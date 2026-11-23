جوان آنلاین: حق با روی کین است؛ منچستر یونایتد و بازیکنانش فقط لایق فحش هستند نه تشویق! گری نویل باید هم بابت تحقیر بزرگ منچستر روی آنتن زنده تلویزیون به خودش سیلی بزند. واقعیت این است که منچستر دیگر، حتی به خودش هم تعصب ندارد.

هیچ معجزه‌ای رخ نداد. مائوریسیو پوچتینو چوب جادویی نداشت که بتواند بازیکنان منچستر را به خود بیاورد. بدتر اینکه خودش هم مثل آنها همراه منچستر در آنفیلد تحقیر شد. منچستر هیچ‌گاه و در هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی حق ندارد از لیورپول چهار گل بخورد. این را تاریخ به ما می‌گوید، ولی یونایتد «وا» داده، این روز‌ها از لیورپول چهار گل خورد و چهار گل هم نخورد تا تمام آنهایی که دوران طلایی منچستر را دیده‌اند فقط به این نتیجه برسند که این تیم تنها لایق فحش است.

آن سیلی را باید به گوش بازیکنانی زد که کوچک‌ترین تلاشی برای بهتر شدن نمی‌کنند. این را روی کین، گری نویل و تمام آنهایی که منچستر یونایتد بزرگ دوران سرآلکس فرگوسن را به چشم دیده‌اند بهتر از هر کس دیگری می‌فهمند همان‌ها که با دیدن این منچستر یا با مشت به سرشان می‌کوبند یا مثل نویل به خودشان سیلی می‌زنند و حتماً این جماعت با کاپیتان آن سال‌های منچستر در این نکته هم عقیده هستند که منچستر لایق هیچ چیزی جز فحش نیست، اما هواداران این روز‌های منچستر هیچ درک و فهمی از این همه تعصب ندارند که اگر داشتند وقتی نگاهشان به جدول لیگ برتر می‌افتاد، منچستر را تشویق نمی‌کردند و عصبانیت اسطوره‌هایش را به مسخره نمی‌گرفتند.

روی کین حق دارد؛ هواداران منچستر چه چیزی را تشویق می‌کنند؟ از چه چیزی دفاع می‌کنند؟ منچستر در رده نوزدهم جدول ۲۰ تیمی لیگ برتر انگلستان قرار دارد. آیا این تیم جز فحش لایق چیز دیگری است؟

هر دو اسطوره منچستریونایتد به یک نکته مهم اشاره دارند و آن اینکه بازیکنان هیچ تلاشی نمی‌کنند. روی کین با عصبانیت تمام می‌گوید: «آیا تا به حال تیمی با ۱۰ بازیکن توانسته نتیجه بگیرد؟ بله، این کار شدنی است. به من می‌گویید منچستریونایتد نمی‌توانست بهتر عمل کند و همه می‌گویند نتیجه بدی نبوده است! دست‌کم کمی جنگندگی بیشتر و کمی کیفیت بیشتر نشان دهید؛ اصلاً باورم نمی‌شود چه چیز‌هایی می‌شنوم. هواداران دارند بازیکنان را تشویق می‌کنند، دقیقاً چه چیزی را تشویق می‌کنند؟ یک نمایش آشغال و بی‌کیفیت را تشویق کردید. بازیکنان چه زمانی قرار است مسئولیت برخی تصمیم‌گیری‌هایشان را بپذیرند؟ لیورپول باید حداقل ۹ گل می‌زد. دلم می‌خواهد فحش بدهم. چطور کسی می‌تواند بگوید باخت ۴ بر صفر خیلی بد نیست؟!»

گری نویل، مات و مبهوت از نمایش ضعیف منچستر مقابل لیورپول بعد از چند فریاد روی آنتن زنده تلویزیون و زدن سیلی به صورت خود با عصبانیتی وصف‌نشدنی گفت: «من هرگز نمی‌بینم که آنها روی پنجه‌هایشان آماده و هوشیار باشند و به نظر برسد که در ذهن‌شان هدفی مشخص دارند. بیدار شوید، بیدار شوید شما برای منچستریونایتد بازی می‌کنید!»

واکنش هواداران منچستر به حرف‌ها و عصبانیت اسطوره‌های این تیم، اما نشان می‌دهد که چرا منچستر به این روز افتاده است. یکی از هواداران به شوخی گفته «خدای من هرچه اوضاع بدتر می‌شود، آنها هم بیشتر دیوانه می‌شوند.» هوادار دیگری هم صحنه سیلی زدن نویل به خودش را ماندگار، تاریخی و واقعاً خنده‌دار توصیف کرده است. چنین تیمی با چنین بازیکنان و هوادارانی آیا سزاوار تشویق شدن است؟ قطعاً پاسخ این سؤال منفی است. حق با روی کین است که دلش می‌خواهد فحش بدهد. حق با گری نویل است که به سر و صورت خودش بزند.