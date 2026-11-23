معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، از واریز مرحله نخست وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری خبر داد

جوان آنلاین: حشمت الله سلیمانی گفت: پرداخت مرحله نخست تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری تا پایان روز دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

وی افزود: در مرحله نخست پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری، مجموعاً ۲۶ هزار و ۴۵۲ نفر مشمول دریافت این تسهیلات شده‌اند.

سلیمانی افزود: مبلغ این تسهیلات برای هر مشمول با بیش از ۶۰ درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته، به رقم ۱۰۰ میلیون تومان با کارمزد سالانه ۵ درصد و دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه رسیده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به شرایط بازپرداخت این تسهیلات گفت: مبلغ هر قسط وام، با محاسبه اقساط به روش متداول بانکی، حدود ۳ میلیون تومان خواهد بود.

وی تأکید کرد: پرداخت این تسهیلات در راستای حمایت از بازنشستگان کشوری و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های ازدواج فرزندان آنان انجام می‌شود.

ثبت نام اینترنتی وام ازدواج فرزندان بازنشستگان از سوم شهریور به مدت یک‌ماه از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد.

امکان ثبت نام برای فرزندان بازنشستگان کشوری که تاریخ عقد آنان در بازه زمانی اول مهر ۱۴۰۳ تا اول مهر ۱۴۰۵ است، فراهم بود.