط ایده‌آلی به سر می‌برد و با دو برد متوالی برابر الفرسبرگ و مونشن گلادباخ راه انگلیس و ورزشگاه امارات را در پیش گرفته‌است. دورتموند همچنین بعد از تنها باختش در لیگ قهرمانان (برابر بوده‌گلیمت)، با دو برد متوالی برابر صباح باکو و رئال بتیس روی دور برد افتاد و امیدوار است که با تحمیل کردن نخستین باخت این فصل لیگ قهرمانان به آرسنال تکانی به جایگاه خود در جدول رده‌بندی هم بدهد. اما کسب سه امتیاز از آرسنالی که در صورت لغزش رئال شانس صدرنشینی را دارد کار راحتی نیست.

در دیگر دیدار مهم امشب، منچسترسیتی میزبان ناپولی است. سیتیزن‌ها برای این دیدار ماتئوس نونز و آنتوان سمنیو را به دلیل مصدومیت به همراه ندارند، اما ناپولی با لشکری از مصدومان راه ورزشگاه اتحاد را در پیش گرفته است. تیمی که در سری آ نیز نتایج قابل توجهی کسب نکرده و در میانه جدول قرار دارد و در لیگ قهرمانان اروپا نیز با کسب سه امتیاز از تنها یک برد و سه باخت، در رده بیست و هفتم جدول قرار دارد. آن هم به واسطه تفاضل گل بهتر نسبت به ویارئال، آآک آتن، لایپزیش، صباح باکو، فاینورد و لانس! آماری که نشان می‌دهد منچسترسیتی کار چندان سختی در هفته پنجم ندارد. البته به شرط آنکه یاران مارسکا عملکردی متفاوت از آن چیزی را به نمایش بگذارند که طی هفته‌های گذشته در لیگ برتر انگلیس داشتند. هرچند که من‌سیتی سرانجام بعد از سه باخت متوالی هفته گذشته برابر فولام با کسب یک تساوی نوار ناکامی‌های خود را پاره کرد، اما حتی بازی با فولام که تا دقیقه ۵۷ به سود فولام بود نیز نشان داد حساب چندانی نمی‌توان روی این تیم کرد، خصوصاً که مارسکا خوب می‌داند تیمش عمدتاً در ۲۰ دقیقه نخست دروازه‌اش باز می‌شود و کافی است که ناپولی دست روی این نقطه ضعف بگذارد تا هم خود را از انتهای جدول نجات دهد و هم منچستر را به دردسر بیندازد.