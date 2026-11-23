جوان آنلاین: به نقل از نشریه فوکوس، نیروی دریایی فرانسه زیردریایی هسته‌ای «دی گراس» را به خدمت گرفته است. این زیردریایی دارای تجهیزات الکترونیکی مدرن است و قرار است جایگزین زیردریایی‌های قدیمی‌تر کلاس Rubis شود.

به گزارش تسنیم، جنگ روسیه علیه اوکراین و تنش‌ها در خطوط دریایی کلیدی، فشار بر نیروی دریایی اروپا را برای گسترش قابلیت‌هایشان افزایش داده است.

در همین راستا فرانسه هم بر زیردریایی‌های جدیدی تمرکز کرده است که می‌توانند مخفیانه عمل کنند، نیرو‌های ویژه را مستقر و به اهداف زمینی حمله کنند. یکی از این زیردریایی‌ها با نام «دی گراس»، اکنون به بهره‌برداری رسیده است.

طبق اعلام وزارت دفاع فرانسه، این چهارمین زیردریایی از شش زیردریایی هسته‌ای کلاس سافرن است که قرار است ساخته شوند.

این زیردریایی‌ها به عنوان بخشی از برنامه باراکودا، یک پروژه دفاعی برای جایگزینی تدریجی زیردریایی‌های قدیمی‌تر، در حال ساخت هستند. با بهره‌برداری رسمی از این زیردریایی، اکنون می‌توان از آن برای عملیات استفاده کرد.

شرکت کشتی‌سازی دولتی Naval Group این زیردریایی را در شربورگ ساخته است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده یک نسخه مدرن از سیستم مدیریت رزمی SYCOBS در این زیردریایی استفاده می‌شود. این سیستم، اطلاعات دریافتی از سیستم‌های مختلف زیردریایی را پردازش کرده و به خدمه در ارزیابی وضعیت و کنترل عملیات کمک می‌کند.

علاوه بر این، یک سیستم جنگ الکترونیک جدید نیز روی آن نصب شده است. این سیستم برای شناسایی و تحلیل سیگنال‌های الکترونیکی در محیط اطراف استفاده می‌شود.

دریاسالار کریستوف کلوزل، رئیس ستاد نیروی دریایی فرانسه، این زیردریایی را «به طرز چشمگیری رادارگریز» نامید. به گفته وی این زیردریایی می‌تواند عملیات شناسایی انجام دهد، نیرو‌های ویژه را حمل کند و با موشک‌های کروز به اهداف زمینی حمله کند.

زیردریایی دی گراس بخشی از اولین کلاس زیردریایی‌های فرانسوی است که قادر به پرتاب موشک‌های کروز است.