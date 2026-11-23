وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۴۶ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۶ هزار و ۲۳۴ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: به نقل از شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۴ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است که سه نفر از آنان در حملات جدید به شهادت رسیده‌اند و یک نفر نیز بر اثر شدت جراحات پیشین جان باخته است.

این وزارتخانه بیان کرد که در این مدت ۷ فلسطینی زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۶۷۹ فلسطینی به شهادت رسیده، ۶ هزار و ۱۰۰ نفر زخمی شده و پیکر ۸۵۱ شهید نیز از زیر آوار خارج شده است.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۴۶ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۶ هزار و ۲۳۴ نفر رسیده است.