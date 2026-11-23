جوان آنلاین: از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه و از هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، تراکتور در عمان از الوصل امارات پذیرایی می‌کند. شاگردان جواد نکونام از چهار دیدار قبلی خود تنها ۲ امتیاز اندوخته و برای حفظ شانس صعود باید امشب به برتری دست یابند. از سوی دیگر، الوصل نیز تنها سه امتیاز کسب کرده؛ البته نماینده امارات تنها سه بازی انجام داده است. الوصل، مهدی طارمی مهاجم مطرح فوتبال کشورمان را در اختیار دارد.

تراکتور برای این دیدار از ترکیب زیر استفاده خواهد کرد:

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، اودیل خامروبکوف، تیبور هلیلوویچ، مهدی هاشم‌نژاد، مسعود زائرکاظمینی، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشترکالی