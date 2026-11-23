جوان آنلاین: درخشش دختران هوگوپوش کشورمان در موجو، عنوان قهرمانی جهان را برای ورزش ایران به ارمغان آورد.

ملی‌پوشان پاراتکواندو ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان، سه طلا و یک نقره به چنگ آوردند تا مقام دومی دنیا در بخش تیمی از آن تیم کشورمان شود. اوج قدرت‌نمایی نمایندگان کشورمان در بخش دختران بود؛ طلا‌های آیلار جامی و مریم عبداله‌پور و نقره زهرا رحیمی، قهرمانی جهان را برای تیم ملی پاراتکواندو بانوان به همراه داشت. همچنین عاطفه کشاورز، سرمربی این تیم عنوان بهترین مربی دنیا را از آن خود کرد.

قهرمانی دختران

کاروان اعزامی ایران به یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی پاراتکواندو جهان ۲۰۲۶ موفق به کسب چهار مدال خوشرنگ ارزشمند شد. در این دوره، ۲۴۵ هوگوپوش از ۶۲ کشور مختلف برای تصاحب مدال جهانی روی شیاپ‌چانگ رفتند و هر سه ملی‌پوش تیم بانوان صاحب مدال این رویداد مهم شدند. شاگردان کشاورز با دو طلا و یک نقره عنوان قهرمانی را از آن خود کردند. تیم‌های بانوان ازبکستان، چین، یونان و روسیه عناوین دوم تا پنجم جهان را کسب کردند.

از تیم چهار نفره مردان نیز امیرمحمد حقیقت‌شناس روی سکوی قهرمانی ایستاد. تیم ملی پاراتکواندو مردان با هدایت مهدی احمدی نتوانست در جمع تیم‌های برتر این دوره قرار بگیرد و عنوان قهرمانی به تیم ملی روسیه رسید و ترکیه و ازبکستان عناوین دوم و سومی جهان را به دست آوردند.

در رده‌بندی کلی تیمی پس از روسیه، ایران عنوان نایب‌قهرمانی جهان را از آن خود کرد و تیم‌های ترکیه، ازبکستان و مکزیک در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند.

شروع و پایان طلایی

شروع طوفانی و درخشان بانوان در این دوره مسابقات جهانی قدرت پاراتکواندو ایران را به دنیا نشان داد. آیلار جامی مقتدرانه سکوی قهرمانی را تسخیر کرد. ملی‌پوش ۴۷ - کیلوگرم حریفانی از گرجستان و تایلند را شکست داد و در نیمه‌نهایی هم رقیبی از استرالیا را مغلوب کرد. نوال لاریف حریف جامی در فینال بود که در دو راند مقابل ملی‌پوش ایران تن به شکست داد و طلای اول به نام آیلار جامی ضرب شد. در وزن ۵۲ - کیلوگرم زهرا رحیمی تا یک قدمی طلایی شدن پیش رفت، اما به مدال نقره بسنده کرد. رحیمی نمایندگانی از مصر، ترکیه و مغولستان را از پیش‌رو برداشت و در فینال و در جدال با لی یوجیه از چین شکست خورد تا روی سکوی نایب‌قهرمانی جهان بایستد.

در روز دوم رقابت‌ها نیز مریم عبداله‌پور دومین طلای بانوان را به گردن آویخت و امیرمحمد حقیقت‌شناس نیز با کسب یک مدال طلا اجازه نداد تیم مردان دست خالی به ایران بازگردد. عبداله‌پور در وزن ۵۷ - کیلوگرم پس از عبور از سد حریفان مکزیکی، قزاقستانی و ترکیه‌ای، در گام نهایی سیلوانا کاردوسو فرناندز برزیلی را شکست داد تا با شایستگی طلای جهان را به گردن بیندازد.

حقیقت‌شناس در وزن ۷۰ - کیلوگرم مردان با تمام قوا به میدان رفت و هدفی جز تصاحب طلا نداشت. او رقبای قزاق، برزیلی و ساحل‌عاجی را برد تا در فینال حریف دیه‌گو گارسیا لوپز مکزیکی شود. پیروزی ۲ بر یک حقیقت‌شناس، تنها مدال و تنها طلای تیم مردان را به ارمغان آورد.

ایرانی‌ها در جمع برترین‌ها

قرار گرفتن نام دو ایرانی در جمع برترین‌های یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی پاراتکواندو جهان ۲۰۲۶ دور از انتظار نبود. شاگردان عاطفه کشاورز آن‌قدر خوش درخشیدند تا این مربی افتخاری دیگر برای تکواندو کشورمان به دست بیاورد. سرمربی تیم پاراتکواندو بانوان ایران عنوان بهترین مربی زن جهان را به خود اختصاص داد. همچنین مریم عبداله‌پور، دارنده مدال طلای وزن ۵۷- کیلوگرم نیز بهترین و فنی‌ترین ورزشکار زن این دوره مسابقات جهانی لقب گرفت.