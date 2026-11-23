روزنامه «هندلزبلات» روز دوشنبه گزارش کرد که آئودی، برند خودرو‌های لوکس گروه فولکس‌واگن، انتظار دارد امسال تنها از یکی از کارخانه‌های خود در چین، متحمل زیانی در حدود ۵۰۰ میلیون یورو (معادل ۵۵۰ میلیون دلار آمریکا) شود.

جوان آنلاین: منابع آگاه در این شرکت اظهار کردند: این زیان در سایت تولیدی «چانگ‌چون» — که به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شریک دولتی چینی گروه «فاو» (FAW) اداره می‌شود — ناشی از کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه به کمتر از ۱۰ درصد است.

به گزارش ایسنا، آئودی به رویترز اعلام کرد: «این بخش از بازار، کندتر از آنچه چند سال پیش پیش‌بینی می‌شد، توسعه یافته است. این موضوع بر حجم تولید مدل‌های برقی لوکس ما که در کارخانه چانگ‌چون به صورت محلی تولید می‌شوند نیز تاثیر گذاشته است. در نتیجه، ما اخیرا سطح تولید در چانگ‌چون را تعدیل کرده‌ایم.»

این شرکت از اظهار نظر درباره ارقام مطرح شده در گزارش این روزنامه خودداری کرد.

تقاضای ضعیف برای مدل‌های «Q ۶ e-tron» و «A ۶ e-tron» که در این سایت مونتاژ می‌شوند، نمونه‌ای از چالش‌های این گروه خودروسازی در چین است.

بر اساس گزارش رویترز، آئودی ماه گذشته پیش‌بینی‌های خود برای درآمد و سودآوری سال ۲۰۲۶ را کاهش داد که ناشی از وخامت شرایط بازار در چین و فشار‌های قیمتی در بازار‌های کلیدی دیگر است.